Обзор Logitech G PRO X. Игровая гарнитура с четкой передачей голоса

2019-07-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech G PRO X; [259]
Со следующего месяца в России стартуют официальные продажи новой игровой гарнитуры Logitech G PRO X. Как и в случае с Logitech G PRO, к ее разработке привлекали профессиональных киберспортсменов. Большое внимание в этих наушниках уделено передаче голоса, поддерживаемая технология Blue Voice предлагает широкие возможности кастомизации. Также тут заявлены проработка эргономики и звучания.

Logitech G PRO X

Рекомендованная стоимость для российского рынка составляет 9900 рублей. У нас появилась возможность одними из первых ее детально изучить и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Logitech G PRO X обзор

Комплектация

Поставляются наушники в эффектной коробке, оформленной в темной стилистике. На боковой грани приведен список комплектующих.

Logitech G PRO X

Комплект включает сменные амбушюры, звуковую карту, кабели для подключения к разным типам устройств, чехол и набор документации.

Внешний вид

В отличие от большинства игровых наушников, тут не стали злоупотреблять вычурными и агрессивными элементами оформления, сделав выбор в пользу строгой классики.

Logitech G PRO X

Как результат, Logitech G PRO X будет гармонично смотреться как во время проведения киберспортивного состязания, так и в обстановке делового офиса.

Logitech G PRO X

В оформлении используется сочетание матового черного и хромированных элементов. Внешние поверхности наушников не подвержены загрязнению в ходе активной эксплуатации.

Logitech G PRO X

На внешней стороне двух чашек вставка с текстурным рисунком и логотипом производителя. В этих наушниках отсутствует подсветка.

Logitech G PRO X

Оголовье обтянуто экокожей с мягкой подкладкой. По периметру аккуратные стежки нитками.

Logitech G PRO X

Направляющие и фиксаторы чашек выполнены из металла, окрашенного в черный цвет. На внешней стороне отметки по выбранному положению.

Logitech G PRO X

Пользователь сможет подобрать оптимальную длину под анатомические особенности своей головы.

Logitech G PRO X

Использование металла в конструкции повышает ее надежность и долговечность. Да и сама гарнитура производит впечатление премиального продукта.

Logitech G PRO X

Микрофон в Logitech G PRO X выполнен в виде съемной гибкой ножки с ветрозащитой. Еще один микрофон есть в блоке управления съемного кабеля. Чашки овальной формы. Изменяется угол крепления, обеспечивая оптимальный прижим к ушам пользователя. Амбушюры из экокожи.

Logitech G PRO X

В комплекте также есть амбушюры из ткани. Можно будет выбрать в зависимости от личных предпочтений. На ткани по центру нанесены отметки по правой и левой сторонам.

Logitech G PRO X

Подключение проводное. Кабель съемный. Тут применен распространенный аудиоразъем. Есть варианты для использования в паре с компьютером или носимыми устройствами. Они с разной длиной и типом оплетки.

Logitech G PRO X

На кабеле для смартфонов есть пульт с микрофоном. В свою очередь, на кабеле для компьютера есть регулятор громкости и кнопка выключения микрофона. Также есть переходник на раздельные каналы.

Logitech G PRO X

Важной составляющей наушников является внешняя звуковая карта с USB-подключением. Она отвечает за тонкие настройки и улучшение передачи звука.

Софт

Для управления наушниками потребуется загрузка фирменного центра управления G HUB. Он объединяет актуальную периферию этого производителя.

Logitech G PRO X

В первой вкладке сгруппированы настройки микрофона. По каждому регулятору выводятся подробные подсказки. Помимо часто встречаемого усилителя микрофона, есть функция активации технологии Blue Voice.

Logitech G PRO X

Она дает выбрать предустановки вещания и изменить голос владельца на лету.

Logitech G PRO X

Выставляются параметры эквалайзера. Есть готовые настройки для определенных игр и жанров. Все пресеты могут быть откорректированы вручную.

Logitech G PRO X

Меняется уровень громкости, активируется объемное звучание и устраняются шумы.

Тесты

Logitech G PRO X

Микрофон в Logitech G PRO X компенсирует возможности погрешности во время записи и передачи голоса, обеспечивая качественное и естественное звучание. Пользователь сможет выбирать готовые пресеты под разные сценарии. Сам процесс настройки простой и интуитивно понятный.

Тест микрофона Logitech G PRO X

В плане эргономики все отлично. Наушники удобно сидят на голове, не давят и не смещаются. Длительное ношение не вызывает дискомфорта. Доступен выбор из двух вариантов исполнения амбушюр. Предлагаются достаточные степени регулировки.

Logitech G PRO X

За воспроизведение отвечают 50 мм динамики. Поддерживается объемное звучание. Звуковая сцена насыщенная и детализированная. Они хорошо подойдут как для прослушивания музыки, так и передачи спецэффектов в фильмах и играх.

Logitech G PRO X

Басы мягкие и глубокие, верхние и средние частоты не забыты. Артефактов и шумов замечено не было. В сетевых шутерах дают четкое позиционирование расположения противников и направления выстрелов.

Logitech G PRO X

Выбор в пользу 3.5 мм аудиоразъема дает универсальность выбора источников звука. Это могут быть ноутбуки, настольные ПК, консоли, планшеты и смартфоны. Здесь также продумали удобства ношения, предложив разные кабели. Так, вполне можно взять наушники с собой в метро, а вечером поиграть в любимую игру.

Logitech G PRO X

Итоги по Logitech G PRO X

Золото. Выбор редакции MegaObzorВсе это делает Logitech G PRO X одними из лучших наушников среди представленных на сегодняшний день. Выверенная эргономика, строгая стилистика, дополнительные амбушюры в комплекте, съемные кабели, детальные ручные настройки, съемная звуковая карта, четкий микрофон с готовыми пресетами.
Logitech G PRO X получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Logitech G PRO X
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