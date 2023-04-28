Обзор Jonsbo D31 Mesh. Компактный корпус для топовых компонентов

Сегодня мы рассмотрим и соберем систему в базовой версии в рамках линейки D31 Mesh от Jonsbo. Это шасси ориентировано на сборку компактных игровых систем с видеокартами длиной до 400 мм и материнскими платами m-ATX. При этом даже в таких компактных габаритах продумали организацию эффективного охлаждения.

Jonsbo D31 Mesh

Комплектация

Jonsbo D31 Mesh

Покупатель получает корпус упакованным в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением и логотипом бренда. Комплект включает пластиковые стяжки, различные винты и руководство пользователя.

Jonsbo D31 Mesh

Jonsbo D31 Mesh обзор

Внешний вид

Представлен корпус в черном и белом вариантах исполнения. Версию MESH отличает вентиляционное исполнение лицевой панели, STD -глухая и топовая SCREEN идет с цветным дисплеем.

Jonsbo D31 Mesh

Длина корпуса составляет – 440 мм, ширина – 205 мм, высота 363 мм. Объем – 31.3 литра. Такой корпус можно будет свободно разместить на столе рядом с монитором.

Jonsbo D31 Mesh

Вся площадь верхней панели представляет собой вентиляционную сетку с мелкой ячейкой. Она съемная, крепится парой накатанных винтов. Сняв ее открывается доступ к монтажным отверстиям для установки радиатора охлаждения или вентиляторов.

Jonsbo D31 Mesh

Лицевая панель в том же стиле, но состоит из двух элементов, которые можно снять в отдельности друг от друга. В старшей версии верхняя часть заменяется на цветной дисплей. За панелями располагается защитный противопылевой фильтр. В отличие от традиционной компоновки тут отсек для блока питания.

Jonsbo D31 Mesh

На фронтальную сторону Jonsbo D31 Mesh выведены скоростной USB и USB-C, спаренная кнопка включения и перезагрузки, а также аудиоразъем.

Jonsbo D31 Mesh

Левая стенка из прозрачного закаленного стекла, правая из металла. Крепятся при помощи клипс.

Jonsbo D31 Mesh

На основании четыре пластиковые ножки с мягкими накладками. Вдоль всей длины съемная рамка противопылевого фильтра.

Jonsbo D31 Mesh

Задняя стенка с четырьмя съемными планками под платы расширения, площадкой для установки вентилятора и гнездом питания.

Оснащение

В этом корпусе для уменьшения общих габаритов и сохранения при этом поддержки габаритных видеокарт применена необычная компоновка. Блок питания перенесен на фронтальную стенку.

Jonsbo D31 Mesh

Фиксируется он в рамке, которую для удобства монтажа можно будет снять. От этой зоны на заднюю стенку проложен силовой кабель. Сама зона закрывается декоративной глухой накладкой.

Jonsbo D31 Mesh

Блок питания можно будет смещать выше, освободив дополнительное пространство под видеокарту

Jonsbo D31 Mesh

В основной нише в небольшом углублении ставится материнская плата до типоразмера m-ATX. Для возможности монтажа жидкостной системы охлаждения 280 или 360 мм в верхней зоне предусмотрели зазор для того чтобы не было перекрытия при монтаже.

Jonsbo D31 Mesh

Также под радиатор 360 мм можно будет задействовать и нижнюю стенку. Это же касается соответствующих по типоразмеру вентиляторов.

Jonsbo D31 Mesh

Если же выбор делается в пользу башенного охлаждения то тут максимальная высота составляет 168 мм. Отлично с учетом общих габаритов.

Jonsbo D31 Mesh

Для дисковой подсистемы доступно два посадочных места под 2.5 дюймовые диски и один для 3.5 дюймового.

Сборка

Система собиралась с материнской платой MSI MEG Z690I UNIFY, процессором Intel Core i5-13400 и видеокартой GeForce RTX 4080.

Jonsbo D31 Mesh

Для отвода тепла задействована система охлаждения с радиатором 360 мм. Проблем с компоновкой внутри корпуса не было, в видимой зоне отсутствуют лишние пучки кабеля. Продувается все свободно.

Jonsbo D31 Mesh

Итоги

JONSBO D31 MESH – компактный корпус с возможностью сборки игровой системы или рабочей станции, включая возможность установки топовых компонентов. Отсутствие проблем с организацией тепла, защита от пыли, выдержанный внешний вид и стенка из закаленного стекла. При этом его приобрести можно в среднем за 5400 рублей.
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