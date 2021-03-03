Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование проводных наушников Logitech G PRO X с выверенной эргономикой и микрофоном с поддержкой технологии Blue Voice. Сегодня в центре внимания будет беспроводная версия этой гарнитуры LOGITECH Pro X Lightspeed, предлагающая все преимущества проводной версии без задержек в скорости передачи звука и оснащенная микрофоном с чистой передачей голоса.

LOGITECH Pro X Lightspeed обзор

Наушники находятся в широком доступе в России. Средняя стоимость на момент публикации составляет 17 290 рублей.

Комплектация

Упакованы наушники в коробку с традиционным оформлением. Комплект включает кабель USB, адаптер Lightspeed, микрофон, пару тканевых амбушюр, различную документацию, чехол-сумку.

Внешний вид

Внешний вид повторяет проводную версию исполнения. Выдержанный дизайн с широким оголовьем и элементами из металла.

На удобство и эргономику оснащение аккумулятором, обеспечивающим автономную работу, негативно не повлияло на эргономику. Вес увеличился только на 50 граммов.

Широкое оголовье обтянуто экокожей с аккуратным стежком нитками вдоль края. Внутри мягкий наполнитель. На внешней стороне выбита гравировка PRO.

Предусмотрена возможность изменения длины обхвата. Направляющая из металла. Выбранные положения фиксируются отсечками. Диапазон регулировки широкий.

Владелец LOGITECH Pro X Lightspeed сможет выбрать между двумя вариантами исполнения амбушюр: экокожа и ткань. У каждого из вариантов есть свои сильные и слабые стороны.

Сами чашки овальной формы. На внешней стороне узнаваемый островок с хромированным покрытием. В центре логотип игровой серии этого производителя.

Выполнены из пластика. Внешние поверхности софт-тач, следами пальцев и пылью не загрязняются.

На боковой грани выведен барабан регулировки громкости с плавным ходом, механический тумблер питания, кнопка выключения микрофона.

Зарядка осуществляется через USB-C. В комплекте есть кабель с запасом по длине. Можно совмещать процесс зарядки с прослушиванием. Аудиоразъема не предусмотрено.

Микрофон в виде съемной гибкой ножки. Капсюль с ветрозащитой.

По качеству исполнения и внешнему виду нареканий нет. Наушники соответствуют продукту премиального уровня.

Софт

Для управления LOGITECH Pro X Lightspeed используется фирменное приложение, объединяющее всю игровую периферию этого производителя. В главном окне выводится список подключенных совместимых устройств.

В окне управления выводятся инструменты регулировки громкости, усиления микрофона. Есть предустановки под популярные игровые жанры или сценарии. Подробный эквалайзер.

Отдельно включается объемный 7.1 звук. Набор настроек для развлечения, игр и спорта. Режимы DTS.

Большое внимание уделено тонкой настройке микрофона. Активируется Blue Voice с Al-обработкой голоса. Предустановки и ручные корректировки.

Тесты

Для подключения к ПК используется беспроводной адаптер Lightspeed, выполненный в виде компактной флешки с USB-разъемом. Соединение проходит автоматически сразу после подключения адаптера. Соединение стабильное на большом расстоянии. Слышимых отличий в скорости передачи звука во время игр между проводными и беспроводными наушниками замечено не было.

Хорошо у LOGITECH Pro X Lightspeed настроена звуковая сцена. Здесь, несмотря на то что это игровая гарнитура, нет явного перекоса в нижние частоты и при этом нет избытка верхних частот. Звук насыщенный и живой.

Для лучшего позиционирования в сетевых шутерах можно активировать объемное звучание DTS Headphone:X 2.0. Оно расширяет сцену, но музыку лучше слушать с выключенной технологией, она смягчает насыщенность. За воспроизведение тут отвечают динамики со специальным сетчатым материалом диаметром 50 мм. Предлагаются детальные ручные настройки эквалайзера.

Тест микрофона LOGITECH Pro X Lightspeed

Микрофон с чистой передачей голоса. В приведенном нами примере запись велась без дополнительной обработки. Сам же пользователь сможет активировать обработку звука.

На голове сидят удобно, движениям головы не мешают. Полностью отсутствуют свисающие кабели и ограничения по удалению от системного блока. Наибольший комфорт и отсутствие запотевания дадут тканевые амбушюры.

Итоги по LOGITECH Pro X Lightspeed

Встроенного аккумулятора хватает на 20 часов воспроизведение при высоком уровне громкости. Зарядка осуществляется USB-C кабелем.LOGITECH Pro X Lightspeed – высококачественные игровые наушники с беспроводным подключением. Эргономичная конструкция, два вида амбушюр в комплекте, USB-C разъем для зарядки, строгий внешний вид и металлическое оголовье, детальные настройки, микрофон с чистой передачей голоса, длительное время автономной работы. Не устроить может отсутствие аудиоразъема.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".