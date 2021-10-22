Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества

Мы продолжаем изучение ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD и в центре внимания будет LENOVO YOGA SLIM 7 PRO, ориентированный на креаторов, предлагая ряд интеллектуальных технологий и инструментов для творчества. В отличие от большинства моделей в семейства YOGA тут нет сенсорного управления, но есть опциональный OLED, 2.8К разрешение с частотой 90 Гц, процессор Ryzen 7 и система контроля за взглядом.

Комплектация

Средняя стоимость – 124000 рублей.Упакован в двойную коробку с характерным исполнением. Комплект включает блок питания мощностью 95 Ватт с USB-C разъемом.

Внешний вид

Выполнен корпус ультрабука из анодированного алюминия серого цвета. Толщина корпуса не превышает 15 сантиметров. Вес 1.32 килограмма.

Эту модель отличает соотношение сторон, составляет оно 16:10. Отразилось на разрешении дисплея.

Также стоит отметить узкие боковые рамки. Занимает активная зона 91% площади лицевой стороны.

Вместо «моноброви», как у новых MacBook Pro, здесь блок камеры и сенсоров выведен в немного выступающем блоке рамки. Не теряется информативность и удобство восприятие информации на дисплее.

Помимо видеосвязи и возможности участия в удаленных совещаниях, она поддерживает Windows Hello с безопасным способом разблокировки. Она же предлагает интеллектуальную функцию отслеживания взгляда.

На основании одна продольная и две компактные резиновые ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола. Вытянутая решетка динамика. По краям отверстия динамиков. Апгрейд системы не предполагается.

Слева полноразмерный USB и спаренный аудиоразъем. Кнопка включения с индикатором состоянии.

Справа у LENOVO YOGA SLIM 7 PRO два разъема USB-C, через которые проводится зарядка и они же поддерживают подключение концентраторов и вывод изображения в высоком разрешении.

Крышка откидывается на 180 градусов. Но с учетом отсутствие сенсорного управления и невозможности перевода в режим эксплуатации в виде рамки или планшета, пользы в таком шарнире нет.

Установлена клавиатура без тачпада. Символы на клавишах подсвечиваются белым светом с регулируемой яркостью.

Ход кнопок короткий, нажимается бесшумной. За время тестов использовали для выполнения типовых рабочих задач, включая написание новостей для нашего сайта.

Экран

Габариты тачпада составляют 12 на 7.5 сантиметров. Поверхность матовая. Поддерживаются жесты. В нижней зоне интегрированы кнопки мышки.Изображение выводится на экран с разрешением 2880 на 1800 пикселей. Для него заявлен 100% охват sRGB. Фотографы и видеооператоры смогут на нем вести пакетную обработку снимков и монтаж видеороликов.

Высокий уровень яркости, составляет он тут 400 нит. Брали с собой LENOVO YOGA SLIM 7 PRO в хорошую погоду, набирая на улице текст и читая выводимые на экран данные.

Начинка

Установлена мобильная платформа AMD RYZEN 5800H с архитектурой Zen-3. Доступны 16 Гбайт оперативной памяти. Он справлялся с разными типами задач, заметных зависаний зафиксировано не было.

Под хранение выделен 1 Тбайт. Запись и чтение данных быстрое. Используется интегрированная графика AMD Radeon Graphics. Даст поиграть в Dota 2 и World of Tanks, умерив предварительно качество графики в настройках.

Автономность

Windows 11

В реальных сценариях эксплуатации с выставленным на высокий уровень яркости дисплеем заряда хватало на 6.5 часов. Увеличить время можно, снизив яркость и выполняя не ресурсоемкие задачи, в таком варианте можно достигнуть обещанных производителем 12 часов. В настройках Lenovo Vantage есть интеллектуальные сценарии энергосбережения. Помимо комплектной зарядки можно использовать адаптер питания от смартфона, мы, в частности, в поездке заряжали его от блока питания от OnePlus 9 Pro с Warp 65W.Поддерживается обновление до Windows 11.

Итоги

В целом получаем добротный ультрабук для работы как в офисе, так и вне его, предлагающий достаточный уровень быстродействия, яркий дисплей с 2.8К, камеру с инфракрасным сенсором, хорошие показатели автономности, компактный формат исполнения и узкие рамки вокруг экрана, набор портов и зарядку через USB-C. Не устроить в LENOVO YOGA SLIM 7 PRO могут разрешение веб-камеры, 720p в 2021 году – скромный формат матрицы, ограничения по наращиванию оперативной памяти, отсутствие слота под SD-карту c учетом позиционирования на креаторов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".