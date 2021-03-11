Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводных наушников LOGITECH Pro X Lightspeed, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки игровой периферии, в центре внимания будет клавиатура LOGITECH G513 CARBON. У нас на тестах версия с механическими переключателями, помимо нее есть с фирменными Romer-G. В остальном обзор и тест будут актуальны для двух этих модификаций.

LOGITECH G513 CARBON

К моменту публикации обе находятся в свободном доступе в российских магазинах.

LOGITECH G513 CARBON обзор

Комплектация

LOGITECH G513 CARBON

Упакована в коробку с изображением клавиатуры и данными по характеристикам. Комплект включает сменные колпачки с другим типом покрытия, ключ для извлечения колпачков, подставку под запястья, руководство пользователя и гарантийный талон.

LOGITECH G513 CARBON

Внешний вид

Верхняя пластина корпуса представляет собой цельную металлическую пластину со шлифованным покрытием.

LOGITECH G513 CARBON

Внутренняя часть из пластика. Общая жесткость высокая. Она не смещается при размещении на рабочем столе и не продавливается при наборе текста.

LOGITECH G513 CARBON

На борту полный набор клавиш с цифровым блоком. Дополнительных медиа и макро клавиш нет. Вместо этого предлагается самостоятельная настройка доступных клавиш с зажатой кнопкой FN.

LOGITECH G513 CARBON

В комплекте с LOGITECH G513 CARBON идет дополнительный набор колпачков. Они отличаются наличием рельефного углубления в центре. Его же можно будет держать. Рассчитан он на наиболее часто используемые клавиши в играх.

LOGITECH G513 CARBON

Под удобную замену предусмотрели специальный ключ. Латинские и кириллические символы есть и на сменных колпачках.

LOGITECH G513 CARBON

Они подсвечиваются и за счет расположения символов выше середины корпуса, общий уровень яркости здесь на одном уровне. Они хорошо читаются и с работающей, и с выключенной подсветкой.

LOGITECH G513 CARBON

Подсветка управляемая и синхронизируемая. Есть большое количество предустановленных эффектов.

LOGITECH G513 CARBON

SHIFT у клавиатуры полноразмерные. ENTER двурядный. Общее расположение традиционное.

LOGITECH G513 CARBON

На верхней грани можно обратить внимание на винтовое крепление. Оно используется для установки фиксатора для смартфона или других совместимых аксессуаров.

LOGITECH G513 CARBON

Помимо этого доступен сквозной USB с высокой скоростью обмена данными. Для его работы потребуется подключение дополнительной линии к системному блоку.

LOGITECH G513 CARBON

Идут кабели общим пучком. Широкое сечение, предотвращающее запутывание. Места выхода и соединений усилены.

LOGITECH G513 CARBON

На основании пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости. Во всех положениях стоит устойчиво.

LOGITECH G513 CARBON

Сопровождается LOGITECH G513 CARBON съемной подставкой под запястья. Крепится к корпусу при помощи магнитов. Устойчива во всех положениях.

LOGITECH G513 CARBON

Верхняя часть обтянута экокожей. Внутри мягкий наполнитель с эффектом памяти.

Софт

LOGITECH G513 CARBON

Как и для наушников, используется общий центр управления. Для управления клавиатурой нужно будет перейти с главного экрана, на котором вся подключенная периферия отображается в виде списка.

LOGITECH G513 CARBON

В первой вкладке проводится настройка подсветки. Набор эффектов, скорость эффекта и яркость. Свободный стиль и анимационные эффекты.

LOGITECH G513 CARBON

Большое количество ручных настроек и готовых пресетов. Между собой элементы можно синхронизировать.

LOGITECH G513 CARBON

Детальные настройки для клавиш и распределения команд. Тут готовая библиотека действий и создаваемые пользователем макросы.

LOGITECH G513 CARBON

Для игрового режима выбираются блокируемые при его активации клавиши.

Тесты

В тестируемой нами LOGITECH G513 CARBON установлены переключатели GX RED. Они предлагают плавное и мягкое нажатие. Такая компоновка рассчитана на эксплуатацию в играх, предлагая быстрый клик и возможность нажимать клавиши несколько раз подряд. Отлично за время тестов показала себя в World of WarCraft и Escape from Tarkov. Точка срабатывания на расстоянии 1.9 мм, полный ход 4 мм.

LOGITECH G513 CARBON

Ее же использовали во время набора текстов. Уровень шума у нее невысокий. При эксплуатации в ночное время не отвлекает. Ложных нажатий при быстром наборе нет. Хотя если рабочие задачи ключевые, рекомендуем обратить внимание на версию с ROMER-G.

LOGITECH G513 CARBON

Наличие подставки снижает нагрузку на запястья. Длительное время за ней вызывает усталость заметно меньше. Стоит на ровной поверхности устойчиво.

LOGITECH G513 CARBON

Тест шума LOGITECH G513 CARBON

Итоги по LOGITECH G513 CARBON

Золото. Выбор редакции MegaObzorLOGITECH G513 CARBON – добротная игровая клавиатура с механическими переключателями. Высокое качество исполнения, металлический корпус, съемная подставка под запястья, сквозной USB, винтовой разъем под аксессуары, высокий ресурс службы, детальные настройки, умеренный уровень шума, сменные переключатели в комплекте.
LOGITECH G513 CARBON получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы LOGITECH G513 CARBON
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