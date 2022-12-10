Обзор Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion. Дополнение с кампанией и испытаниями

Мы ее проходили в конце 2021 года, позже прошли и первое крупное DLC. Играли на платформе PlayStation 5.
И уже на начальном этапе проходит знакомство с двумя сторонами – правительство и подполье, между которыми нужно будет балансировать, сохраняя рейтинг. Вместо традиционного подхода с раскопками, получением генома, выращиванием яиц и получением взрослых особей, сейчас игроку становится доступен рынок. Предложения на нем по покупке и продаже чаще всего повышают или понижают рейтинг для одной из двух сторон.
Чем больше рейтинг, тем интереснее предложения. Его же можно изменять, выполняя предложенные задания. Она же вписана в историю, которая развивается в виде промежуточных целей миссии.
В рамках одной кампании в Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion потребуется создавать и развивать парк одновременно на трех разных островах с переключением между. Свой отдельный бюджет, отдельные проблемы, но общий прогресс в базе геномов динозавров и научная база.
Начальный остров ближе по исполнению к основной игре, но не требующий раскопок, здесь динозавров можно покупать и продавать на рынке. Второй остров с акцентом на плавающих динозавров с размещением в общем открытом заливе. И третий на выращивание с покупкой яиц и геномов, а также продажу на рынке.
На поздних этапах появляется корабль для перемещения динозавров между островами. Так можно будет с более успешного парка перевозить динозавров в менее успешный парк. Хотя если есть опыт с основной части игры, особенно при прохождении на высокой сложности, проблем развивать парки не будет, и сама механика пригодится для временного хранения динозавров в ожидании пополнения популяции.
Несколько испытаний идут с новым условием, требующим создания больших зон с минимальным вниманием со стороны посетителей. При наблюдении за ними повышается нервозность и появляется заболевание – психотравма. С ней они пытаются вырваться из вольеров, ломают стены и купол птичника.
Также добавляются продвинутые ученые, открываемые только при условии выполнения дополнительных требований, например, создания вольеров c нужным количеством зон. Но тут явного интереса в прохождении не нашли.
Появилось четыре новых динозавра с описанием для них. Как и ранее, уделено повышенное внимание внешнему исполнению, тому, как эти динозавры ощущаются в открытой среде.