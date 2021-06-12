Обзор JVC HA-RX500. Недорогие полноразмерные наушники с хорошим качеством звука

К моменту публикации можно приобрести в среднем за 2 290 рублей.
Комплектация
Упакованы в прозрачный бокс, позволяющий изучить внешний вид наушников до распаковки. Комплект включает документацию и адаптер 6.5 мм.
JVC HA-RX500 обзор
Внешний видВыполнены в полноразмерном формате. Выглядят, как студийные наушники. Весят 194 грамма.
Прочное оголовье с регулируемой длиной. Подходят они людям разного возраста.
Чашки зафиксированы на поворотном шарнире. Чашки можно поворачивать, уменьшая габариты и упрощая хранение.
На внутренней части оголовья зоны с мягким наполнителем. Качество исполнения, несмотря на низкую стоимость, высокое.
Форма чашек у JVC HA-RX500 круглая. На внешней стороне накладка из прозрачного пластика со светло-серой подложкой.
Амбушюры из мягкой экокожи с наполнителем. Приятны тактильно, не наблюдалась проблема с запотеванием при ношении в теплом помещении.
Длина кабеля 3.5 метра, можно будет подключиться к источнику звука на удалении, хватает даже для подключения к телевизору, удобно расположившись на диване.
В комплекте предусмотрели переходник на 6.5 мм аудиоразъем, позволяя использовать профессиональное оборудование. Коннекторы позолоченные.
ТестыИспользуется универсальный способ подключения. Мы прослушивали с ними музыку со смартфона ASUS Zenfone 8 со встроенными усилителем. За звук в них отвечают динамики диаметром 40 мм с частотой воспроизведения от 10 до 22 000 Гц.
Закрытый формат исполнения обеспечивает пассивную шумоизоляцию. Подходят для эксплуатации в домашних условиях, не мешают окружающим, а также для прослушивания музыки на улице.
Насыщенность и детализация звука приятно порадовала. Чутко реагируют на изменение эквалайзера при настройке звуковой карты. Подходят для музыки различных жанров, включая рок и классику. Большой запас по громкости.
По эргономике вопросов не возникло. На уши не давят. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта.