Наушники Commo OST Earphones оценили в 4990 рублей

Компания «Яндекс Фабрика» выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Commo OST Earphones, рекомендованная цена которых составляет 4990 рублей. Новинка характеризуется защитой от воды в соответствии со степенью IPX4 (можно использовать в дождь), воспроизведением звука в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц, активной системой шумоподавления (ANC) с поддержкой «прозрачного» режима, сенсорным управлением для переключения песен, ответа на звонки и выбора режима шумоподавления, временем автономной работы до 6 часов или до 32 часов с учетом зарядного кейса, который может похвастаться покрытием Soft Touch и индикатором уровня заряда, а также белой, серой и лавандовой расцветками корпуса.

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