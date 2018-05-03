Обзор Jinga Pass. Самый недорогой смартфон с NFC

Технология бесконтактных платежей сейчас перестала быть экзотикой, большая часть терминалов, даже в мелких магазинах, уже ее поддерживает. Неудивительно, что и читатели наших обзоров все чаще в комментариях к тесту смартфонов интересуются о наличии поддержки платежей у этих моделей. Дело осталось за малым, на момент середины 2018 года модуль NFC с бесконтактными платежами предлагается только в моделях старшего ценового сегмента. Тем интереснее выход новинки Jinga Pass, одного из самых доступных смартфонов с модулем бесконтактных платежей на момент публикации этого обзора.
У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. Он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
Jinga Pass обзор
КомплектацияПокупатель получает Jinga Pass в компактной коробке из светлого картона со светлым оформлением. С обратной стороны приведена таблица со списком ключевых характеристик.
Комплект включает наушники, зарядное устройство, microUSB-кабель, ключ для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видJinga Pass выполнен в форм-факторе неразборного моноблока. Доступен он в черном и серебристом вариантах исполнения.
Крышка смартфона выполнена из пластика. Вместо полного доступа к аккумулятору, предлагается гибридный лоток под две SIM или SIM+карту памяти.
Поверхность крышки не подвержена загрязнению следами пальцев. Он не выскальзывает из рук и приятен тактильно.
В верхней зоне выведен сканер отпечатка пальцев, определяемый слепым методом. Крышка в этой зоне прилегает неплотно, края немного смещаются при нажатиях.
К работе сканера отпечатка пальцев нареканий не возникло. Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько отпечатков.
Выше объектив основной камеры с хромированной окантовкой. Рядом светодиодная вспышка. Внешняя линза не выступает за пределы корпуса.
Боковой торец у Jinga Pass закруглен. Сверху выведен аудиоразъем для подключения проводных наушников, снизу microUSB.
По краям от него отверстие микрофона и решетка основного динамика. Он не перекрывается ладонью. Громкость и качество динамика оставляют желать лучшего.
Справа механическая кнопка включения и качелька громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.
На фронтальную сторону установлена защитная пленка. Экран с традиционным соотношением сторон и характерной толщиной рамок. Снизу ряд сенсорных кнопок без подсветки. Сверху решетка разговорного динамика, датчики приближения и освещения, а также объектив фронтальной камеры.
ЭкранУстановлен пятидюймовый IPS-дисплей с HD разрешением. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний. Экран у Jinga Pass хорошего качества, позволяет работать с интерфейсом, просматривать фильмы и фотографии. Придраться можно к уровню максимальной яркости, летом под прямыми солнечными лучами он слепнет.
НачинкаЗа работу смартфона отвечает четырехъядерная платформа MediaTek MT6737 с ядрами Cortex A53. Она часто встречается в смартфонах этого ценового сегмента. Пользователю предлагается ограниченный, по современным меркам, объем памяти: 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней. Реализована поддержка карты памяти. Уровень быстродействия далеко не рекордный, но его достаточно под рабочие приложения, мессенджеры и браузеры.
СвязьГлавной изюминкой Jinga Pass стал модуль NFC с поддержкой бесконтактных платежей. Система сама предлагает при первом включении провести настройку Google Pay, пройдя стандартный набор шагов. За время тестов мы пробовали ее работу с картами нескольких российских банков, каких-либо отличий в качестве работы и стабильности проведения бесконтактных платежей замечено не было. От себя лишь напомним о необходимости защиты личных данных средствами смартфона (сложный ключ и отпечаток пальца).
Поддерживается работа в сетях LTE со спектром используемых в России частот (LTE Bands 3,7,20,38). Связь работает стабильно, скорость загрузки файлов высокая. Также есть однодиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.0 с A2DP.
АккумуляторЗа автономную работу отвечает батарейка с емкостью 2350 мАч. Полного заряда хватает на рабочий день при умеренной эксплуатации. При максимальной нагрузке разрядка происходит через 3-3.5 часа, около 5 часов на воспроизведение фильмов. Технология быстрой зарядки не поддерживается.
КамераОсновная камера с разрешением 13 Мп, фронтальная 5 Мп. При достаточном уровне освещения демонстрируется приемлемое качество съемки. В приложении доступны дополнительные режимы съемки и эффекты.
СофтПредустановлена операционная система Android 7.0 без сторонней оболочки. В память смартфона записаны приложения партнеров: Виджеты Яндекс, Apps press и приложение с рекомендациями. Один из экранов рабочего стола полностью занят ссылками на установку дополнительных приложений. Часть софта можно будет удалить после первого старта без необходимости получения root доступа.