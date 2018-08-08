Обзор LEXAND Kids Radar LED. Детские часы-трекер

Не ошибемся если скажем, что потеря ребенка – одно из самых тяжелых и страшных испытаний. От этого не застрахован каждый родитель. Как не удивительно, но согласно статистике 19 из 20 детей добровольно уходят с незнакомым человеком. Только небольшой процент потерянных детей возвращаются домой самостоятельно. Одним из способов подстраховки от таких неприятностей, являются детские часы-трекеры. Тестируемая сегодня новинка LEXAND Kids Radar LED будет как нельзя актуальной с учетом приближающегося старта нового учебного года.

LEXAND Kids Radar LED обзор

К моменту публикации продажи стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид часов до распаковки. На гранях описан ряд сценариев работы и приведены подробные технические характеристики. Комплект включает USB кабель и инструкцию по эксплуатацию.

Внешний вид

Вышли LEXAND Kids Radar LED в двух расцветках: синяя и розовая. Отлично подойдет как дочке в детский сад, так и сыну в школу.

Габариты стандартные для часов. Регулируемый ремешок позволит получит оптимальный обхват запястья.

Отличием от ранее протестированных нами Lexand Kids Radar, стал LED дисплей, скрывается он под основной поверхностью лицевой стороны.

Выводимое время хорошо читается под прямыми солнечными лучами. Дополнительная информация на экран не выводится.

Управление простое, на правой грани расположена пара прорезиненных кнопок. Одна из них отвечает за ответ на входящий вызов, вторая отправляет систему в перезагрузку.

Длительное нажатие на верхнюю кнопку активирует режим SOS. Обучить работе родителям нужно будет самостоятельно. Но процесс достаточно прост и не должен вызвать затруднений в понимании.

Еще одним положительным изменением стал отказ от кредла, распостраненный microUSB скрывается под заглушкой на боковой грани. Найти такой кабель будет проще вне дома, чем брать с собой кредл.

На левой грани LEXAND Kids Radar LED решетка разговорного динамика и отверстие микрофона. Часы позволяют отвечать на входящий вызов от родителей без использования внешней гарнитуры. Уровень громкости оптимален.

С внутренней стороны скрывается наклейка с QR-кодом необходимым для синхронизации. Здесь же слот SIM-карты, защищенный заглушкой. Для доступа к ней потребуется крестовая отвертка. В обычной эксплуатации менять её необходимости нет, закрытый же отсек защитит от случайной потери или извлечения.

Софт

Визуально часы производят приятное впечатление. Используемые материалы гипоаллергенны и безопасны для здоровья.Для взаимодействия с часами потребуется загрузка уже знакомого приложения LEXAND Care. Поддерживаются устройства, работающие на базе операционных систем Android и iOS. Первым шагом потребуется зарегистрироваться или ввести уже созданный ранее аккаунт.

Далее добавляются данные ребенка, доверенные лица (мамы, папы, бабуши, дяди), день рождения, вес и рост.

После успешного сопряжения на главный экран приложения выводится карта Яндекса с местоположением часов в данный момент времени.

Быстрая панель иконок позволит: совершить голосовой вызов, совершить скрытый вызов, получить запись звукового окружения в память смартфона и запросить принудительно местоположение.

Родитель или другой доверенное лицо сможет выбрать между открытым звонком на часы LEXAND Kids Radar LED, в этом сценарии сам ребенок должен будет ответить на вызов нажатием кнопки на часах. Или если требуется скрытое прослушивание, например, общения с няней, учителем или воспитателем, можно будет позвонить без необходимости ответа на вызов. Окружающие не будут знать о том, что в данный момент идет прослушивание.

Точность определения местоположения высокая. В городе на открытом пространстве в районе 5 метров, в помещении до 20. Используется комбинированная технология, одна из составляющей которой – «Яндекс.Локатор». Берутся данные мобильных операторов, активных вокруг Wi-Fi сетей.

В течение дня можно будет просматривать маршрут передвижения по городу. Интервал передачи данных по местоположению задается в настройках. Все наглядно. Поддерживается функция разметки безопасных зон, которыми могут выступать школа, детская площадка, двор и детский сад. При выходе за пределы этих зон на телефон будет приходить уведомление.

Встроенного аккумулятора при активной эксплуатации хватает примерно на 2 дня работы. Показатели по сравнению с ранее протестированной версией улучшились.

Итоги по LEXAND Kids Radar LED

В завершении отметим про подписку. Обойдется в зависимости от оплачиваемого интервала от 299 до 167 рублей.LEXAND Kids Radar LED – устройство из категории «обязательного для приобретения». Недорогие часы с проработанным программным обеспечением и целом рядом полезных функций, подстрахуют от возможных неприятностей с любимыми детьми. Новая модель стала лучше и интереснее по всем параметрам.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".