Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек

Круглый экран и стилизованный безель. Все это удачно дополняют циферблаты, в оформлении которых есть стилизованная инкрустация. Ориентирование на женскую аудиторию уменьшило типоразмер ремешка. Ширина 18 мм, на 4 мм меньше, чем в мужских часах.
При этом сам способ установки и замены ремешка предполагает простую замену и возможность выбора альтернативных вариантов в дальнейшем.
Корпус Kieslect Lady Watch L11 защищен от попадания влаги и пыли, соответствуя классу IP68. В них можно тренироваться и гулять под дождем.
Лицевая часть защищена стеклом с закругленными боковыми гранями. По опыту эксплуатации следы пальцев с него убираются легко, повышенному загрязнению не подвержены.
Внутренняя часть выполнена из ABS-пластика. По центру расположена группа датчиков. Пара медных контактов и магнитный замок под комплектный кредл. В комплекте идет кабель с USB-разъемом.
Комплектуются часы ремешок из гипоаллергенного силикона. Регулируемая степень обхвата запястья.
В помещении и вечернее время изображение хорошо читаемо. На улице бликует, но с учетом бюджета и оценивая доступные модели в ценовом сегменте до 5000 рублей найти что-то не представляется возможным.
Оснащены актуальным набором датчиков, состоящие из пульсометра и оксиметра. Про активности и дополнительные возможности детальнее ниже.
Оформление главного экрана сделано для учета разных вариантов активности и данных биометрии. Это пройденные шаги с прогрессом, расстояние, калории, время и фазы сна, пульс, мониторинг кислорода в крови.
Данные можно просматривать за день, неделю или месяц. Выводится подробный анализ каждого типа. Рекомендации по улучшению.
Список активностей за день или выбранный интервал. Для каждой пройденное расстояние и сожженные калории.
Помимо шагов есть и другие типы активностей, которые включаются отдельно выбором из доступных.
Кастомизировать часы можно выбором циферблата из доступного каталога. Есть простой редактор с выбором своих изображений.
Выбирается список приложений, которые будут выводиться на часах.
Подробные настройки по работе часов и самого приложения. Весь интерфейс на русском языке.
Есть ряд инструментов для женской аудитории. Это учет менструального цикла, расчет времени овуляции и условно безопасного окна для незащищенных контактов.
Большую часть времени использовались циферблаты, в оформлении которых акцент на учет активности. Собственно эти часы и являются таким смарт-трекером и альтернативой браслетам.
С экрана часов можно выбрать одну из доступных активностей и запустить учет с дальнейшим добавлением в базу данных.