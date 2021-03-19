Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров

Тестируемая сегодня разговорная гарнитура JPL-502S-USB ориентирована впервую очередь на организацию голосовых коммуникаций для сотрудников офисов. Но за последний год подобные устройства стали интересны и обычным пользователям, переведенным на дистанционную работу.

JPL-502S-USB

К моменту публикации продажи этой гарнитуры уже стартовали. Сопровождаются 2-летней гарантией.

Внешний вид

Конструкция создавалась с учетом того чтобы в наушниках было комфортно проводить длительное время. Узкое оголовье и легкий вес.

JPL-502S-USB

Выполнены их пластика черного цвета. Внешние поверхности софт-тач. Качество исполнения высокое.

JPL-502S-USB

Для оголовья предусмотрели возможность изменения длины. Направляющие также пластиковые.

JPL-502S-USB

Само оголовье прорезинено, на внутренней части вставка с мягкой подкладкой.

JPL-502S-USB

JPL-502S-USB поддерживает возможность поворота чашек на 180 градусов, упрощая хранение и переноску в сумке.

JPL-502S-USB

Амбушюры компактные. Экокожа с аккуратным стежком по периметру. Решетка динамика защищена тканью.

JPL-502S-USB

На левой чашке поворотная ножка микрофона. Сама она гибкая, позволяя подобрать оптимальное положение во время разговора или ожидания звонка.

JPL-502S-USB

Место выхода кабеля защищено и усилено. На кабеле зафиксирована прищепка для фиксации на одежде.

JPL-502S-USB

Элементы управления перенесены в пульт управления на кабеле. Тут клавиши для регулировки громкости и выключения микрофона. Для контроля доступен светодиодный индикатор.

JPL-502S-USB

Подключается с помощью USB-коннектора. Кабель устойчив к запутыванию.

JPL-502S-USB

Тесты

Для работы не требуется установка драйвера и программного обеспечения. Определяются и работают сразу после подключения. Совместимы с ключевым софтом для организации удаленных конференций и групповых звонков. Мы проводили тестирование в Zoom и Skype.

JPL-502S-USB

JPL-502S-USB поддерживает систему шумоподавления. При общении в шумном помещении не будет слышан окружающий шум и разговоры коллег. Чувствительность у него хорошая. Посмотреть пример работы можно в видеоролике ниже.

JPL-502S-USB

По звуковой сцене основной акцент сделан на высокие частоты. Присутствует запас по громкости. Артефактов замечено не было.

JPL-502S-USB

Чашки компактные, они не обхватывают уши полностью. За счет этого при длительном ношении нет проблем с запотеванием при ношении в теплом помещении. Длина кабеля с запасом. Диапазон регулировок позволяет подобрать оптимальный обхват пользователям разного возраста и пола.

JPL-502S-USB

Тесты микрофона JPL-502S-USB

Итоги по JPL-502S-USB

JPL-502S-USB будет интересна впервую очередь как разговорная гарнитура для эксплуатации в офисе или на удаленке, обеспечивая чистую передачу голоса, шумоподавление. Легкая и эргономичная конструкция, универсальное подключение, совместимость с ключевым софтом.
Комментарии и отзывы JPL-502S-USB
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