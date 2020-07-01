Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы

Контроль здоровья, активный образ жизни и поддержание веса стали популярными и модными. Неудивительно, что недорогие фитнес-браслеты получили повсеместное распространение, позволяя проводить замер количества пройденных шагов, пульса и ряда других параметров в зависимости от конкретной модели. Но сам формат браслета не всегда приемлем, альтернативой выступают смарт-часы. Тестируемые сегодня часы Jet Sport SW-4C представлены в том же недорогом сегменте.

Jet Sport SW-4C обзор

На момент публикации средняя стоимость составляет 2 990 рублей. У этого производителя есть сеть сервисных центров на территории России.Часыбудут отправлена одному из читателей по России, выбранному с помощью. Для участия нужно написать свое мнение по часам Jet Sport SW-4C ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте ( https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8656

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляются в компактной коробке из плотного картона. Помимо изображения, приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен выбор между белым и черным вариантами исполнения. Отличия заключаются не только в цвете ремешка, но и корпуса.

Визуально напоминают часы Apple Watch. Плавные линии, закругленная боковая грань и скрытый переход ремешка в корпус.

Предусмотрена регулировка по обхвату ремешком. Фиксируется выбранное положение с помощью клипсы и ушка. При быстром движении рукой и сгибе запястья самопроизвольно не раскрывается.

Сам ремешок выполнен из гипоаллергенного силикона. Кожу не раздражает. Подойдет людям с разным обхватом запястья. Несмотря на невысокую стоимость, корпус Jet Sport SW-4C выполнен из металла. Его защита соответствует стандарту IP54.

В отличие от большинства моделей конкурентов, тут не стали использовать собственный зарядник, выбрав распространенный microUSB. Это избавляет от проблем с поиском зарядника и не требует ношение дополнительного кабеля в дороге.

Расположен он на левой грани. Защищен резиновой заглушкой. Нужно будет не забыть закрыть ее после сеанса зарядки для исключения попадания в него воды.

С противоположной стороны кнопка, стилизованная под механизм подзавода. Основное управление осуществляется с помощью жестов. Реагирует на нажатия точно.

Экран и оснащение

На внутренней стороне корпуса расположена группа датчиков. Визуально часы производят приятное впечатление.Изображение выводится на цветной дисплей с диагональю 1.54 дюйма. Разрешение 240 на 240 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Информация с дисплея Jet Sport SW-4C хорошо читается под разными углами наклона.

За работу часов отвечает процессор MTK2502D. Для соединения используется Bluetooth 4.0. Оснащены пульсометром и акселерометром.

Интерфейс

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 210 мАч. Ее хватает примерно на 2-3 дня работы.Есть возможность выбора между разными циферблатами. В большей части из них, помимо времени и даты, выводятся данные по активности.

Интерфейс управления выполнен в виде сетки 2х2. Все на русском языке. С экрана часов можно просмотреть собранные данные, просмотреть уведомления. Доступно дистанционное управление воспроизведением и камерой на смартфоне.

В верхней части данные по оставшемуся заряду батареи, кнопки отключения беспроводного подключения.

Софт

Для настройки часов и получения данных потребуется загрузка приложения My JetSport. Доступно для Android и iOS. После создания аккаунта задаются данные антропометрии. Выбираем часы из списка доступных моделей.

В главном окне задается цель по весу или расстоянию.

Во втором окне отображается общий рейтинг с количеством шагов за месяц. Статистика по движению, сожженным калориям, частоте сердца, давлению и уровню сахара в крови.

Вкладка с завершенными тренировками.

Сама тренировка включается вручную. Дополнительно к параметрам с часов берутся данные по геопозиционированию.

Вкладка с общими настройками.

Тут можно выбрать список выводимых уведомлений: wechat, facebook, messenger, twitter, whatsapp, gmail, instagram, skype и прочие уведомления.

Также выводятся уведомления по текстовым сообщениям и входящим вызовам.

Итоги по Jet Sport SW-4C

Jet Sport SW-4C – удачная альтернатива фитнес-браслетам, предлагающая весь функционал по контролю активности и выводу уведомлений со смартфона в формате привлекательных часов. Сенсорное управление, IPS-дисплей, локализованный интерфейс, приложение для смартфона.