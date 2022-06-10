Обзор Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Недорогая система водяного охлаждения с подсветкой

Сегодня в центре внимания у нас будет недорогая система жидкостного охлаждения Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Выполнена она в закрытом контуре и поддерживает синхронизируемую подсветку. В рамках этой серии также доступна модификация с радиатором 360 мм. Общие выводы, сделанные в рамках данного теста, будут актуальны и для нее.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Приобрести ее можно в среднем за 4350 рублей.

Комплектация

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Упакован в коробку с изображением системы в сборе и данными по техническим характеристикам.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Комплект включает термопасту, лопатку для ее распределения, крепежные элементы для Intel и AMD, универсальную усиливающую пластину, переходник для подсветки под платы Gigabyte, руководство по сборке.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Jonsbo SHADOW 240 ARGB обзор

Внешний вид

Два вентилятора изначально установлены на радиаторе. У них регулируемая скорость вращения в диапазон от 800 до 1800 оборотов в минуту.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Применен гидродинамический подшипник. Лопасти при вращении подсвечиваются с заполняющим эффектом.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

На места крепления нанесены антивибрационные накладки. От каждого из них два кабеля – PWM и ARGB. Последние соединяются через разветвитель.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Вторая зона подсветки расположена на крышке водоблока. Двумя зонами можно будет управлять синхронно с помощью программного обеспечения материнской платы.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Интересное исполнение с использованием зеркала. За счет этого создается эффект глубины с работающей подсветкой.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Сам водоблок у Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0 цилиндрической формы. Контактная пластина медная, хорошо отполирована. Высота помпы 46 мм.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Соединяется с радиатором при помощи резиновых трубок. Используется опрессованный тип фитингов. Есть защитная нейлоновая оплетка.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Радиатор выполнен из алюминия, толщина его 27.2 мм. Окрашен в черный цвет. Это традиционное исполнением.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Помимо версии в черном исполнении, также есть и в белом. Вместе с цветом водоблока и радиатора, также меняется цвет рамки вентиляторов. Подобрать можно будет под общий сеттинг.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Сборка

В зависимости от версии исполнения, которую предлагает конкретный магазин, может меняться комплект крепежа. LGA-1700 не доступен в ряде комплектов и приобрести нужно будет отдельно в виде KIT-комплекта. Первым шагом зафиксировали радиатор на стенке корпуса. После этого установили опорные пластины на внутреннюю сторону водоблока с помощью комплектных винтов. Водоблок прижимается с предварительно добавленной усиливающей пластиной с винтами крепления. Термопаста для проведения сборки есть в комплекте, хватит тюбика на несколько установок.

Тесты

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Собирали игровую систему с материнской платформой Z690 и процессором Intel Core i5-12600K. Проблем со сборкой не возникло. Система в сборе выглядит привлекательно.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Температурные замеры проводили в закрытом корпусе.

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Jonsbo SHADOW 240 ARGB

Итоги

Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0 – недорогая система жидкостного охлаждения с хорошей эффективностью отвода тепла и привлекательным внешним видом. Многозонная адресная подсветка, умеренный уровень шума на максимальных оборотах. При покупке стоит обратить внимание на комплектность, крепеж LGA-1700 возможно придется докупать отдельно.
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