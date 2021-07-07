Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC

Приобрести его можно на начало июля за 12 490 рублей. Сегодня мы готовы поделиться опытом его длительной эксплуатации.
Комплект включает зарядное устройство, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.
Конструкция неразборная. На левой грани гибридный лоток, посадочное место которого для второй SIM совмещено с картой памяти.
Набор механических элементов управления, состоящий из качельки регулировки громкости, дополнен отдельной клавишей для вывода голосового помощника.
В верхней зоне крышки, выполненной из пластика, находится зона со сканером отпечатка пальца. Разблокировка работает точно и быстро. В памяти можно хранить несколько пальцев.
Блок основной камеры у LENOVO K13 Note состоит из четырех объективов и яркой светодиодной вспышки. Островок с аккуратной хромированной окантовкой.
Используется актуальный USB-C. По краям от разъема решетка динамика и микрофона. Уровень максимальной громкости умеренный, в помещении можно будет смотреть ролики с Youtube.
Лицевая сторона защищена стеклом. Боковые рамки узкие. Объектив фронтальной камеры выведен в каплевидном вырезе.
Отдельно отметим все реже встречающийся аудиоразъем под проводные наушники на верхней грани.
За время тестов смартфон использовался для просмотра мультимедийного контента, игр, просмотра ленты социальных сетей и других типовых сценариев. Придраться можно к уровню максимальной яркости 350 нит, под прямыми солнечными лучами изображение читается хуже, чем в помещении.
Троттлинга и заметного нагрева крышки не было. Доступны 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Память позволит не задумываться длительное время о чистке кэша и удалении приложений.
Поддерживаются бесконтактные платежи. Работал модуль корректно, с помощью телефона оплачивали покупки в магазинах. Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth 5.0.
Интеллектуальные режимы съемки, HDR, Google объектив, Al построение композиции, съемка с использованием жестов. Дополнительные режимы и HDR.
Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Подойдет для использования смартфона для удаленного обучения и работы.
Для видеосъемки максимальное разрешение ограничено Full HD.