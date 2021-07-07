Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC

В конце прошлого месяца стартовали продажи LENOVO K13 Note, использующего в отличие от большинства решений в недорогом сегменте, платформу на базе Qualcomm и оснащен большим объемом встроенной памяти. Из особенностей также отмечаются длительное время автономной работы, основная 48 МП камера с высокой светосилой и поддержкой технологии Quad Pixel.

LENOVO K13 Note

Приобрести его можно на начало июля за 12 490 рублей. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.

Комплектация

Упакован в коробку с качественной полиграфией, на обратной стороне в иллюстрированном виде приведены его ключевые характеристики.

LENOVO K13 Note

Комплект включает зарядное устройство, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

LENOVO K13 Note

LENOVO K13 Note обзор

Внешний вид

Вышел в нескольких расцветках корпуса. С учетом наличия геометрического рисунка в виде ряда волн на крышке, интереснее смотрится в светлом варианте.

LENOVO K13 Note

Конструкция неразборная. На левой грани гибридный лоток, посадочное место которого для второй SIM совмещено с картой памяти.

LENOVO K13 Note

Набор механических элементов управления, состоящий из качельки регулировки громкости, дополнен отдельной клавишей для вывода голосового помощника.

LENOVO K13 Note

В верхней зоне крышки, выполненной из пластика, находится зона со сканером отпечатка пальца. Разблокировка работает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.

LENOVO K13 Note

Блок основной камеры у LENOVO K13 Note состоит из четырех объективов и яркой светодиодной вспышки. Островок с аккуратной хромированной окантовкой.

LENOVO K13 Note

Используется актуальный USB-C. По краям от разъема решетка динамика и микрофона. Уровень максимальной громкости умеренный, в помещении можно будет смотреть ролики с Youtube.

LENOVO K13 Note

Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки узкие. Объектив фронтальной камеры выведен в каплевидном вырезе.

LENOVO K13 Note

Отдельно отметим все реже встречающийся аудиоразъем под проводные наушники на верхней грани.

Экран

Используется S-IPS дисплей с диагональю 6.5 дюйма. Разрешение HD+ (720x1600 пикселей). Углы обзора широкие.

LENOVO K13 Note

За время тестов смартфон использовался для просмотра мультимедийного контента, игр, просмотра ленты социальных сетей и других типовых сценариев. Придраться можно к уровню максимальной яркости 350 нит, под прямыми солнечными лучами изображение читается хуже, чем в помещении.

Начинка

Установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 460. Встроенная графика Adreno 610. LENOVO K13 Note позволяет поиграть в игры уровня Genshin Impact и PUBG.

LENOVO K13 Note

Троттлинга и заметного нагрева крышки не было. Доступны 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Память позволит не задумываться длительное время о чистке кэша и удалении приложений.

LENOVO K13 Note

Поддерживаются бесконтактные платежи. Работал модуль корректно, с помощью телефона оплачивали покупки в магазинах. Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth 5.0.

LENOVO K13 Note

Аккумулятор

В смешанной нагрузке с максимальной яркостью экрана работал до 11 часов. Эти же результаты подтвердили синтетические тесты. В обычном сценарии это до двух полных дней без зарядки. За автономную работу в нем отвечает батарея с емкостью 5000 мАч. Комплектуется зарядным устройством мощностью 10 Вт.

LENOVO K13 Note

Камера

Главный блок камеры состоит из четырех модулей. Это 48 Мп с диафрагмой f/1.7, поддерживающий объединение 4 соседних пикселей в один. Дополнительные: широкоугольная 8 Мп, макро 2 Мп и 2 Мп сенсор глубины.

LENOVO K13 Note

LENOVO K13 Note

LENOVO K13 Note

LENOVO K13 Note

Интеллектуальные режимы съемки, HDR, Google объектив, Al построение композиции, съемка с использованием жестов. Дополнительные режимы и HDR.

LENOVO K13 Note

LENOVO K13 Note

LENOVO K13 Note

LENOVO K13 Note

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Подойдет для использования смартфона для удаленного обучения и работы.

LENOVO K13 Note

LENOVO K13 Note

Для видеосъемки максимальное разрешение ограничено Full HD.

Тест камеры LENOVO K13 Note

Софт

В основе актуальная версия операционной системы с дополнительным набором виджетов и элементов оформления. Добавлен пакет софта в рамках законодательства России.

LENOVO K13 Note

Итоги

В недорогом ценовом сегменте это одно из самых интересных предложений по сочетанию технического оснащения и исполнения. LENOVO K13 Note располагает большим объемом памяти, использует 8-ядерный Qualcomm, поддерживает бесконтактные платежи и предлагает хорошее качество съемки, длительное время автономной работы, отдельную клавишу для голосового помощника и чистую операционную систему. Не устроить могут отсутствие компаса и невысокое качество съемки основной камеры.
Комментарии и отзывы LENOVO K13 Note
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