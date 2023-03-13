Обзор Kaibo Flex. Современная гарнитура с костной проводимостью

Как известно, звуки можно воспринимать не только с помощью ушей, но и по средством костей черепа. Именно так, например, мы и слышим собственный голос. Для некоторых же людей подобная альтернатива вообще является единственным способом уловить звуки окружающего мира, стоит хотя бы вспомнить Бетховена. Впрочем, устройства на основе костной проводимости применяются не только в медицине, но и аквалангистами, военными, спасателями, спортсменами и в других профессиях. Да и обычным пользователям гарнитура, работающая на этом принципе, может оказаться полезна, если они хотят слушать музыку, не теряя связь с окружающим миром.

Комплектация

Обычно беспроводные наушники с костной проводимостью либо «стоят как самолет», либо звучат слишком плохо. Золотую середину нам удалось найти в лице Kaibo Flex. К достоинствам гаджета можно отнести качественные материалы, удобную посадку, приятное звучание, сенсорное управление, датчики автоматического отключения, отличную автономность, беспроводную зарядную станцию, поддержку функции мультипоинт и относительно доступную стоимость. Впрочем, без спорных моментов тоже не обошлось, поэтому предлагаю ознакомиться с гаджетом поближе.Гарнитура поставляется небольшой квадратной коробке из плотного картона. Изучив суперобложку можно получить представление о дизайне наушников и их основных технических особенностях. Внутри на пластиковом ложементе покоятся Kaibo Flex вместе с зарядной станцией. Также в комплекте можно обнаружить тряпичный мешочек для переноски и хранения, кабель Type-A на Type-C, инструкцию на русском языке, благодарственное письмо и оранжевые беруши. Последние не обязательны к использованию, хотя, безусловно, делают звучание более насыщенным. Российский дистрибьютор medgadgets предоставляет на гарнитуру годовую гарантию.

Конструкция

Kaibo Flex выполнены в излюбленном производителями наушников с костной проводимостью форм-факторе «затылочной дужки». Динамики заключены в компактный цилиндрический корпус (d=18 мм) и располагаются спереди козелков, сами же уши, при этом, остаются свободными. Чтобы излучатели не съезжали и не натирали кожу, прилегающая поверхность покрыта прорезиненным составом.

Соединяются наушники ободком, который огибает ухо и проходит в нижней части затылка. Изготовлен он из титанового сплава и покрыт силиконом. Это придает упругость, прочность и гибкость: гарнитура прекрасно держит форму и ее можно хоть узлом завязывать. За ушами находятся утолщения, где располагаются аккумуляторы наушников. Основным материалом выбран матовый пластик черного цвета. На поверхности гарнитуры не видны ни отпечатки пальцев, ни следы пота, но вот пыль хорошо различима.

С внутренней стороны излучателей расположили ИК-датчики, которые фиксируют снятие гарнитуры и автоматически отключают воспроизведение. Уверен, что у кого-то функция будет работать нормально, но на моей голове она постоянно приостанавливала воспроизведение, хотя никто и не думал снимать гарнитуру. К счастью, ее можно легко отключить. Рядом с датчиками находятся контакты для зарядки.

На внешней стороне наушников имеется ложбинка, которая на поверку оказывается многофункциональной сенсорной клавишей. Рядом располагаются информационный светодиод (во время штатной работы медленно мигают зеленым) и небольшое отверстие для сброса лишнего давления. Как видим, выход звука не предусмотрен – большая часть переходит в вибрацию корпуса. А вот микрофоны есть – их расположили снизу на небольшом выступе. Аккумуляторы украсили логотипом.

Футуристический внешний вид Kaibo Flex, привлекает к себе внимание окружающих. На голове наушники сидят довольно удобно, не сдавливая и не слетая при беге или занятиях спортом, а благодаря небольшому весу в 32 г и отсутствию прямого взаимодействия с ухом, довольно быстро просто перестаешь их ощущать. Первое время у меня возникал дискомфорт и болела голова, но привыкнув, я перестал их снимать в течение всего дня. Гарнитура не мешает носить очки или бейсболку, но вот с капюшоном толстовки или глубокой шапкой будет конфликтовать. Благодаря соответствию протоколу IP55, наушники не боятся ни дождя, ни пота, но лучше в них не плавать.

Стоит сказать несколько слов и про зарядную станцию. Вообще, само ее наличие – довольно спорный вопрос. С одной стороны, это дополнительный элемент, который придется брать с собой, и если потеряете – считайте, что потерял сами наушники. С другой стороны, она позволяет избавиться от лишних отверстий в гарнитуре, компактная (43x48x33 мм) и весит немного (29 г), но главная ее фича – встроенный пауэрбанк. Другими словами, она может пару раз подзарядить наушники, когда поблизости нет розеток, что на практике оказалось крайне удобно.

Подключение и управление

Станция обладает интересным дизайном и изготовлена из того же пластика, что и гарнитура. Передняя панель серебристая, на ней разместили логотип и три белых светодиода, которые информируют об уровне оставшегося заряда. Наушники встают в специальные ниши, надежно примагничиваясь к боковым контактам. В плоскую нижнюю часть встроена индукционная катушка, которая позволяет станции восстанавливать энергию беспроводным способом. Для приверженцев более классического варианта зарядки, на верхнем торце разместили разъем USB Type-C.Kaibo Flex для соединения использует протокол Bluetooth 5.2 EDR. Связь стабильная, никаких обрывов или заиканий. Поддерживаются кодеки SBC и AAC: не думаю, что на наушниках с костной проводимостью можно было бы заметить разницу с AptX. А вот возможность подключаться одновременно к двум устройствам – полезная «фишка», позволяющая, например, играть в Nintendo Switch и не волноваться пропустить важный звонок по телефону. Задержка сигнала порядка 250 мс – YouTube научился с таким бороться, а вот в играх заметно небольшое отставание.

Гарнитура автоматически включается и выключается при снятии/установке на зарядную станцию, а также удержанием сенсорной кнопки в течение 5 секунд. Отмечу, что наушники активируются и могут работать независимо. Гарнитура сразу же пытается соединиться с ранее подключенным устройством, а если это не получается, то переходит в режим сопряжения. Остальное осуществляется стандартными методами в меню гаджета. Если в течение 5 минут Kaibo Flex не устанавливает связь, то отключается. Для сброса настроек, нужно зажать обе клавиши на 10 секунд.

Звучание

Управление логичное, но к нему придется немного привыкнуть. Во время воспроизведения: нажатие – изменение громкости, удержание – переключение трека, двойное нажатие – пауза. Во время звонка: двойное касание – принять/завершить вызов, удержание – отклонить звонок, одно касание – отключить/включить звук. Три нажатия по любому наушнику – вызов голосового помощника, пять касаний – включение/отключение датчиков снятия. Нажатия сопровождаются вибрацией, а также тоновыми сигналами или голосовыми комментариями. Сенсоры срабатывают четко.Не стоит думать, что наушники с костной проводимостью только вибрируют: значительная часть звуков будет восприниматься традиционным способом, да и окружающие будут это слышать. При использовании, создается впечатленье, что находишься на концерте: музыка играет не в ушах, а вокруг тебя. Заявленный диапазон 20-20000 Гц, но на практике он немного уже. Лучше всего проработана середина: звук чистый, вокал отчетливо различим, инструменты не сливаются в одну кашу, звуковая сцена хорошо проработана. Басы не слишком глубокие, но впечатление от их прослушивания усиливается вибрацией, что создает эффект присутствия, а вот обертонов вы скорее всего не услышите. Также будьте готовы к тому, что окружающие звуки будут примешиваться к музыке. Запаса по громкости немного: в офисе бывает достаточно и 60%, на улице приходится поднимать ближе к максимуму, а вот в метро уже не хватает.

Если же использовать беруши, то можно отсечь воздушную составляющую, и оценить звучание непосредственно через кости. Басы становятся насыщенными, глубокими и мощными, но вот середина теряет чистоту, а верхний диапазон еще сильнее срезается. Создается ощущение, что музыка возникает прямо в голове, и даже в метро будет достаточно половины громкости. При разговоре рабочим является правый микрофон, а левый отсекает внешние шумы, позволяя комфортно общаться в относительно тихом месте.

Автономность

Выводы

Каждый наушник питает батарея емкостью 120 мАч. На 80% громкости можно непрерывно слушать музыку до 12 часов. Встроенная в зарядную станцию батарея на 500 мАч позволяет дважды дополнительно подзарядить Kaibo Flex. Время зарядки наушников составляет 100 минут, примерно столько же требуется, чтобы восстановить аккумулятор док-станции (при беспроводной зарядке уходит 2.5 часа).Наушники Kaibo Flex за время тестирования оставили исключительно положительные впечатления. По сравнению с именитыми Shokz, это более доступная модель, но я не обнаружил других значительных различий. Благодаря Kaibo Flex можно не расставаться с музыкой во время пробежки, на велосипеде, в транспорте и на работе, при этом не теряется контроль над окружающей обстановкой. Наушники не слетают с головы и не стесняет движений, они стильные и легкие, а также не боятся влаги. Звучание вполне достойное, а если нужно больше басов, то можно использовать беруши. Управлять тоже удобно: нет необходимости выискивать кнопки и давать на них до образования синяков. И без того отличная автономность увеличивается за счет док-станции. Из минусов же я бы отметил не слишком удачную работу датчиков снятия и хорошую слышимость для окружающих. Kaibo Flex – достойная реализация современной гарнитуры, работающей на принципах костной проводимости, а также просто стильный гаджет, который выделит из толпы.