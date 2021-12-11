Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек

Тестируемые сегодня умные часы Kieslect Lady Watch L11 ориентированы на женскую аудиторию. Нежные цвета для оформления корпуса и ремешок с уменьшенной шириной. При этом весь набор датчиков, приложений и активности. В скором времени они появятся в маркетплейсах, у нас же появилась возможность изучить в числе первых.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением часов. Внутри нее зафиксированы на подложке. Комплект включает зарядный кредл, инструкцию на английском языке с QR-кодом.

Kieslect Lady Watch L11 обзор

Внешний вид

Корпус часов выполнен из авиационного алюминия. Окрашен в розово-золото. Внешний вид сдержанный и аккуратный.

Круглый экран и стилизованный безель. Все это удачно дополняют циферблаты, в оформлении которых есть стилизованная инкрустация. Ориентирование на женскую аудиторию уменьшило типоразмер ремешка. Ширина 18 мм, на 4 мм меньше, чем в мужских часах.

При этом сам способ установки и замены ремешка предполагает простую замену и возможность выбора альтернативных вариантов в дальнейшем.

Корпус Kieslect Lady Watch L11 защищен от попадания влаги и пыли, соответствуя классу IP68. В них можно тренироваться и гулять под дождем.

Лицевая часть защищена стеклом с закругленными боковыми гранями. По опыту эксплуатации следы пальцев с него убираются легко, повышенному загрязнению не подвержены.

Внутренняя часть выполнена из ABS-пластика. По центру расположена группа датчиков. Пара медных контактов и магнитный замок под комплектный кредл. В комплекте идет кабель с USB-разъемом.

Оснащение

Комплектуются часы ремешок из гипоаллергенного силикона. Регулируемая степень обхвата запястья.Построены часы на базе платформы Realtek 8762C. Доступны 160 Кбайт оперативной и 128 Мбайт флеш памяти. Работает интерфейс плавно, за время длительных тестов проблем с быстродействием и стабильностью замечено не было.Для вывода изображения часы оснащены дисплеем с диагональю 1.09 дюймов. Разрешение 240 на 240 пикселей.

В помещении и вечернее время изображение хорошо читаемо. На улице бликует, но с учетом бюджета и оценивая доступные модели в ценовом сегменте до 5000 рублей найти что-то не представляется возможным.

Автономность

Софт

Оснащены актуальным набором датчиков, состоящие из пульсометра и оксиметра. Про активности и дополнительные возможности детальнее ниже.За автономную работу в них отвечает аккумулятор с емкостью 180 мАч. С активностями и уведомлениями заряда хватает на 5-6 дней. В режиме ожидания время больше.Для проведения настройки и последующей эксплуатации необходимо провести первую синхронизацию с помощью приложения для смартфона. Мы тесты вели с iOS версией ПО.

Оформление главного экрана сделано для учета разных вариантов активности и данных биометрии. Это пройденные шаги с прогрессом, расстояние, калории, время и фазы сна, пульс, мониторинг кислорода в крови.

Данные можно просматривать за день, неделю или месяц. Выводится подробный анализ каждого типа. Рекомендации по улучшению.

Список активностей за день или выбранный интервал. Для каждой пройденное расстояние и сожженные калории.

Помимо шагов есть и другие типы активностей, которые включаются отдельно выбором из доступных.

Кастомизировать часы можно выбором циферблата из доступного каталога. Есть простой редактор с выбором своих изображений.

Выбирается список приложений, которые будут выводиться на часах.

Подробные настройки по работе часов и самого приложения. Весь интерфейс на русском языке.

Интерфейс

Есть ряд инструментов для женской аудитории. Это учет менструального цикла, расчет времени овуляции и условно безопасного окна для незащищенных контактов.Просмотреть уведомления можно с экрана часов. Но ответа на них нет. Кириллица читаемая.

Большую часть времени использовались циферблаты, в оформлении которых акцент на учет активности. Собственно эти часы и являются таким смарт-трекером и альтернативой браслетам.

Итоги

С экрана часов можно выбрать одну из доступных активностей и запустить учет с дальнейшим добавлением в базу данных.Kieslect Lady Watch L11 – недорогие часы для девушек, выполненные в алюминиевом корпусе в цвете «розовое золото». Защита от воды, магнитная зарядка, круглый дисплей, оксиметр, учет менструального цикла и овуляции, простая замена ремешка, хорошие показатели автономной работы.