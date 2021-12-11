Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек

Тестируемые сегодня умные часы Kieslect Lady Watch L11 ориентированы на женскую аудиторию. Нежные цвета для оформления корпуса и ремешок с уменьшенной шириной. При этом весь набор датчиков, приложений и активности. В скором времени они появятся в маркетплейсах, у нас же появилась возможность изучить в числе первых.

Kieslect Lady Watch L11

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением часов. Внутри нее зафиксированы на подложке. Комплект включает зарядный кредл, инструкцию на английском языке с QR-кодом.

Kieslect Lady Watch L11

Kieslect Lady Watch L11 обзор

Внешний вид

Корпус часов выполнен из авиационного алюминия. Окрашен в розово-золото. Внешний вид сдержанный и аккуратный.

Kieslect Lady Watch L11

Круглый экран и стилизованный безель. Все это удачно дополняют циферблаты, в оформлении которых есть стилизованная инкрустация. Ориентирование на женскую аудиторию уменьшило типоразмер ремешка. Ширина 18 мм, на 4 мм меньше, чем в мужских часах.

Kieslect Lady Watch L11

При этом сам способ установки и замены ремешка предполагает простую замену и возможность выбора альтернативных вариантов в дальнейшем.

Kieslect Lady Watch L11

Корпус Kieslect Lady Watch L11 защищен от попадания влаги и пыли, соответствуя классу IP68. В них можно тренироваться и гулять под дождем.

Kieslect Lady Watch L11

Лицевая часть защищена стеклом с закругленными боковыми гранями. По опыту эксплуатации следы пальцев с него убираются легко, повышенному загрязнению не подвержены.

Kieslect Lady Watch L11

Внутренняя часть выполнена из ABS-пластика. По центру расположена группа датчиков. Пара медных контактов и магнитный замок под комплектный кредл. В комплекте идет кабель с USB-разъемом.

Kieslect Lady Watch L11

Комплектуются часы ремешок из гипоаллергенного силикона. Регулируемая степень обхвата запястья.

Оснащение

Построены часы на базе платформы Realtek 8762C. Доступны 160 Кбайт оперативной и 128 Мбайт флеш памяти. Работает интерфейс плавно, за время длительных тестов проблем с быстродействием и стабильностью замечено не было.

Для вывода изображения часы оснащены дисплеем с диагональю 1.09 дюймов. Разрешение 240 на 240 пикселей.

Kieslect Lady Watch L11

В помещении и вечернее время изображение хорошо читаемо. На улице бликует, но с учетом бюджета и оценивая доступные модели в ценовом сегменте до 5000 рублей найти что-то не представляется возможным.

Kieslect Lady Watch L11

Оснащены актуальным набором датчиков, состоящие из пульсометра и оксиметра. Про активности и дополнительные возможности детальнее ниже.

Автономность

За автономную работу в них отвечает аккумулятор с емкостью 180 мАч. С активностями и уведомлениями заряда хватает на 5-6 дней. В режиме ожидания время больше.

Софт

Для проведения настройки и последующей эксплуатации необходимо провести первую синхронизацию с помощью приложения для смартфона. Мы тесты вели с iOS версией ПО.

Kieslect Lady Watch L11

Оформление главного экрана сделано для учета разных вариантов активности и данных биометрии. Это пройденные шаги с прогрессом, расстояние, калории, время и фазы сна, пульс, мониторинг кислорода в крови.

Kieslect Lady Watch L11

Данные можно просматривать за день, неделю или месяц. Выводится подробный анализ каждого типа. Рекомендации по улучшению.

Kieslect Lady Watch L11

Список активностей за день или выбранный интервал. Для каждой пройденное расстояние и сожженные калории.

Kieslect Lady Watch L11

Помимо шагов есть и другие типы активностей, которые включаются отдельно выбором из доступных.

Kieslect Lady Watch L11

Кастомизировать часы можно выбором циферблата из доступного каталога. Есть простой редактор с выбором своих изображений.

Kieslect Lady Watch L11

Выбирается список приложений, которые будут выводиться на часах.

Kieslect Lady Watch L11

Подробные настройки по работе часов и самого приложения. Весь интерфейс на русском языке.

Kieslect Lady Watch L11

Есть ряд инструментов для женской аудитории. Это учет менструального цикла, расчет времени овуляции и условно безопасного окна для незащищенных контактов.

Интерфейс

Просмотреть уведомления можно с экрана часов. Но ответа на них нет. Кириллица читаемая.

Kieslect Lady Watch L11

Большую часть времени использовались циферблаты, в оформлении которых акцент на учет активности. Собственно эти часы и являются таким смарт-трекером и альтернативой браслетам.

Kieslect Lady Watch L11

С экрана часов можно выбрать одну из доступных активностей и запустить учет с дальнейшим добавлением в базу данных.

Итоги

Kieslect Lady Watch L11 – недорогие часы для девушек, выполненные в алюминиевом корпусе в цвете «розовое золото». Защита от воды, магнитная зарядка, круглый дисплей, оксиметр, учет менструального цикла и овуляции, простая замена ремешка, хорошие показатели автономной работы.
Комментарии и отзывы Kieslect Lady Watch L11
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