Обзор JVC HA-RX500. Недорогие полноразмерные наушники с хорошим качеством звука

В центре внимания сегодня у нас полноразмерные наушники JVC HA-RX500, оснащенные высококачественными 40 мм динамиками и сопровождаемые двумя видами штекеров. Это средняя модель в линейке, помимо нее есть HA-S90BN-B-E с беспроводным подключением, доступные HA-S90BN-B-E и HA-G101-EF, а также наушники с 50 мм динамиками HA-RX700-E и HA-RX900-E.

JVC HA-RX500

К моменту публикации можно приобрести в среднем за 2 290 рублей.

Комплектация

JVC HA-RX500

Упакованы в прозрачный бокс, позволяющий изучить внешний вид наушников до распаковки. Комплект включает документацию и адаптер 6.5 мм.

JVC HA-RX500

JVC HA-RX500 обзор

Внешний вид

Выполнены в полноразмерном формате. Выглядят, как студийные наушники. Весят 194 грамма.

JVC HA-RX500

Прочное оголовье с регулируемой длиной. Подходят они людям разного возраста.

JVC HA-RX500

Чашки зафиксированы на поворотном шарнире. Чашки можно поворачивать, уменьшая габариты и упрощая хранение.

JVC HA-RX500

На внутренней части оголовья зоны с мягким наполнителем. Качество исполнения, несмотря на низкую стоимость, высокое.

JVC HA-RX500

Форма чашек у JVC HA-RX500 круглая. На внешней стороне накладка из прозрачного пластика со светло-серой подложкой.

JVC HA-RX500

Амбушюры из мягкой экокожи с наполнителем. Приятны тактильно, не наблюдалась проблема с запотеванием при ношении в теплом помещении.

JVC HA-RX500

Длина кабеля 3.5 метра, можно будет подключиться к источнику звука на удалении, хватает даже для подключения к телевизору, удобно расположившись на диване.

JVC HA-RX500

В комплекте предусмотрели переходник на 6.5 мм аудиоразъем, позволяя использовать профессиональное оборудование. Коннекторы позолоченные.

Тесты

Используется универсальный способ подключения. Мы прослушивали с ними музыку со смартфона ASUS Zenfone 8 со встроенными усилителем. За звук в них отвечают динамики диаметром 40 мм с частотой воспроизведения от 10 до 22 000 Гц.

JVC HA-RX500

Закрытый формат исполнения обеспечивает пассивную шумоизоляцию. Подходят для эксплуатации в домашних условиях, не мешают окружающим, а также для прослушивания музыки на улице.

JVC HA-RX500

Насыщенность и детализация звука приятно порадовала. Чутко реагируют на изменение эквалайзера при настройке звуковой карты. Подходят для музыки различных жанров, включая рок и классику. Большой запас по громкости.

JVC HA-RX500

По эргономике вопросов не возникло. На уши не давят. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта.

JVC HA-RX500

Итоги

JVC HA-RX500 – недорогие полноразмерные наушники с высоким качеством звука, эргономичной конструкцией и 3-метровым кабелем подключения. К минусам отнесем небольшой люфт в местах соединения, а также использование пластика требует аккуратного обращения.
Комментарии и отзывы JVC HA-RX500
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