Обзор JBL Xtreme 3. Ультимативная беспроводная колонка с влагозащитой

Серия колонок Xtreme от JBL обновляется редко, но метко. Недавно вышло ее третье поколение. Она получила обновленный дизайн, полностью переработанную аудиосхему с суммарной мощностью в 100 Вт и более легкий корпус. В данном обзоре мы проверим на деле стала ли она достойным преемником.

Комплектация

JBL Xtreme 3 поставляется в большой коробке с фирменным дизайном. Внутри нее находятся сама колонка, текстильный ремень, зарядное устройство с блоком питания и руководство пользователя.

Внешний вид

Xtreme 3 является самой большой и, по совместительству, самой мощной беспроводной колонкой среди всех портативных устройств JBL. По сравнению с прошлой моделью данная новинка стала сильно лучше выглядеть. Теперь все смотрится более гармонично и аккуратно.

Используемые материалы все те же: плетеная сетка, силиконовые втсавки по бокам и металлические крючки под пояс. Корпус имеет влагозащиту по стандарту IP67. Это значит, что колонку можно даже ненадолго погружать воду.

Модель доступна в трех цветовых решениях: камуфляж, синий и черный.

Все органы управления находятся сверху. По центру расположились кнопка включения и активации процесса сопряжения. По бокам же есть клавиша Partyboost, качелька громкости и пауза. Микрофон для разговора по громкой связи не предусмотрен.

Под логотип JBL вынесли индикатор батареи. Он горит аккуратным белым светом с плавным переходом.

На обратной стороне под массивной заглушкой распололжились все разъемы: USB Type-A для подзарядки других устройств, USB Type-C и выход под проводное соединение к источнику звука mini-jack (3,5 мм).

Для большей устойчивости основание колонки прорезинено.

Также Xtreme 3 можно установить и на боковую грань, правда в таком случае она будет находится под небольшим наклоном.

Колонка довольно большая и весит 1.968 кг. По этой причине, чтобы ее удобнее было носить с собой на ее корпусе предусмотрены металлические крепления под комплектный пояс. Все держится крайне надежно, а на ремне есть прорезиненные вставки для лучшей фиксации на теле.

Первое подключение

Процесс спаривания занимает всего несколько секунд. Для этого потребуется зажать кнопку Bluetooth на верхней панели и выбрать ее в настройках в вашем устройстве. Мы подключали колонку к смартфону Honor 30 Pro+, настольному компьютеру iMac, ноутбуку MagicBook 14. Во всех случаях у нас не возникло каких-либо проблем.

Одновременно JBL Xtreme 3 можно подсоединить к двум источникам звукам, что крайне практично.

Данная колонка поддерживает работу с приложением JBL Portable. Внутри нее можно создать стереосистему из двух Xtreme 3. Если у вас нет второй подобной, но есть другая модель колонки JBL, то есть возможность подключить их в одну связку и одновременно воспроизводить музыку.

Звук

Запас мощности в Xtreme 3 феноменальный — 100 Вт. Такой цифры удалось достичь благодаря использованию четырех динамиков, которые прячутся под передней текстильной сеткой: пара диаметром 70 мм и еще одна по 20 мм. По бокам колонки есть пассивные излучатели. Они уже стали визитной карточкой колонок JBL.

Запас громкости в колонке более чем приличный. Его хватает, чтобы музыка была равномерно слышна из любой точки двухкомнатной квартиры. На улице с просушиванием музыки тоже нет проблем. Скорее всего, они могут быть у тех, кто вас окружает в том случае, если ваши музыкальные предпочтения не будут совпадать. В данном случае в голову приходит фраза, принадлежащая дяде Бену из фильма «Человек-паук» — «с великой силой приходит и великая ответственность».

Вне зависимости от выставленной громкости, качество звука в Xtreme 3 будет оставаться на том же уровне. Оно не превращается в кашу и остается таким же сочным, плотным и насыщенным. В целом, колонка отлично отыгрывает любые жанры, но лучше всего она справляется с теми, в которых присутствует обилие низких частот. Причиной этому являются два пассивных излучателя, резонирующие в такт композициям.

Время работы

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Итоговое время работы напрямую зависит от выставленного уровня громкости. Если слушать музыку при 10-15%, то колонка проработает около 15 часов, которые и заявлены производителем, как максимальное время работы. На предельных же значениях громкости Xtreme 3 проработает ощутимо меньше — примерно 6 часов. Также колонку можно использовать, как внешний аккумулятор, что точно будет кстати во время отдыха на свежем воздухе.

С помощью комплектного зарядного устройства с блоком питания до 100% колонка заряжается за час с небольшим.

Итоги

JBL Xtreme 3 вышла достойным преемником своей серии и, по всей видимости, станет лучшим предложением в классе больших портативных колонок. Ее можно с комфортом использовать дома и брать куда угодно с собой. Есть возможность подключить несколько колонок JBL в одну цепочку и таким образом повысить уровень мощности до еще большего уровня. К остальным плюсам мы отнесли приятный дизайн, высокое качество исполнения, влагозащитный корпус, понятную систему управления, хороших запас мощности в 100 Вт и неплохой запас автономности до 15 часов. Из минусов стоит выделить отсутствие микрофона для ответа на входящие звонки.
Комментарии и отзывы JBL Xtreme 3
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