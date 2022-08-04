Обзор JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0. Жидкостная система охлаждения с подсветкой

Тестируемая сегодня система жидкостного охлаждения JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0 выполнена в формате «все в одном» и оснащена с радиатором 360 мм. Она поддерживает платформы AMD и Intel, за исключением сокетов AM5 и LGA-1700. Из особенностей отмечаются зеркальный дизайн водоблока и ARGB-подсветка.

Комплектация

Представлена в белом и черном вариантах исполнения. Приобрести можно за 8100 рублей.Упакована в коробку из плотного картона с изображением системы в сборе. На обратной стороне подробные данные по техническим характеристикам.

Внешний вид

Комплектующие распределены по отдельным пакетам, соответствующе подписанные. Также в комплект входит тюбик с термопастой, усиливающую пластину, руководство пользователя с иллюстрациями.Три вентилятора изначально установлены на вентиляторах. Это 120 мм типоразмер с гидродинамическим подшипником.

Скорость оборотов регулируются в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Подключать можно по отдельности или последовательно. Общий пучок кабелей получается внушительным.

От каждого из них отходит два кабеля. Один с 4-пиновым PWM, второй с ARGB-коннектором.

Радиатор толщиной 27.5 мм. Выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет.

Применены фитинги с опрессовкой. Проведение обслуживания JONSBO SHADOW 360 не предполагается.

Шланги с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 40 сантиметров. При монтаже не перегибаются.

Водоблок совмещен с помпой. Выполнена в корпусе цилиндрической формы, окрашенного в темно-серебристый цвет.

Основание медное. Поверхность обработана, видны следы фрезы. Плоскость у нее ровная, прижимается к крышке процессора плотно.

Крышка с зеркальным эффектом. Работающая в этой части подсветка создает эффект глубины.

Помимо крышки водоблока подсвечиваются и вся площадь лопастей всех трех вентиляторов. Это ARGB-подсветка, ее эффектом и цветом можно будет управлять с помощью ПО материнской платы или используемого контроллера.

Сборка

Сборка JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0 проходила на материнскую плату с сокетом LGA-1200. По актуальным же платам с LGA-1700 найти в свободной продаже крепления не удалось, но в зависимости от даты производства они уже могут идти в комплекте.

Тесты

Первым шагом на основание помпы зафиксировали металлические платины, соответствующие сокету. Далее через усиливающую пластину они прижимаются к процессору. На стенке корпуса устанавливается радиатор с предустановленными вентиляторами. Останется только подключить питающие кабели от помпы и вентиляторов, а также интерфейсный для подсветки.Жидкостная система охлаждения тестировалась с процессором Intel Core i5-10600K. Для начала приведем данные по температурному мониторингу с частотой 4500 МГц.

Отдельно с фиксированной частотой 4900 МГц.

Уровень шума замерялся в корпусе со снятой боковой крышкой, без установленных дополнительно корпусных вентиляторов.

Итоги

JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0 – система жидкостного охлаждения с хорошей эффективностью отвода тепла. Синхронизируемая подсветка, простой монтаж, высокий ресурс наработки на отказ, термопаста в комплекте. К минусам отнесем отсутствие поддержки LGA-1700, сложности с аккуратной укладкой из-за большого количества кабелей.