Обзор LEGO Bricktales. Песочница с любимым конструктором…

Конструкторы LEGO знакомы и любимы многими. Неудивительно, что вокруг этого бренда организован и успешно существует фансервис. Регулярно выходят новые игры в рамках отдельных вселенных, таких как Хогвардс, комиксы DC и Marvel, Звездные войны и другие. Но исполнение таких игр становится заезженным из-за того, что декорации меняются, при этом геймплей долгое время остается неизменным, а само взаимодействие с конструированием ставится на последний план. Вышедшая 12 октября LEGO Bricktales не может похвастать раскрученными героями из фильмов и комиксов, но при этом основной акцент делается на строительстве и решении загадок.

Она уже доступна в Steam, а также на консолях прошлого и текущих поколений. Мы перед тем, как поделиться впечатлениями по игре, уже по хорошей традиции, прошли ее до платинового трофея на PlayStation 5.

Задел для истории тут прост, главному герою нужно помочь дедушке запустить парк аттракционов до того, как он будет закрыт. Для создания каждого из них нужно будет пройти пять отдельных зон и получить в них «кристалл счастья». В каждой из них своя небольшая история. Но в целом же в игре сценарная часть не создает целостную картину.

Основной акцент — это строительство в виде головоломок. В рамках условий заданий игроку нужно построить объект из предлагаемого набора деталей. Есть как простые задачи, так и те, которые заставят подумать. К плюсам отнесем то, что в LEGO Bricktales нет одного жестко прописанного решения, к построению можно подходить гибко.

Интерфейс построения похож на 3D-редактор, в котором в качестве элементов используются кубики и формы от конструктора LEGO. Повороты, изменение масштаба, перенос деталей. После выполнения запускается проверка с выездом роботов и проверки на прочность. Успешно завершенные объекты можно повторно редактировать уже в творческом режиме. Придеремся к поведению камеры, не всегда получается поймать нужный ракурс для установки детали.

Это же касается игровых локаций, по которым перемещается главный герой. В них камера фиксируется на игроке, усложняя поиск дальнейшего пути. Сами же локации визуально отличаются друг от друга. Пять сеттингов: джунгли, город, пустыня, средневековье и пиратская бухта. Внутри локаций в среднем по 5-6 отдельных зон, перемещение между которыми идет только через заданные точки, мир не бесшовный, каждый переход занимает время.

В каждую из локаций можно вернуться в последующем. Часть необязательных загадок и зон в открытом мире требует наличие специальных умений, которые даются только во время прохождения сюжета. При этом переделывать уже сделанные конструкции в обязательном порядке не требуется.

Стимулом для детального изучения локации выступает магазин с элементами для изменения внешнего вида героя, а также кубики для свободного редактирования. Стоит ли это времени? Тут уж решать каждому, здесь скорее приятно проведенное время во время выполнения заданий.

Сам редактор простой. Идет выбор из пяти элементов для внешнего исполнения главного героя. С учетом того, что дальнейшего продолжения не ожидается, а сам вид не влияет на происходящее в открытом мире, здесь нет режима «новая игра+».

LEGO Bricktales обзор

В целом же получаем LEGO Bricktales, не претендующий на высокие позиции в чартах или внимание со стороны тематических изданий. Это игра с медленным сюжетом и спокойным геймплеем, позволяющая насладиться конструированием любимым конструктором и визуальным рядом в локациях. Вполне можно брать в коллекцию как фанатам LEGO, так и на будущих распродажах обычным игрокам.