Обзор Jinga Pass. Самый недорогой смартфон с NFC

Технология бесконтактных платежей сейчас перестала быть экзотикой, большая часть терминалов, даже в мелких магазинах, уже ее поддерживает. Неудивительно, что и читатели наших обзоров все чаще в комментариях к тесту смартфонов интересуются о наличии поддержки платежей у этих моделей. Дело осталось за малым, на момент середины 2018 года модуль NFC с бесконтактными платежами предлагается только в моделях старшего ценового сегмента. Тем интереснее выход новинки Jinga Pass, одного из самых доступных смартфонов с модулем бесконтактных платежей на момент публикации этого обзора.

Jinga Pass обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает Jinga Pass в компактной коробке из светлого картона со светлым оформлением. С обратной стороны приведена таблица со списком ключевых характеристик.

Внешний вид

Комплект включает наушники, зарядное устройство, microUSB-кабель, ключ для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.Jinga Pass выполнен в форм-факторе неразборного моноблока. Доступен он в черном и серебристом вариантах исполнения.

Крышка смартфона выполнена из пластика. Вместо полного доступа к аккумулятору, предлагается гибридный лоток под две SIM или SIM+карту памяти.

Поверхность крышки не подвержена загрязнению следами пальцев. Он не выскальзывает из рук и приятен тактильно.

В верхней зоне выведен сканер отпечатка пальцев, определяемый слепым методом. Крышка в этой зоне прилегает неплотно, края немного смещаются при нажатиях.

К работе сканера отпечатка пальцев нареканий не возникло. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько отпечатков.

Выше объектив основной камеры с хромированной окантовкой. Рядом светодиодная вспышка. Внешняя линза не выступает за пределы корпуса.

Боковой торец у Jinga Pass закруглен. Сверху выведен аудиоразъем для подключения проводных наушников, снизу microUSB.

По краям от него отверстие микрофона и решетка основного динамика. Он не перекрывается ладонью. Громкость и качество динамика оставляют желать лучшего.

Справа механическая кнопка включения и качелька громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

Экран

На фронтальную сторону установлена защитная пленка. Экран с традиционным соотношением сторон и характерной толщиной рамок. Снизу ряд сенсорных кнопок без подсветки. Сверху решетка разговорного динамика, датчики приближения и освещения, а также объектив фронтальной камеры.Установлен пятидюймовый IPS-дисплей с HD разрешением. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний. Экран у Jinga Pass хорошего качества, позволяет работать с интерфейсом, просматривать фильмы и фотографии. Придраться можно к уровню максимальной яркости, летом под прямыми солнечными лучами он слепнет.

Начинка

За работу смартфона отвечает четырехъядерная платформа MediaTek MT6737 с ядрами Cortex A53. Она часто встречается в смартфонах этого ценового сегмента. Пользователю предлагается ограниченный, по современным меркам, объем памяти: 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней. Реализована поддержка карты памяти. Уровень быстродействия далеко не рекордный, но его достаточно под рабочие приложения, мессенджеры и браузеры.

Связь

Главной изюминкой Jinga Pass стал модуль NFC с поддержкой бесконтактных платежей. Система сама предлагает при первом включении провести настройку Google Pay, пройдя стандартный набор шагов. За время тестов мы пробовали ее работу с картами нескольких российских банков, каких-либо отличий в качестве работы и стабильности проведения бесконтактных платежей замечено не было. От себя лишь напомним о необходимости защиты личных данных средствами смартфона (сложный ключ и отпечаток пальца).

Аккумулятор

Поддерживается работа в сетях LTE со спектром используемых в России частот (LTE Bands 3,7,20,38). Связь работает стабильно, скорость загрузки файлов высокая. Также есть однодиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.0 с A2DP.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2350 мАч. Полного заряда хватает на рабочий день при умеренной эксплуатации. При максимальной нагрузке разрядка происходит через 3-3.5 часа, около 5 часов на воспроизведение фильмов. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Камера

Основная камера с разрешением 13 Мп, фронтальная 5 Мп. При достаточном уровне освещения демонстрируется приемлемое качество съемки. В приложении доступны дополнительные режимы съемки и эффекты.

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без сторонней оболочки. В память смартфона записаны приложения партнеров: Виджеты Яндекс, Apps press и приложение с рекомендациями. Один из экранов рабочего стола полностью занят ссылками на установку дополнительных приложений. Часть софта можно будет удалить после первого старта без необходимости получения root доступа.

Итоги по Jinga Pass

Jinga Pass можно рассматривать как в качестве основного смартфона, так и в качестве дополнительного для оплаты покупок в магазинах. В своем недорогом сегменте, помимо NFC, он предлагает хоть и не рекордные, но довольно привлекательные характеристики: IPS-дисплей, 4-ядерный процессор, LTE, 13 Мп камеру и сканер отпечатка пальца. Из ограничений отметим объем встроенной памяти, ее никогда не бывает много.