Обзор Joe Wander and the Enigmatic Adventures. Платформер красивый снаружи и злой внутри

Не так давно после серии переносов состоялся релиз игры Joe Wander and the Enigmatic Adventures на актуальных консолях от инди-студии Frozen Pixel. Это приключение с головоломками, состоящее из четырех разных локаций с набором загадок, секретов и бонусов на каждой из них. Как оказалось, игра не так проста, как кажется на первый взгляд, и по уровню сложности может уделать ремейк Resident Evil 4.

Сюжет и геймплей

Главный герой Джо Вандер, вдохновленный подвигами Индианы Джонса, направляется на поиск сокровищ. Собственно явного сюжета в игре нет, а сам герой немногословен, это просто набор уровней в рамках четырех локаций, которые предлагается последовательно проходить, получая кристалл для открытия следующего уровня. По итогам прохождения локации идет встреча с боссом, который уже, в свою очередь, откроет переход в следующий уровень.

На каждый из них можно вернуться и перепройти. Это можно делать как для сбора пропущенных монет, которые дают доступ в бонусный уровень, так и для участия в рейтинге на скорость прохождения.

Основной геймплей в базовых уровнях заключается в прохождении отрезков до выхода с локации и получения кристалла. Мешают прохождению загадки, которые предлагается решать перетаскиванием предметов, постройкой простых механизмов и преодолением препятствий. В Joe Wander and the Enigmatic Adventures тип загадок от уровня к уровню усложняется, но в целом они остаются решаемыми.

Интересно построены боссы. Всего их в игре четыре, каждый со своей оригинальной механикой и геймплеем. Сделано интересно, все кроме первого пришлось пытаться проходить по несколько раз для понимания всех особенностей.

И, как отмечали вначале, игра сложна для прохождения, особенно это касается бонусных уровней. На которые вы изначально собираете спрятанные на уровнях монеты и, ожидая более расслабленного контента, попадаете на участок со спидраном через различные ловушки. От игрока потребуется микроконтроль, учет таймингов срабатывания механизмов и ловушек, любая ошибка возвращает на начало. Пройти потребуется за раз и без смертей, собственно и жизней у главного героя нет.

Судя по описанию, а мы прошли полностью 3 уровня и частично финальный, после полного завершения можно испытать свои силы в жестком режиме (уровни без сохранений) и хардкор (1 жизнь на все сохранение).

Разнообразие вносится и сменой оформления локаций. Тут их четыре: джунгли, египетские гробницы и пустыня, древняя Япония и северный регион с викингами. В каждой вносятся свои оригинальные особенности, а также проходит заметное изменение в механиках решения загадок. Графика красивая, несмотря на мультяшность, проработаны мелкие детали и элементы.

Управление в целом не вызывало затруднений в освоении, количество доступных команд для управления главным героем не перенасыщено. Это хлыст для убийства врагов и используемый для перемещения объектов, перемещение и механика с зацепами и раскачиваниями. Но есть и негативные моменты, касаются они исполнения уровней в пространстве, особенно в бонусных локациях, создающих проблемы с прыжками между площадками или точками для раскачивания, хотя, возможно, это было связано с недостаточным мастерством.

Joe Wander and the Enigmatic AdventuresC обзор

Итоги

Joe Wander and the Enigmatic Adventures – платформер, красивый снаружи и злой внутри. Визуально проработанная картинка здесь сочетается с необходимостью решения загадок различной сложности, бонусные уровни с испытанием на ловкость и внимание, боссы с разными механиками.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".