Виниловый проигрыватель с AT-3600L и оцифровкой. Обзор Lenco L-30

Выполнена в духе минимализма, при этом со вкусом. В основе плита из МДФ с текстурой под натуральное дерево. Доступна в двух версиях цветового исполнения.
Основание пластиковое с четырьмя ножками по периметру. Нанесены антивибрационные накладки.
Верхнюю часть защищает крышка из тонированного пластика. Открывается с помощью металлических петель, они достаточно жесткие. Фиксируется как в полностью открытом положении и промежуточных.
В рабочей зоне диск диаметром 300 мм. Тонарм из металла, окрашенный в черный цвет, на его обратной стороне противовес. Предустановлен звукосниматель Audio Technica, который используется в более дорогом ценовом сегменте.
Рядом рычажок для перевода тонарма в рабочее положение и автоматический подъем тонарма по завершению воспроизведения. Установленные здесь переключатель функции автостоп, скоростей визуально не акцентируются. Они не так часто нужны для изменения режима работы, при этом отсутствие ярких надписей делает внешний вид премиальнее. Наклейку в этой зоне со списком ключевых особенностей в этой зоне при желании можно отклеить.
На обратной стороне у Lenco L-30 вывода RCA на внешнюю акустику, USB, гнездо и тумблер питания. Используется внешний блок питания мощностью 12В.
Здесь классический пассиковый привод и картридж Audio Technica AT-3600L. Поддерживается две скорости воспроизведения. Встроенный фонокоррректор. Установить можно пластики с разным диаметром. У системы нет встроенных динамиков, использовать нужно будет внешние динамики или ресивер.
В звучании сдержанный бас и поднятые верхи. Динамика с хорошим разделением по каналам. Хорошо справляется с разным жанром, как классическими композициями, так и новоделом. Нам понравилось, от прослушивания получили удовольствие.