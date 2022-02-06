Обзор JBL Live 660NC. Доступные полноразмерные наушники с ANC

660NC изготовлены по большей части из матового пластика. На нем с трудом собираются какие-либо загрязнения, но чего не скажешь об оголовье, которое выполнено из тканевой оплетки. Виной этому главным образом является белоснежный цвет наушников. Благо данная модель еще существует в синем и черном цветах. Само оголовье мягкое и совсем не давит на голову.
В душке наушников предусмотрен механизм регулировки высоты в 8 позициях. Для большей жесткости конструкции она выполнена из металла.
Чашки наушников складываются, и в таком сложенном виде они занимают совсем немного места.
Подкладка амбушюр в JBL Live 660NC выполнена из материала с эффектом памяти. Благодаря этому наушники максимально плотно сидят на голове и обеспечивают хорошую пассивную шумоизоляцию.
Все клавиши управления находятся на правой чашке. Если говорить конкретнее, то здесь расположились рычажок включения, клавиши громкости, старт/пауза, выбор режима системы активного шумоподавления и Ambient Aware (повышение слышимости звуков вокруг вас) и кнопка Bluetooth, отвечающая за переключение между подключенными устройствами.
На левой же чашке в зоне логотипа JBL находится большая сенсорная панель. При длительном нажатии активируется голосовой помощник Google Ассистент или Alexa, ординарном он останавливается и двойном происходит прослушивание уведомлений.
Если у вас свежий Android-смартфон, то, вероятнее всего, он поддерживает технологию Fast Pair от Google. Благодаря ней при включении наушников на дисплее смартфона мгновенно всплывает карточка с предложением к ним подключиться. Одновременно JBL Live 660NC может быть сопряжен к двум устройствам.
Весь перечень функционала наушников сосредоточен внутри приложения JBL Headphones. Здесь можно выключить или включить шумоподавление, активировать усиление звуков вокруг вас в режиме Ambient Aware (все пространство) или TalkThru (голоса собеседников).
Через это же приложение осуществляется обновление ПО. Настоятельно рекомендуем сразу обновиться до самой актуальной версии прошивки. После этого у наушников заметно улучшится качество звука, а в эквалайзере добавятся два дополнительных пресета. Кстати о нем.
Как и во всех новых наушниках от JBL, у Live 660NC есть свой встроенный эквалайзер. По умолчанию в нем доступно 5 готовых режимов: джаз, бас, вокал, клуб и студия. Также можно создать свой собственный вариант, отредактировав линию кривой эквалайзера на основе своих предпочтений.
Теперь пройдемся по качеству шумоподавления. Как мы уже говорили, так как JBL Live 660NC это полноразмерные наушники c плотными амбушюрами, то они по умолчанию имеют приличную шупоизоляцию. С включенным шумоподавлением все еще лучше. Благодаря нему можно с полным комфортом ездить в метро или работать в офисе в неспокойной обстановке. Важно помнить, что Live 660NC это все же относительно недорогая модель, поэтому шумодав в нем отрабатывает не настолько грамотно, как в топовых решений от именитых брендов.