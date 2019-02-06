Обзор Jinga Win PRO. Лучший смартфон до 7500 рублей

Не так давно компания Jinga пополнила линейку своих смартфонов, выпустив Win PRO со сканером отпечатка пальца, 3 Гбайт оперативной памяти, актуальным программным обеспечением, двойной основной камерой и емкой батарейкой. Рекомендованная стоимость составляет 7490 рублей.

Jinga Win PRO обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

В комплекте покупатель получает силиконовый чехол, наушники, кабель USB, зарядное устройство, техническую документацию и гарантийный талон. Собрано все в коробке из белоснежного картона с минималистичным оформлением.

Внешний вид

Выглядит смартфон стильно и аккуратно. Задняя крышка выполнена из темно-синего пластика с софт-тач покрытием.

Изначально Jinga Win PRO поставляется с установленным силиконовым бампером. Он точно повторяет форму корпуса смартфона.

Расположение элементов классическое. На правом торце качелька регулировки громкости и кнопка включения.

Сверху аудиоразъем и microUSB, используемый для передачи файлов и зарядки.

Снизу аккуратные круглые отверстия, за которыми скрывается динамик и микрофон. Звучание хорошее, есть запас по громкости.

В верхней зоне крышки находится круглая зона сканера отпечатка пальца. Она хорошо определяется слепым методом.

Срабатывает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев. Этот способ блокировки является оптимальным по удобству и надежности.

Выше блок основной камеры с двумя объективами, а также светодиодная вспышка.

Края смартфона закруглены. В плане эргономики нареканий нет. Крышка не прогибается под давлением пальцев.

Экран

Корпус у Jinga Win PRO разборный. Под крышкой находится аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти. Задействовать можно будет все отсеки.Лицевая сторона защищена стеклом с 2.5D эффектом. На верхнем торце объектив фронтальной камеры, решетка разговорного динамика, датчики приближения и освещения.

Изображение выводится на 5.45-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Углы обзора широкие. Между матрицей и стеклом отсутствует воздушная прослойка. Экран добротный. Яркость регулируется автоматически. Подсветка равномерна по всей площади. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Построен на базе платформы MediaTek MT6739. Четырехъядерный процессор с Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика PowerVR GE8100. В отличие от большинства решений в этом ценовом сегменте, тут доступно 3 Гбайт оперативной памяти.

Под хранение выделен накопитель объемом 16 Гбайт. Поддерживаются емкие карты памяти. Работает система стабильно, приложения загружаются без видимой задержки.

Связь

Аккумулятор

Jinga Win PRO поддерживает LTE Bands 1,3,7,8,20. Связь уверенная, скорость загрузки файлов быстрая. Голос передается без искажений. Bluetooth 4.2 с A2DP. Wi-Fi работает только в диапазоне 2.4 ГГц.Установлена батарейка с емкостью 3700 мАч. С максимальной яркостью экрана и постоянной нагрузкой её хватает на 4.5 часа работы. В обычном смешанном сценарии это 1.5 дня работы без подзарядки.

Камера

Основной 13 Мп модуль дополнен 0.3 Мп. Есть автофокус. В приложении доступны настройки и дополнительные режимы. В дневное время снимки получаются четкими.

Фронтальная камера с разрешением 5 Мп. Видеосъемка осуществляется в Full HD разрешении.

Софт

На борту операционная система Android 8.1 с рядом установленных приложений Яндекс. Поддерживается управление жестами. Есть дополнительные настройки для сканера отпечатка пальца.

Итоги по Jinga Win PRO

Jinga Win PRO – добротный смартфон с хорошо сбалансированными характеристиками. Привлекательный внешний вид, 3 Гбайт оперативной памяти, достаточный уровень быстродействия, хорошее качество снимков, увеличенная емкость аккумулятора, сканер отпечатка пальца.