Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование проводных наушников Logitech G PRO X с выверенной эргономикой и микрофоном с поддержкой технологии Blue Voice. Сегодня в центре внимания будет беспроводная версия этой гарнитуры LOGITECH Pro X Lightspeed, предлагающая все преимущества проводной версии без задержек в скорости передачи звука и оснащенная микрофоном с чистой передачей голоса.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Наушники находятся в широком доступе в России. Средняя стоимость на момент публикации составляет 17 290 рублей.

LOGITECH Pro X Lightspeed обзор

Комплектация

Упакованы наушники в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает кабель USB, адаптер Lightspeed, микрофон, пару тканевых амбушюр, различную документацию, чехол-сумку.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Внешний вид

Внешний вид повторяет проводную версию исполнения. Выдержанный дизайн с широким оголовьем и элементами из металла.

LOGITECH Pro X Lightspeed

На удобство и эргономику оснащение аккумулятором, обеспечивающим автономную работу, негативно не повлияло на эргономику. Вес увеличился только на 50 граммов.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Широкое оголовье обтянуто экокожей с аккуратным стежком нитками вдоль края. Внутри мягкий наполнитель. На внешней стороне выбита гравировка PRO.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Предусмотрена возможность изменения длины обхвата. Направляющая из металла. Выбранные положения фиксируются отсечками. Диапазон регулировки широкий.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Владелец LOGITECH Pro X Lightspeed сможет выбрать между двумя вариантами исполнения амбушюр: экокожа и ткань. У каждого из вариантов есть свои сильные и слабые стороны.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Сами чашки овальной формы. На внешней стороне узнаваемый островок с хромированным покрытием. В центре логотип игровой серии этого производителя.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Выполнены из пластика. Внешние поверхности софт-тач, следами пальцев и пылью не загрязняются.

LOGITECH Pro X Lightspeed

На боковой грани выведен барабан регулировки громкости с плавным ходом, механический тумблер питания, кнопка выключения микрофона.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Зарядка осуществляется через USB-C. В комплекте есть кабель с запасом по длине. Можно совмещать процесс зарядки с прослушиванием. Аудиоразъема не предусмотрено.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Микрофон в виде съемной гибкой ножки. Капсюль с ветрозащитой.

LOGITECH Pro X Lightspeed

По качеству исполнения и внешнему виду нареканий нет. Наушники соответствуют продукту премиального уровня.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Софт

Для управления LOGITECH Pro X Lightspeed используется фирменное приложение, объединяющее всю игровую периферию этого производителя. В главном окне выводится список подключенных совместимых устройств.

LOGITECH Pro X Lightspeed

В окне управления выводятся инструменты регулировки громкости, усиления микрофона. Есть предустановки под популярные игровые жанры или сценарии. Подробный эквалайзер.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Отдельно включается объемный 7.1 звук. Набор настроек для развлечения, игр и спорта. Режимы DTS.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Большое внимание уделено тонкой настройке микрофона. Активируется Blue Voice с Al-обработкой голоса. Предустановки и ручные корректировки.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Тесты

LOGITECH Pro X Lightspeed

Для подключения к ПК используется беспроводной адаптер Lightspeed, выполненный в виде компактной флешки с USB-разъемом. Соединение проходит автоматически сразу после подключения адаптера. Соединение стабильное на большом расстоянии. Слышимых отличий в скорости передачи звука во время игр между проводными и беспроводными наушниками замечено не было.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Хорошо у LOGITECH Pro X Lightspeed настроена звуковая сцена. Здесь, несмотря на то что это игровая гарнитура, нет явного перекоса в нижние частоты и при этом нет избытка верхних частот. Звук насыщенный и живой.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Для лучшего позиционирования в сетевых шутерах можно активировать объемное звучание DTS Headphone:X 2.0. Оно расширяет сцену, но музыку лучше слушать с выключенной технологией, она смягчает насыщенность. За воспроизведение тут отвечают динамики со специальным сетчатым материалом диаметром 50 мм. Предлагаются детальные ручные настройки эквалайзера.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Микрофон с чистой передачей голоса. В приведенном нами примере запись велась без дополнительной обработки. Сам же пользователь сможет активировать обработку звука.

Тест микрофона LOGITECH Pro X Lightspeed

На голове сидят удобно, движениям головы не мешают. Полностью отсутствуют свисающие кабели и ограничения по удалению от системного блока. Наибольший комфорт и отсутствие запотевания дадут тканевые амбушюры.

LOGITECH Pro X Lightspeed

Встроенного аккумулятора хватает на 20 часов воспроизведение при высоком уровне громкости. Зарядка осуществляется USB-C кабелем.

Итоги по LOGITECH Pro X Lightspeed

Золото. Выбор редакции MegaObzorLOGITECH Pro X Lightspeed – высококачественные игровые наушники с беспроводным подключением. Эргономичная конструкция, два вида амбушюр в комплекте, USB-C разъем для зарядки, строгий внешний вид и металлическое оголовье, детальные настройки, микрофон с чистой передачей голоса, длительное время автономной работы. Не устроить может отсутствие аудиоразъема.
LOGITECH Pro X Lightspeed получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы LOGITECH Pro X Lightspeed
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