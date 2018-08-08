Обзор LEXAND Kids Radar LED. Детские часы-трекер

2018-08-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - LEXAND Kids Radar LED; [190]
Не ошибемся если скажем, что потеря ребенка – одно из самых тяжелых и страшных испытаний. От этого не застрахован каждый родитель. Как не удивительно, но согласно статистике 19 из 20 детей добровольно уходят с незнакомым человеком. Только небольшой процент потерянных детей возвращаются домой самостоятельно. Одним из способов подстраховки от таких неприятностей, являются детские часы-трекеры. Тестируемая сегодня новинка LEXAND Kids Radar LED будет как нельзя актуальной с учетом приближающегося старта нового учебного года.

LEXAND Kids Radar LED

К моменту публикации продажи стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

LEXAND Kids Radar LED обзор

Комплектация

Поставляются в коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид часов до распаковки. На гранях описан ряд сценариев работы и приведены подробные технические характеристики. Комплект включает USB кабель и инструкцию по эксплуатацию.

LEXAND Kids Radar LED

Внешний вид

Вышли LEXAND Kids Radar LED в двух расцветках: синяя и розовая. Отлично подойдет как дочке в детский сад, так и сыну в школу.

LEXAND Kids Radar LED

Габариты стандартные для часов. Регулируемый ремешок позволит получит оптимальный обхват запястья.

Отличием от ранее протестированных нами Lexand Kids Radar, стал LED дисплей, скрывается он под основной поверхностью лицевой стороны.

LEXAND Kids Radar LED

Выводимое время хорошо читается под прямыми солнечными лучами. Дополнительная информация на экран не выводится.

LEXAND Kids Radar LED

Управление простое, на правой грани расположена пара прорезиненных кнопок. Одна из них отвечает за ответ на входящий вызов, вторая отправляет систему в перезагрузку.

LEXAND Kids Radar LED

Длительное нажатие на верхнюю кнопку активирует режим SOS. Обучить работе родителям нужно будет самостоятельно. Но процесс достаточно прост и не должен вызвать затруднений в понимании.

LEXAND Kids Radar LED

Еще одним положительным изменением стал отказ от кредла, распостраненный microUSB скрывается под заглушкой на боковой грани. Найти такой кабель будет проще вне дома, чем брать с собой кредл.

LEXAND Kids Radar LED

На левой грани LEXAND Kids Radar LED решетка разговорного динамика и отверстие микрофона. Часы позволяют отвечать на входящий вызов от родителей без использования внешней гарнитуры. Уровень громкости оптимален.

LEXAND Kids Radar LED

С внутренней стороны скрывается наклейка с QR-кодом необходимым для синхронизации. Здесь же слот SIM-карты, защищенный заглушкой. Для доступа к ней потребуется крестовая отвертка. В обычной эксплуатации менять её необходимости нет, закрытый же отсек защитит от случайной потери или извлечения.

LEXAND Kids Radar LED

Визуально часы производят приятное впечатление. Используемые материалы гипоаллергенны и безопасны для здоровья.

Софт

Для взаимодействия с часами потребуется загрузка уже знакомого приложения LEXAND Care. Поддерживаются устройства, работающие на базе операционных систем Android и iOS. Первым шагом потребуется зарегистрироваться или ввести уже созданный ранее аккаунт.

LEXAND Kids Radar LED

Далее добавляются данные ребенка, доверенные лица (мамы, папы, бабуши, дяди), день рождения, вес и рост.

LEXAND Kids Radar LED

LEXAND Kids Radar LED

После успешного сопряжения на главный экран приложения выводится карта Яндекса с местоположением часов в данный момент времени.

LEXAND Kids Radar LED

Быстрая панель иконок позволит: совершить голосовой вызов, совершить скрытый вызов, получить запись звукового окружения в память смартфона и запросить принудительно местоположение.

LEXAND Kids Radar LED

Родитель или другой доверенное лицо сможет выбрать между открытым звонком на часы LEXAND Kids Radar LED, в этом сценарии сам ребенок должен будет ответить на вызов нажатием кнопки на часах. Или если требуется скрытое прослушивание, например, общения с няней, учителем или воспитателем, можно будет позвонить без необходимости ответа на вызов. Окружающие не будут знать о том, что в данный момент идет прослушивание.

LEXAND Kids Radar LED

Точность определения местоположения высокая. В городе на открытом пространстве в районе 5 метров, в помещении до 20. Используется комбинированная технология, одна из составляющей которой – «Яндекс.Локатор». Берутся данные мобильных операторов, активных вокруг Wi-Fi сетей.

LEXAND Kids Radar LED

В течение дня можно будет просматривать маршрут передвижения по городу. Интервал передачи данных по местоположению задается в настройках. Все наглядно. Поддерживается функция разметки безопасных зон, которыми могут выступать школа, детская площадка, двор и детский сад. При выходе за пределы этих зон на телефон будет приходить уведомление.

LEXAND Kids Radar LED

LEXAND Kids Radar LED

Встроенного аккумулятора при активной эксплуатации хватает примерно на 2 дня работы. Показатели по сравнению с ранее протестированной версией улучшились.

LEXAND Kids Radar LED

В завершении отметим про подписку. Обойдется в зависимости от оплачиваемого интервала от 299 до 167 рублей.

Итоги по LEXAND Kids Radar LED

Золото. Выбор редакции MegaObzorLEXAND Kids Radar LED – устройство из категории «обязательного для приобретения». Недорогие часы с проработанным программным обеспечением и целом рядом полезных функций, подстрахуют от возможных неприятностей с любимыми детьми. Новая модель стала лучше и интереснее по всем параметрам.
LEXAND Kids Radar LED получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Смартфон Energizer Power Max P490 распол...
Смартфон Energizer Power Max P490 располПредставлен бюджетный смартфон Energizer Power Max P490 на платформе Android Oreo Go Edition. Новинка Ene...
Nokia 7 Plus обновили до Android 9.0 Pie...
Nokia 7 Plus обновили до Android 9.0 PieСегодня мы уже писали о том, что смартфон Xiaomi Mix 2s получил Android 9.0 Pie. Теперь настала очередь о...
Смартфон Google Pixel 3 XL получит 4 ГБ ...
Смартфон Google Pixel 3 XL получит 4 ГБ В набирающем популярность китайском приложении Master Lu появились сведения о флагманском смартфоне Googl...
Представлена акустическая система для ПК...
Представлена акустическая система для ПККомпания Xiaomi представила акустическую систему для ПК. Новинка включает в себя два динамика мощностью 1...
Ноутбук Raytheon Uncia наделен 13-дюймов...
Ноутбук Raytheon Uncia наделен 13-дюймовНа мероприятии ChinaJoy 2018 в Шанхае был показан игровой ноутбук в герметичном корпусе. Аппарат получил ...
Oppo F9 Pro получит быструю зарядку VOOC...
Oppo F9 Pro получит быструю зарядку VOOCКомпания Oppo решила подогреть интерес к смартфону Oppo F9 Pro, выпустив один ролик и пару картинок. Про...
Fossil анонсировала «умные» наручные час...
Fossil анонсировала «умные» наручные часСостоялся анонс смарт-часов Fossil Q Venture HR и Q Explorist HR с ОС Google Wear OS. Новинки Fossil Q Ve...
Xiaomi Mi Mix 2S уже получил Android 9.0...
Xiaomi Mi Mix 2S уже получил Android 9.0Буквально позавчера компания Google выпустила операционную систему Android 9.0 Pie для смартфонов Google ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор LEXAND Kids Radar LED. Детские часы-трекерОбзор LEXAND Kids Radar LED. Детские часы-трекер
Обзор BQ 5515L Fast. Недорогой смартфон со сканером пальца и LTEОбзор BQ 5515L Fast. Недорогой смартфон со сканером пальца и LTE
Обзор Mio MiVue C328. Видеорегистратор с конденсаторомОбзор Mio MiVue C328. Видеорегистратор с конденсатором
Обзор Vivo Nex S 8/128GB. Технологичный, но очень спорный флагманОбзор Vivo Nex S 8/128GB. Технологичный, но очень спорный флагман
Обзор игрового ноутбука Alienware 17 R4Обзор игрового ноутбука Alienware 17 R4
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Не...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. НеДлительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная мо...
Развитие World of Warships...
Развитие World of WarshipsКогда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки д...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. Отл...
Предварительный обзор Fujifilm XF10. ОтлВ последнее время пользователи стали больше любить компактные камеры. Вероятно, таскать в путешествия или...
Обзор Castle Creeps TD. Красиво и просте...
Обзор Castle Creeps TD. Красиво и простеКогда-то давно, во времена появления первых смартфонов, игры жанра TD были невероятно популярными среди г...
Предварительный обзор Huawei Honor Magic...
Предварительный обзор Huawei Honor MagicНекоторое время назад компания Huawei показала новый ноутбук Honor MagicBook, который очень понравился по...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. Ки...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 8 SE. КиДостаточно часто производители мобильных телефонов выпускают не новые модели, а улучшенные версии уже усп...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooУ большинства пользователей современные планшеты используются лишь в качестве развлекательного инструмент...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого ...
Обзор 2048 World. Собираем мир с самого Довольно часто разработчики просто отказываются создавать уникальные игровые проекты и выпускают очередно...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неп...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. НепИгровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и по...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо де...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо деВ последнее время вы можете заметить стремительное развитие всех крупных игровых мобильных проектов в нап...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor