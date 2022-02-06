Обзор JBL Live 660NC. Доступные полноразмерные наушники с ANC

Относительно недавно в России начали продаваться беспроводные полноразмерные наушники JBL Live 660NC. При стоимости в 8 990 рублей новинка обладает системой активного шумоподавления, удобной посадкой, фирменным звучанием от JBL, автономностью до 50 часов и рядом других особенностей. Обошлось ли без нюансов? Расскажем в данном обзоре.

Комплектация

JBL Live 660NC поставляются в большой белой коробке. Внутри нее находятся сами наушники, зарядный кабель USB Type-C, аудиокабель AUX, тканевый чехол и руководство пользователя с гарантийным талоном.

Внешний вид

JBL Live 660NC представляют собой полноразмерные беспроводные наушники, которые выполнены в минималистичном дизайне. Одновременно с ними вышла модель JBL Live 460NC. Они накладные, и это единственное их существенное различие перед 660NC. По всем другим характеристик они практически идентичны.

660NC изготовлены по большей части из матового пластика. На нем с трудом собираются какие-либо загрязнения, но чего не скажешь об оголовье, которое выполнено из тканевой оплетки. Виной этому главным образом является белоснежный цвет наушников. Благо данная модель еще существует в синем и черном цветах. Само оголовье мягкое и совсем не давит на голову.

В душке наушников предусмотрен механизм регулировки высоты в 8 позициях. Для большей жесткости конструкции она выполнена из металла.

Чашки наушников складываются, и в таком сложенном виде они занимают совсем немного места.

Подкладка амбушюр в JBL Live 660NC выполнена из материала с эффектом памяти. Благодаря этому наушники максимально плотно сидят на голове и обеспечивают хорошую пассивную шумоизоляцию.

Все клавиши управления находятся на правой чашке. Если говорить конкретнее, то здесь расположились рычажок включения, клавиши громкости, старт/пауза, выбор режима системы активного шумоподавления и Ambient Aware (повышение слышимости звуков вокруг вас) и кнопка Bluetooth, отвечающая за переключение между подключенными устройствами.

На левой же чашке в зоне логотипа JBL находится большая сенсорная панель. При длительном нажатии активируется голосовой помощник Google Ассистент или Alexa, ординарном он останавливается и двойном происходит прослушивание уведомлений.

Первое подключение и приложение

Подключение наушников к смартфону осуществляется за несколько простых действий. Для этого достаточно их включить и выбрать JBL Live 660NC в списке сопряженных устройств в разделе Bluetooth.

Если у вас свежий Android-смартфон, то, вероятнее всего, он поддерживает технологию Fast Pair от Google. Благодаря ней при включении наушников на дисплее смартфона мгновенно всплывает карточка с предложением к ним подключиться. Одновременно JBL Live 660NC может быть сопряжен к двум устройствам.

Весь перечень функционала наушников сосредоточен внутри приложения JBL Headphones. Здесь можно выключить или включить шумоподавление, активировать усиление звуков вокруг вас в режиме Ambient Aware (все пространство) или TalkThru (голоса собеседников).

Через это же приложение осуществляется обновление ПО. Настоятельно рекомендуем сразу обновиться до самой актуальной версии прошивки. После этого у наушников заметно улучшится качество звука, а в эквалайзере добавятся два дополнительных пресета. Кстати о нем.

Как и во всех новых наушниках от JBL, у Live 660NC есть свой встроенный эквалайзер. По умолчанию в нем доступно 5 готовых режимов: джаз, бас, вокал, клуб и студия. Также можно создать свой собственный вариант, отредактировав линию кривой эквалайзера на основе своих предпочтений.

Звук

За звук в JBL Live 660NC отвечают пара динамиков диаметром 40 мм. Диапазон частот составляет от 16 до 20 000 Гц. По звучанию наушники нам показались всеядными. У них нет ярко выраженного баса или сильного завала в области высоких частот. Музыкальные композиции всех жанров звучат ровно и сбалансировано.
Если вы любитель, к примеру, глубокого баса, то ситуацию улучшит тот же самый эквалайзер. Запас громкости, к слову, приличный. Поддержка каких-либо звуковых кодеков отсутствует.

Теперь пройдемся по качеству шумоподавления. Как мы уже говорили, так как JBL Live 660NC это полноразмерные наушники c плотными амбушюрами, то они по умолчанию имеют приличную шупоизоляцию. С включенным шумоподавлением все еще лучше. Благодаря нему можно с полным комфортом ездить в метро или работать в офисе в неспокойной обстановке. Важно помнить, что Live 660NC это все же относительно недорогая модель, поэтому шумодав в нем отрабатывает не настолько грамотно, как в топовых решений от именитых брендов.

Время работы

С запасом автономности полный порядок. Без включенного шумоподавления они способны проработать до 50 часов, а вместе с ним до 40 часов. В рамках нашего тестирования при использовании наушников каждый день по 1-2 часа нам удалось разрядить их спустя месяц. Также не стоит забывать, что JBL Live 660NC могут работать и по проводу без какого-либо расхода энергии.

Чтобы полностью зарядить наушники потребуется около 2 часов.

Итоги

JBL Live 660NC более чем оправдывают свою стоимость в 8 990 рублей. У них актуальный дизайн, достойное звучание, полезное приложение с собственным эквалайзером, удобная система управления, комфортная посадка на голове и впечатляющий запас автономности.
К качеству работы активного шумоподавления тоже нет никаких вопросов. Встроенные микрофоны отлично справляются с задачей улавливания посторонних звуков. Из минусов мы выделили лишь отсутствие звуковых кодеков.
Комментарии и отзывы JBL Live 660NC
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