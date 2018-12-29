Обзор плюсов и минусов смартфона LG G7 ThinQ 64GB. Все еще актуальный флагман

В самом начале лета в России стартовали продажи топового смартфона LG G7 ThinQ. До конца года на нашем рынке появились такие флагманы, как Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS, Sony Xperia XZ3, Meizu 16th и Huawei Mate 20 Pro. Насколько конкурентным выглядит флагман LG через полгода после выхода, читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Любые оценки внешности смартфонов обычно оказываются всего лишь вкусовщиной. Однако дизайнеры LG приучили нас к красивому (LG V30) или, как минимум, любопытному (LG G5) дизайну. Меньше всего от нового флагмана LG ждешь посредственности. А его внешний вид именно таков. Большая и ничем не обоснованная как в большинство подобных Android-смартфонов «бровь», стеклянная задняя панель с привычным расположением двойной камеры и дактилоскопа, боковая рамка из металла и скудный набор довольно блеклых расцветок. Все-таки Huawei приучила нас к тому, что задняя панель должна «играть» цветом, а здесь этого нет – отражение обычное.

Можно отметить вытянутую форму смартфона, благодаря чему его очень удобно держать. А вот выделенная кнопка для Google Assistant удобства не добавляет. Правша вы или левша, неважно, непреднамеренные нажатия вам гарантированы. До тех пор, пока вы ее не отключите.

Дисплей

Экраны в смартфонах LG всегда были одними из лучших, и LG G7 ThinQ не стал исключением. Здесь применяется 6,1-дюймовая IPS-матрица с разрешением 3120:1440 пикселей (плотность 563 ppi), соотношением сторон 19.5:9, яркостью 850 нит, контрастностью 1500:1, поддержкой HDR10 и функцией «всегда включенного дисплея» (Always-on display). Экран занимает 82,6% передней панели, и это обычный для современных флагманов показатель.

Почему в LG решили использовать матрицу IPS, а не OLED, как у других топовых смартфонов? Возможно, потому что OLED-панели имеют ШИМ, а из-за него устают глаза. IPS-экраны такой проблемы лишены.

Железо и производительность

С аппаратной начинкой все просто – это топовый процессор 2018 года Snapdragon 845 с графикой Adreno 630, восемью ядрами Kryo 385 (частота до 2,8 ГГц) и встроенным модемом LTE X20 (LTE Cat.18) с максимальной скоростью 1,2 гигабита в секунду. Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ. В бенчмарках AnTuTu и Geekbench аппарат набирает 259500 и 8860 баллов, демонстрируя производительность на уровне других флагманов на том же чипсете – Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi 8 или, например, HTC U12+. Пока эта мощь избыточна, её с лихвой хватит на ближайшие пару лет. Особенно в конфигурации с 6 ГБ ОЗУ.

Камеры

LG традиционно использует связку обычной камеры и модуля с широкоугольной оптикой. В первом случае это 16 Мп сенсор со светосильной оптикой (f/1.6,), оптической стабилизацией и фазовым автофокусом. Дополнительная камера имеет 16 Мп сенсор, объектив со светосилой f/1.9, и углом обзора 16 мм, а вот автофокуса здесь нет. Как и в одном из лучших камерофонов Huawei P20 Pro, здесь многое заточено на искусственном интеллекте. Предусмотрено аж 19 сцен, таких как небо, восход, закат, ребенок, город и др. Однако на итоговом результате это сказывается не очень сильно.

В сети можно найти немало тестов от профильных изданий, которые оценивают камеру LG G7 ThinQ как довольной средний инструмент. По их словам, она может сравниться с прошлогодними флагманами, но никак не с такими признанными камерофонами, как Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 9 или Xiaomi Mi Mix 3. Главные эксперты в этой области, DxOMark и вовсе «наградили» смартфон 83 баллами. Выше в их рейтинге стоят такие «старички», как iPhone 7, Samsung Galaxy S7 Edge и Google Pixel. Эксперты хвалят камеру за хороший динамический диапазон, правильный выбор экспозиции, баланс белого и передачу цвет, но ругают за слабый автофокус и плохую детализацию.

Звук

Мы уже поняли, что камерофоном LG G7 ThinQ не назовешь, а вот смартфоном для прослушивания музыки – вполне. Во-первых, прямиком из LG V30 сюда перекочевал продвинутый цифроаналоговый преобразователь Sabre ES9218PC от компании ESS Technology. Во-вторых, для увеличения громкости здесь используется резонансная камера с усилением басов (Boombox). Если положить смартфон на деревянный стол тыльной стороной, то громкость звучания составит почти 100 дБ. В-третьих, при прослушивании музыки в наушниках предусмотрен эффект объемного звука DTS:X 3D Surround Sound для 7.1-канального звучания. А еще здешний диктофон записывает аудио в формате FLAC.

Одной строкой

Есть моменты, которые нельзя не упомянуть: 3,5-мм разъем для наушников, слот для карт памяти microSD, модуль NFC для бесконтактных платежей, защита по стандартам IP68 и MIL-STD810G, по которым смартфону не страшны слабые удары и падения, а также брызги воды и пыль. А вот автономность аккумулятора на 3000 мАч довольно посредственная – аппарат с огромным трудом дотягивает до вечера при обычном использовании.

Цена и конкуренты

На старте российских продаж версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 флеш-памяти стоила 60 тысяч рублей, а сейчас ее же можно купить за 40 тысяч. Какие могут быть альтернативы за эти деньги? Очевидные варианты – это один из лучших камерофонов Huawei P20 Pro с чуть менее шустрым процессором и Samsung Galaxy S9, у которого аналогичная производительность, экран с чуть меньшим разрешением и более крутые камеры. А еще он на пять тысяч дороже. HTC U12+ с 6 ГБ ОЗУ и тем же процессором, но еще более продвинутыми камерами дороже почти на 10 тысяч рублей. Такие топы, как Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS, Huawei Mate 20 Pro и Sony Xperia XZ3, выступают в более высоком ценовом сегменте, а «доступные» флагманы Xiaomi Mi 8, OnePlus 6 и Meizu 16th напротив – в более низком.

Вывод

Как и в случае с другими «оверпрайснутыми» на старте продаж смартфонами, LG G7 ThinQ стал предпочтительнее для покупки только через несколько месяцев после выхода. Что он представляет из себя сейчас, в самом конце года? Это смартфон с отличным дисплеем, со все еще флагманским процессором Snapdragon 845, защитой корпуса по «военному» стандарту MIL-STD810G, хорошей, но не дотягивающей до топовых образцов камерой и едва ли не самым лучшим звучанием среди смартфонов. Если вы любите и умеете слушать музыку, то LG G7 ThinQ кажется очевидным выбором.