Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров

Тестируемая сегодня разговорная гарнитура JPL-502S-USB ориентирована впервую очередь на организацию голосовых коммуникаций для сотрудников офисов. Но за последний год подобные устройства стали интересны и обычным пользователям, переведенным на дистанционную работу.

Внешний вид

К моменту публикации продажи этой гарнитуры уже стартовали. Сопровождаются 2-летней гарантией.Конструкция создавалась с учетом того чтобы в наушниках было комфортно проводить длительное время. Узкое оголовье и легкий вес.

Выполнены их пластика черного цвета. Внешние поверхности софт-тач. Качество исполнения высокое.

Для оголовья предусмотрели возможность изменения длины. Направляющие также пластиковые.

Само оголовье прорезинено, на внутренней части вставка с мягкой подкладкой.

JPL-502S-USB поддерживает возможность поворота чашек на 180 градусов, упрощая хранение и переноску в сумке.

Амбушюры компактные. Экокожа с аккуратным стежком по периметру. Решетка динамика защищена тканью.

На левой чашке поворотная ножка микрофона. Сама она гибкая, позволяя подобрать оптимальное положение во время разговора или ожидания звонка.

Место выхода кабеля защищено и усилено. На кабеле зафиксирована прищепка для фиксации на одежде.

Элементы управления перенесены в пульт управления на кабеле. Тут клавиши для регулировки громкости и выключения микрофона. Для контроля доступен светодиодный индикатор.

Подключается с помощью USB-коннектора. Кабель устойчив к запутыванию.

Тесты

Для работы не требуется установка драйвера и программного обеспечения. Определяются и работают сразу после подключения. Совместимы с ключевым софтом для организации удаленных конференций и групповых звонков. Мы проводили тестирование в Zoom и Skype.

JPL-502S-USB поддерживает систему шумоподавления. При общении в шумном помещении не будет слышан окружающий шум и разговоры коллег. Чувствительность у него хорошая. Посмотреть пример работы можно в видеоролике ниже.

По звуковой сцене основной акцент сделан на высокие частоты. Присутствует запас по громкости. Артефактов замечено не было.

Чашки компактные, они не обхватывают уши полностью. За счет этого при длительном ношении нет проблем с запотеванием при ношении в теплом помещении. Длина кабеля с запасом. Диапазон регулировок позволяет подобрать оптимальный обхват пользователям разного возраста и пола.

Тесты микрофона JPL-502S-USB

Итоги по JPL-502S-USB

JPL-502S-USB будет интересна впервую очередь как разговорная гарнитура для эксплуатации в офисе или на удаленке, обеспечивая чистую передачу голоса, шумоподавление. Легкая и эргономичная конструкция, универсальное подключение, совместимость с ключевым софтом.