Обзор JBL Live Pro+ TWS. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением и мощным басом

Беспроводных наушников с активным шумоподавлением много, но с ярко выраженным низким басом единицы. В этом обзоре речь пойдет, как раз об одной из таких моделей, которая по совместительству является практически самым топовым решением от JBL — Live Pro+ TWS. Рассказываем о том на, что она оказалась способна на деле.

JBL Live Pro+ TWS

Комплектация

JBL Live Pro+ TWS поставляются в белой коробке с фирменным дизайном. На ней перечислены все ее основные особенности. Внутри находятся сами наушники, четыре пары сменных амбушюр, кабель питания и руководство пользователя.

JBL Live Pro+ TWS

Внешний вид

JBL Live Pro+ TWS представляет собой небольшую минималистичную шкатулку c закругенными краями. Она довольно легко открывается одной рукой, но сделать это будет еще проще, если держать кейс в перевернутом положении.

JBL Live Pro+ TWS

Корпус выполнен полностью из матового пластика. Мелкие царапины на нем собираются с трудом, впрочем, как и разводы от пальцев. Сверху нанесен еле заметный логотип JBL.

JBL Live Pro+ TWS

Открытие кейса с магнитной крышкой сопровождается загоранием LED-индикации, которая отображает оставшийся уровень зарядки.

JBL Live Pro+ TWS

Внутри кейса наушники плотно зафиксированы тремя магнитными контактами и не пытаются вывалится при любом неподходящем моменте.

JBL Live Pro+ TWS

На обратной стороне кейса имеется разъем для зарядки USB Type-C.

Наушники защищены от попадания влаги по стандарту IPX4, поэтому прослушивание музыки во время начавшегося дождя можно не прерывать.

JBL Live Pro+ TWS

JBL Live Pro+ TWS можно приобрести в любом из четырех цветах: белый, бежевый, розовый и черный.

JBL Live Pro+ TWS

Первое подключение

Для соединения используется Bluetooth с актуальной версией 5.0. В случае с realme GT при открытии кейса наушников смартфон сам автоматически предложит осуществить подключение. Все дело в технологии Google Fast Pair. Она корректно работает с большинством свежих смартфонов на Android.

В ином случае произвести спаривание со смартфоном можно самым классическим образом, выбрав JBL Live Pro+ TWS в настройках Bluetooth. Также можно подключиться отдельно к правому или левому наушнику

JBL Live Pro+ TWS

Управление

На обоих наушниках есть сенсорная панель, которая поддерживают ординарное, двойное, тройное и продолжительное нажатие. Через приложение JBL Headhones можно на свое усмотрение выставить действие на каждое из них. В данном аспекте больше всего поражает то, насколько быстро JBL Live Pro+ реагируют на каждое нажатие, ведь обычно TWS наушникам требуется задержка в несколько миллисекунд, чтобы выполнить команду.

JBL Live Pro+ TWS

JBL Live Pro+ TWS

Также из полезного внутри приложения можно настроить эквалайзер. Всего доступно три пресета: джаз, вокал и бас. Есть возможность создавать собственные пресеты, деформируя линию кривой эквалайзера на свой вкус.

JBL Live Pro+ TWS

Система активного шумоподавления имеет три режима работы: повседневный, дорожный и активный. Названия довольно условные и фактически их можно переименовать на слабый, средний и интенсивный. Посторонний шум улавливается с помощью трех микрофонов, находящиеся на каждом из наушников. Этого набора хватает, чтобы обеспечить чистое звучание в любой среде.

JBL Live Pro+ TWS

Естественно, есть и режим, при котором микрофоны в наушниках работают не на погашение окружающего шума, а его усиление. Он называется Ambient Aware. Благодаря этому можно слышать происходящее вокруг и не прерывать прослушивание музыки. Также есть дополнительный режим TalkThru, который функционирует ровно таким же образом, но при этом понижает уровень громкости воспроизводимого аудио.

JBL Live Pro+ TWS

Звук

У каждых наушников свой характер звучания. У JBL Live Pro+ TWS он явно агрессивный и имеет серьезный упор на низкие частоты. По этой причине, если в треке есть глубокий бас, то он будет ощущаться крайне объемно и насыщенно. Любители электронный музыки, репа и других динамических жанров будут в восторге. Вокал, инструментарий и вся звуковая сцена также проигрывается на весьма достойном уровне. Плюс не стоит забывать, что в любой момент можно подкорректировать звук в эквалайзере внутри приложения JBL Headhones.

Подобное звучание реализовано с помощью пары 11-миллиметровых динамиков с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 000 Гц. Есть поддержка кодеков AAC и SBC, благодаря которым осуществляется передача звука по беспроводному соединению без задержек и искажений.

На все входящие звонки можно смело отвечать. Во время тестирования у нас ни разу не возникло ситуации, когда собеседник нас бы плохо слышал.

JBL Live Pro+ TWS

Время работы

По автономности у JBL Live Pro+ TWS полный порядок. Они способны проработать до 7 часов от одного заряда без включенного шумоподавления и до 6 часов с активированным. Кейс может подзарядить наушники еще три раза и дать дополнительный 21 час работы.

Немаловажным аспектом является наличие у данной модели поддержки беспроводной зарядки, с помощью которой можно заряжать наушники через смартфон, если в нем имеется функция обратной зарядки.

Итоги

Если ищите относительно недорогие беспроводные наушники с выразительным звуком и глубоким басом, то JBL Live Pro+ TWS тот вариант, к которому стоит присмотреться. Ко всему прочему, у него приятный дизайн, эффективная система шумоподавления, удобная посадка в ушах, имеется полезное приложение, приличный запас автономности и есть поддержка беспроводной зарядки.
Комментарии и отзывы JBL Live Pro+ TWS
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