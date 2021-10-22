Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества

Мы продолжаем изучение ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD и в центре внимания будет LENOVO YOGA SLIM 7 PRO, ориентированный на креаторов, предлагая ряд интеллектуальных технологий и инструментов для творчества. В отличие от большинства моделей в семейства YOGA тут нет сенсорного управления, но есть опциональный OLED, 2.8К разрешение с частотой 90 Гц, процессор Ryzen 7 и система контроля за взглядом.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Средняя стоимость – 124000 рублей.

Комплектация

Упакован в двойную коробку с характерным исполнением. Комплект включает блок питания мощностью 95 Ватт с USB-C разъемом.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Внешний вид

Выполнен корпус ультрабука из анодированного алюминия серого цвета. Толщина корпуса не превышает 15 сантиметров. Вес 1.32 килограмма.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Эту модель отличает соотношение сторон, составляет оно 16:10. Отразилось на разрешении дисплея.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Также стоит отметить узкие боковые рамки. Занимает активная зона 91% площади лицевой стороны.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Вместо «моноброви», как у новых MacBook Pro, здесь блок камеры и сенсоров выведен в немного выступающем блоке рамки. Не теряется информативность и удобство восприятие информации на дисплее.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Помимо видеосвязи и возможности участия в удаленных совещаниях, она поддерживает Windows Hello с безопасным способом разблокировки. Она же предлагает интеллектуальную функцию отслеживания взгляда.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

На основании одна продольная и две компактные резиновые ножки, предотвращающие смещение по поверхности стола. Вытянутая решетка динамика. По краям отверстия динамиков. Апгрейд системы не предполагается.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Слева полноразмерный USB и спаренный аудиоразъем. Кнопка включения с индикатором состоянии.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Справа у LENOVO YOGA SLIM 7 PRO два разъема USB-C, через которые проводится зарядка и они же поддерживают подключение концентраторов и вывод изображения в высоком разрешении.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Крышка откидывается на 180 градусов. Но с учетом отсутствие сенсорного управления и невозможности перевода в режим эксплуатации в виде рамки или планшета, пользы в таком шарнире нет.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Установлена клавиатура без тачпада. Символы на клавишах подсвечиваются белым светом с регулируемой яркостью.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Ход кнопок короткий, нажимается бесшумной. За время тестов использовали для выполнения типовых рабочих задач, включая написание новостей для нашего сайта.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Габариты тачпада составляют 12 на 7.5 сантиметров. Поверхность матовая. Поддерживаются жесты. В нижней зоне интегрированы кнопки мышки.

Экран

Изображение выводится на экран с разрешением 2880 на 1800 пикселей. Для него заявлен 100% охват sRGB. Фотографы и видеооператоры смогут на нем вести пакетную обработку снимков и монтаж видеороликов.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Высокий уровень яркости, составляет он тут 400 нит. Брали с собой LENOVO YOGA SLIM 7 PRO в хорошую погоду, набирая на улице текст и читая выводимые на экран данные.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Начинка

Установлена мобильная платформа AMD RYZEN 5800H с архитектурой Zen-3. Доступны 16 Гбайт оперативной памяти. Он справлялся с разными типами задач, заметных зависаний зафиксировано не было.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Под хранение выделен 1 Тбайт. Запись и чтение данных быстрое. Используется интегрированная графика AMD Radeon Graphics. Даст поиграть в Dota 2 и World of Tanks, умерив предварительно качество графики в настройках.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Автономность

В реальных сценариях эксплуатации с выставленным на высокий уровень яркости дисплеем заряда хватало на 6.5 часов. Увеличить время можно, снизив яркость и выполняя не ресурсоемкие задачи, в таком варианте можно достигнуть обещанных производителем 12 часов. В настройках Lenovo Vantage есть интеллектуальные сценарии энергосбережения. Помимо комплектной зарядки можно использовать адаптер питания от смартфона, мы, в частности, в поездке заряжали его от блока питания от OnePlus 9 Pro с Warp 65W.

Windows 11

Поддерживается обновление до Windows 11.

LENOVO YOGA SLIM 7 PRO

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ целом получаем добротный ультрабук для работы как в офисе, так и вне его, предлагающий достаточный уровень быстродействия, яркий дисплей с 2.8К, камеру с инфракрасным сенсором, хорошие показатели автономности, компактный формат исполнения и узкие рамки вокруг экрана, набор портов и зарядку через USB-C. Не устроить в LENOVO YOGA SLIM 7 PRO могут разрешение веб-камеры, 720p в 2021 году – скромный формат матрицы, ограничения по наращиванию оперативной памяти, отсутствие слота под SD-карту c учетом позиционирования на креаторов.
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Комментарии и отзывы LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5
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