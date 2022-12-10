Обзор Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion. Дополнение с кампанией и испытаниями

Спустя год после выхода игры Jurassic World Evolution 2 вышло обновление Dominion Malta Expansion. Это уже второе крупное DLC, открывающее кампанию и новые испытания, помимо них добавлялись и новые динозавры ранее. Уже доступно на консолях и ПК с 8 декабря текущего года, приобретается отдельно от основной игры.

Мы ее проходили в конце 2021 года, позже прошли и первое крупное DLC. Играли на платформе PlayStation 5.

Сюжет

В отличие от DOMINION BIOSYN BUNDLE, события кампании которой были тесно связаны с фильмом, вышедшим на экраны, здесь все происходит уже позже, о чем и предупреждают в описании. Сразу несколько знакомых героев задаются целью создать парк в средиземноморской локации.

И уже на начальном этапе проходит знакомство с двумя сторонами – правительство и подполье, между которыми нужно будет балансировать, сохраняя рейтинг. Вместо традиционного подхода с раскопками, получением генома, выращиванием яиц и получением взрослых особей, сейчас игроку становится доступен рынок. Предложения на нем по покупке и продаже чаще всего повышают или понижают рейтинг для одной из двух сторон.

Чем больше рейтинг, тем интереснее предложения. Его же можно изменять, выполняя предложенные задания. Она же вписана в историю, которая развивается в виде промежуточных целей миссии.

В рамках одной кампании в Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion потребуется создавать и развивать парк одновременно на трех разных островах с переключением между. Свой отдельный бюджет, отдельные проблемы, но общий прогресс в базе геномов динозавров и научная база.

Начальный остров ближе по исполнению к основной игре, но не требующий раскопок, здесь динозавров можно покупать и продавать на рынке. Второй остров с акцентом на плавающих динозавров с размещением в общем открытом заливе. И третий на выращивание с покупкой яиц и геномов, а также продажу на рынке.

На поздних этапах появляется корабль для перемещения динозавров между островами. Так можно будет с более успешного парка перевозить динозавров в менее успешный парк. Хотя если есть опыт с основной части игры, особенно при прохождении на высокой сложности, проблем развивать парки не будет, и сама механика пригодится для временного хранения динозавров в ожидании пополнения популяции.

Испытания

Игроки Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion получили и несколько испытаний. Одно из них в Калифорнии, в нем нет необходимости строить парк и создавать условия для жизни динозавров. Предлагается проехать по локации и за ограниченное время собрать снимки. Время для наслаждения динозаврами в природной среде.

Несколько испытаний идут с новым условием, требующим создания больших зон с минимальным вниманием со стороны посетителей. При наблюдении за ними повышается нервозность и появляется заболевание – психотравма. С ней они пытаются вырваться из вольеров, ломают стены и купол птичника.

Также добавляются продвинутые ученые, открываемые только при условии выполнения дополнительных требований, например, создания вольеров c нужным количеством зон. Но тут явного интереса в прохождении не нашли.

Наполнение

В Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion добавился и визуальный контент. Это новое оформление автомобиля, несколько скинов для уже вышедших динозавров, а также для транспорта.

Появилось четыре новых динозавра с описанием для них. Как и ранее, уделено повышенное внимание внешнему исполнению, тому, как эти динозавры ощущаются в открытой среде.

Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion обзор

Итоги

Как возможность вновь погрузиться в атмосферу Jurassic World Evolution 2, это дополнение получилось удачным в плане реализации новых механик в кампании. Динозавры, которые сделаны с любовью и вниманием к мельчайшим деталям, за которыми интересно наблюдать, элементы стратегии с необходимостью баланса разных направлений, разнообразие самого контента, качественная локализация на русский язык. Придраться можно к тому, что проходится основная кампания за пару вечеров, а хочется всегда большего.