Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z3 оценили в $18

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Bullets Wireless Z3, которая получила 12,4-мм динамические драйвера. Новинка также характеризуется фирменными алгоритмами OnePlus BassWave, поддержкой объемной звуковой сцены 3D Spatial Audio, функцией Sound Master EQ с четырьмя аудиопрофилями, поддержкой аудиокодеков AAC и SBC, системой шумоподавления на базе ИИ для лучшего качества голосовых вызовов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IP55, батареей ёмкостью 220 мАч, автономностью до 36 часов в режиме прослушивания музыки, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 27 часов работы), разъемом USB Type-C, а также черной и красной расцветками. Наушники появятся в продаже на дебютном индийском рынке 24 июня по эквивалентной цене в 18 долларов.