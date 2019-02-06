Обзор Jinga Win PRO. Лучший смартфон до 7500 рублей

2019-02-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Jinga Win PRO; [404]
Не так давно компания Jinga пополнила линейку своих смартфонов, выпустив Win PRO со сканером отпечатка пальца, 3 Гбайт оперативной памяти, актуальным программным обеспечением, двойной основной камерой и емкой батарейкой. Рекомендованная стоимость составляет 7490 рублей.

Jinga Win PRO

К моменту публикации продажи уже стартовали.

Jinga Win PRO обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает силиконовый чехол, наушники, кабель USB, зарядное устройство, техническую документацию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением.

Jinga Win PRO

Внешний вид

Выглядит смартфон стильно и аккуратно. Задняя крышка выполнена из темно-синего пластика с софт-тач покрытием.

Jinga Win PRO

Изначально Jinga Win PRO поставляется с установленным силиконовым бампером. Он точно повторяет форму корпуса смартфона.

Jinga Win PRO

Расположение элементов классическое. На правом торце качелька регулировки громкости и кнопка включения.

Jinga Win PRO

Сверху аудиоразъем и microUSB, используемый для передачи файлов и зарядки.

Jinga Win PRO

Снизу аккуратные круглые отверстия, за которыми скрывается динамик и микрофон. Звучание хорошее, есть запас по громкости.

Jinga Win PRO

В верхней зоне крышки находится круглая зона сканера отпечатка пальца. Она хорошо определяется слепым методом.

Jinga Win PRO

Jinga Win PRO

Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев. Этот способ блокировки является оптимальным по удобству и надежности.

Jinga Win PRO

Выше блок основной камеры с двумя объективами, а также светодиодная вспышка.

Jinga Win PRO

Края смартфона закруглены. В плане эргономики нареканий нет. Крышка не прогибается под давлением пальцев.

Jinga Win PRO

Корпус у Jinga Win PRO разборный. Под крышкой находится аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти. Задействовать можно будет все отсеки.

Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. На верхнем торце объектив фронтальной камеры, решетка разговорного динамика, датчики приближения и освещения.

Экран

Jinga Win PRO

Изображение выводится на 5.45-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Углы обзора широкие. Между матрицей и стеклом отсутствует воздушная прослойка. Экран добротный. Яркость регулируется автоматически. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Jinga Win PRO

Начинка

Построен на базе платформы MediaTek MT6739. Четырехъядерный процессор с Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика PowerVR GE8100. В отличие от большинства решений в этом ценовом сегменте, тут доступно 3 Гбайт оперативной памяти.

Jinga Win PRO

Под хранение выделен накопитель объемом 16 Гбайт. Поддерживаются емкие карты памяти. Работает система стабильно, приложения загружаются без видимой задержки.

Jinga Win PROJinga Win PRO

Связь

Jinga Win PRO поддерживает LTE Bands 1,3,7,8,20. Связь уверенная, скорость загрузки файлов быстрая. Голос передается без искажений. Bluetooth 4.2 с A2DP. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц.

Аккумулятор

Установлена батарейка с емкостью 3700 мАч. С максимальной яркостью экрана и постоянной нагрузкой её хватает на 4.5 часа работы. В обычном смешанном сценарии это 1.5 дня работы без подзарядки.

Jinga Win PRO

Камера

Основной 13 Мп модуль дополнен 0.3 Мп. Есть автофокус. В приложении доступны настройки и дополнительные режимы. В дневное время снимки получаются четкими.

Jinga Win PRO

Jinga Win PRO

Jinga Win PRO

Jinga Win PRO

Jinga Win PRO

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Видеосъемка осуществляется в Full HD разрешении.

Софт

На борту операционная система Android 8.1 с рядом установленных приложений Яндекс. Поддерживается управление жестами. Есть дополнительные настройки для сканера отпечатка пальца.

Jinga Win PRO

Итоги по Jinga Win PRO

Jinga Win PRO – добротный смартфон с хорошо сбалансированными характеристиками. Привлекательный внешний вид, 3 Гбайт оперативной памяти, достаточный уровень быстродействия, хорошее качество снимков, увеличенная емкость аккумулятора, сканер отпечатка пальца.

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