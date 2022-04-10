Обзор JBL Flip 6. Эталонная беспроводная колонка

Бренд JBL наконец представил шестое поколение беспроводной колонки Flip. Она стала в 1,5 раза мощнее предшественника, получила обновленный дизайн, а также более серьёзную защиту от пыли и влаги. Разбираемся на, что способна данная новинка на деле.

Комплектация

JBL Flip 6 поставляется в красивой картонной коробке, крышка которой держится на магните. Внутри нее находятся сама колонка, кабель USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

JBL Flip 6 получила обновленный дизайн. Основные изменения коснулись центрального логотипа. Раньше он представлял собой маленький оранжевый шильдик, выбивавшийся из цветовой гаммы корпуса колонки. Теперь на лицевой части расположились большие буквы «JBL». Такое решение выглядит более минималистичным и элегантным.

Форм-фактор колонки остался без изменений. Она по-прежнему крайне компакта и весит всего 550 граммов. По ее бокам находятся два пассивных излучателя, а по центру под сеткой два динамика.

Несмотря на то, что корпус колонки выполнен преимущественно из тряпичного материала, ее сложно чем-то запачкать. Даже если это случилось, то ее можно отмыть под струей воды, ведь корпус защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP67. Говоря более понятными словами, это значит, что JBL Flip 6 не боится погружений в пресную воду до 30 минут на глубину до 1 метра.

По доступным расцветкам у JBL Flip 6 полный порядок. В России ее можно приобрести в любом из 9 вариантов: черный, синий, зеленый, серый, розовый, красный, бирюзовый, белый и камуфляж.

Органы управления выполнены в прежнем стиле. Они представляют собой большие кнопки, которые можно легко нащупать даже закрытыми глазами. Среди всех клавиш непонятной может быть только первая, что выполнена в виде двух соединенных колец. Она отвечает за технологию PartyBoost, позволяющая подключать две одинаковые колонки в стереопару.

Все остальные элементы расположились на обратной стороне, а именно кнопка включения, активация сопряжения, индикация зарядки и разъем USB Type-C. Для полного счастья не хватает лишь аудиоджека и USB Type-A для подзарядки других устройств от колонки.

Первое подключение и приложение

Подключение к смартфону происходит самым обыкновенным способом. Необходимо включить колонку и нажать на кнопку сопряжения и далее выбрать JBL Flip 6 в списке устройств для подключения на смартфоне. Мы использовали колонку со следующими устройствами: Huawei P50 Pro, iPhone 11 Pro Max и realme 9i. Во всех случаях не было замечено никаких проблем с качеством соединения.

JBL периодически вносит небольшие положительные изменения в прошивке Flip 6. Чтобы обновиться до самой актуальной версии, потребуется скачать приложение JBL Portable. Оно доступно в App Store и Google Play. Процесс обновления ПО занимает не более 5 минут.

Также внутри приложения имеется небольшой эквалайзер с тремя ползунками. Из остальных полезных функция стоит отметить возможно отключить звуковые отклики колонки.

Звук

В предшественнике JBL Flip 5 за звук отвечал один динамик мощностью 20 Вт. В JBL Flip 6, в свою очередь, помимо схожего динамика на 20 Вт умудрились еще установить 16-миллиметровый твитер на 10 Вт, отвечающий за воспроизведение высоких частот. Таким образом, общая мощность теперь составляет 30 Вт. Диапазон частот равен от 63 до 20 000 Гц. Flip 6 поддерживает кодеки AAC для Apple устройств и SBC для Android.Мощности колонки хватает, чтобы заполнить все помещение площадью 40 квадратов объемным звуком. Более того, если на время закрыть глаза и абстрагироваться от внешней обстановки, то можно забыть, что источником звука является маленькая колонка, а не какой-то небольшой домашний саундбар. На открытом пространстве запаса громкости колонки тоже хватает.Звук ощущается довольно объемным, целостным и уж точно не плоским. При прослушивании чувствуется сильный акцент на низкие частоты, что характерно для всех колонок JBL. Со средними и высокими частотами тоже все в порядке. Также не стоит не забывать, что в любой момент можно подкорректировать звучание через встроенный эквалайзер в приложении JBL Portable.

Время работы

Заявленная автономность от встроенного аккумулятора на 4800 мАч составляет 12 часов. Для замера реальных цифр времени работы мы в течение недели активно слушали музыку и смотрели видео. В таком темпе на уровне громкости 30-70% колонка разрядилась в ноль спустя 10 часов 23 минуты.

Итоги

JBL Flip 6 — это добротная беспроводная колонка, к разработке которой подошли с умом. У нее актуальный дизайн, полностью влагозащитный корпус, понятная система управления, есть поддержка мобильного приложения. мощный и громкий звук, а также хороший запас автономности. Из минусов стоит отметить отсутствие аудиоджека и USB Type-A.