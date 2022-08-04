Обзор JONSBO SHADOW 360 ARGB Ver 2.0. Жидкостная система охлаждения с подсветкой

Представлена в белом и черном вариантах исполнения. Приобрести можно за 8100 рублей.
Комплектующие распределены по отдельным пакетам, соответствующе подписанные. Также в комплект входит тюбик с термопастой, усиливающую пластину, руководство пользователя с иллюстрациями.
Скорость оборотов регулируются в диапазоне от 700 до 1800 оборотов в минуту. Подключать можно по отдельности или последовательно. Общий пучок кабелей получается внушительным.
От каждого из них отходит два кабеля. Один с 4-пиновым PWM, второй с ARGB-коннектором.
Радиатор толщиной 27.5 мм. Выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет.
Применены фитинги с опрессовкой. Проведение обслуживания JONSBO SHADOW 360 не предполагается.
Шланги с защитной нейлоновой оплеткой. Длина 40 сантиметров. При монтаже не перегибаются.
Водоблок совмещен с помпой. Выполнена в корпусе цилиндрической формы, окрашенного в темно-серебристый цвет.
Основание медное. Поверхность обработана, видны следы фрезы. Плоскость у нее ровная, прижимается к крышке процессора плотно.
Крышка с зеркальным эффектом. Работающая в этой части подсветка создает эффект глубины.
Помимо крышки водоблока подсвечиваются и вся площадь лопастей всех трех вентиляторов. Это ARGB-подсветка, ее эффектом и цветом можно будет управлять с помощью ПО материнской платы или используемого контроллера.
Первым шагом на основание помпы зафиксировали металлические платины, соответствующие сокету. Далее через усиливающую пластину они прижимаются к процессору. На стенке корпуса устанавливается радиатор с предустановленными вентиляторами. Останется только подключить питающие кабели от помпы и вентиляторов, а также интерфейсный для подсветки.
Отдельно с фиксированной частотой 4900 МГц.
Уровень шума замерялся в корпусе со снятой боковой крышкой, без установленных дополнительно корпусных вентиляторов.