Обзор Kaibo Flex. Современная гарнитура с костной проводимостью

Обычно беспроводные наушники с костной проводимостью либо «стоят как самолет», либо звучат слишком плохо. Золотую середину нам удалось найти в лице Kaibo Flex. К достоинствам гаджета можно отнести качественные материалы, удобную посадку, приятное звучание, сенсорное управление, датчики автоматического отключения, отличную автономность, беспроводную зарядную станцию, поддержку функции мультипоинт и относительно доступную стоимость. Впрочем, без спорных моментов тоже не обошлось, поэтому предлагаю ознакомиться с гаджетом поближе.
Соединяются наушники ободком, который огибает ухо и проходит в нижней части затылка. Изготовлен он из титанового сплава и покрыт силиконом. Это придает упругость, прочность и гибкость: гарнитура прекрасно держит форму и ее можно хоть узлом завязывать. За ушами находятся утолщения, где располагаются аккумуляторы наушников. Основным материалом выбран матовый пластик черного цвета. На поверхности гарнитуры не видны ни отпечатки пальцев, ни следы пота, но вот пыль хорошо различима.
С внутренней стороны излучателей расположили ИК-датчики, которые фиксируют снятие гарнитуры и автоматически отключают воспроизведение. Уверен, что у кого-то функция будет работать нормально, но на моей голове она постоянно приостанавливала воспроизведение, хотя никто и не думал снимать гарнитуру. К счастью, ее можно легко отключить. Рядом с датчиками находятся контакты для зарядки.
На внешней стороне наушников имеется ложбинка, которая на поверку оказывается многофункциональной сенсорной клавишей. Рядом располагаются информационный светодиод (во время штатной работы медленно мигают зеленым) и небольшое отверстие для сброса лишнего давления. Как видим, выход звука не предусмотрен – большая часть переходит в вибрацию корпуса. А вот микрофоны есть – их расположили снизу на небольшом выступе. Аккумуляторы украсили логотипом.
Футуристический внешний вид Kaibo Flex, привлекает к себе внимание окружающих. На голове наушники сидят довольно удобно, не сдавливая и не слетая при беге или занятиях спортом, а благодаря небольшому весу в 32 г и отсутствию прямого взаимодействия с ухом, довольно быстро просто перестаешь их ощущать. Первое время у меня возникал дискомфорт и болела голова, но привыкнув, я перестал их снимать в течение всего дня. Гарнитура не мешает носить очки или бейсболку, но вот с капюшоном толстовки или глубокой шапкой будет конфликтовать. Благодаря соответствию протоколу IP55, наушники не боятся ни дождя, ни пота, но лучше в них не плавать.
Стоит сказать несколько слов и про зарядную станцию. Вообще, само ее наличие – довольно спорный вопрос. С одной стороны, это дополнительный элемент, который придется брать с собой, и если потеряете – считайте, что потерял сами наушники. С другой стороны, она позволяет избавиться от лишних отверстий в гарнитуре, компактная (43x48x33 мм) и весит немного (29 г), но главная ее фича – встроенный пауэрбанк. Другими словами, она может пару раз подзарядить наушники, когда поблизости нет розеток, что на практике оказалось крайне удобно.
Станция обладает интересным дизайном и изготовлена из того же пластика, что и гарнитура. Передняя панель серебристая, на ней разместили логотип и три белых светодиода, которые информируют об уровне оставшегося заряда. Наушники встают в специальные ниши, надежно примагничиваясь к боковым контактам. В плоскую нижнюю часть встроена индукционная катушка, которая позволяет станции восстанавливать энергию беспроводным способом. Для приверженцев более классического варианта зарядки, на верхнем торце разместили разъем USB Type-C.
Гарнитура автоматически включается и выключается при снятии/установке на зарядную станцию, а также удержанием сенсорной кнопки в течение 5 секунд. Отмечу, что наушники активируются и могут работать независимо. Гарнитура сразу же пытается соединиться с ранее подключенным устройством, а если это не получается, то переходит в режим сопряжения. Остальное осуществляется стандартными методами в меню гаджета. Если в течение 5 минут Kaibo Flex не устанавливает связь, то отключается. Для сброса настроек, нужно зажать обе клавиши на 10 секунд.
Управление логичное, но к нему придется немного привыкнуть. Во время воспроизведения: нажатие – изменение громкости, удержание – переключение трека, двойное нажатие – пауза. Во время звонка: двойное касание – принять/завершить вызов, удержание – отклонить звонок, одно касание – отключить/включить звук. Три нажатия по любому наушнику – вызов голосового помощника, пять касаний – включение/отключение датчиков снятия. Нажатия сопровождаются вибрацией, а также тоновыми сигналами или голосовыми комментариями. Сенсоры срабатывают четко.
Если же использовать беруши, то можно отсечь воздушную составляющую, и оценить звучание непосредственно через кости. Басы становятся насыщенными, глубокими и мощными, но вот середина теряет чистоту, а верхний диапазон еще сильнее срезается. Создается ощущение, что музыка возникает прямо в голове, и даже в метро будет достаточно половины громкости. При разговоре рабочим является правый микрофон, а левый отсекает внешние шумы, позволяя комфортно общаться в относительно тихом месте.