Обзор Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0. Недорогая система водяного охлаждения с подсветкой

Приобрести ее можно в среднем за 4350 рублей.
Упакован в коробку с изображением системы в сборе и данными по техническим характеристикам.
Комплект включает термопасту, лопатку для ее распределения, крепежные элементы для Intel и AMD, универсальную усиливающую пластину, переходник для подсветки под платы Gigabyte, руководство по сборке.
Применен гидродинамический подшипник. Лопасти при вращении подсвечиваются с заполняющим эффектом.
На места крепления нанесены антивибрационные накладки. От каждого из них два кабеля – PWM и ARGB. Последние соединяются через разветвитель.
Вторая зона подсветки расположена на крышке водоблока. Двумя зонами можно будет управлять синхронно с помощью программного обеспечения материнской платы.
Интересное исполнение с использованием зеркала. За счет этого создается эффект глубины с работающей подсветкой.
Сам водоблок у Jonsbo SHADOW 240 ARGB Ver 2.0 цилиндрической формы. Контактная пластина медная, хорошо отполирована. Высота помпы 46 мм.
Соединяется с радиатором при помощи резиновых трубок. Используется опрессованный тип фитингов. Есть защитная нейлоновая оплетка.
Радиатор выполнен из алюминия, толщина его 27.2 мм. Окрашен в черный цвет. Это традиционное исполнением.
Помимо версии в черном исполнении, также есть и в белом. Вместе с цветом водоблока и радиатора, также меняется цвет рамки вентиляторов. Подобрать можно будет под общий сеттинг.
Собирали игровую систему с материнской платформой Z690 и процессором Intel Core i5-12600K. Проблем со сборкой не возникло. Система в сборе выглядит привлекательно.
Температурные замеры проводили в закрытом корпусе.