Виниловый проигрыватель с AT-3600L и оцифровкой. Обзор Lenco L-30

Сегодня в центре внимания будет виниловый проигрыватель Lenco L-30, выполненный в стильном и компактном корпусе из МДФ с отдельной под натуральное дерево. Эта модель оснащена магнитным картриджем Audio Technica, поддерживает две скорости воспроизведения пластинок с разными диаметром. Особенностью ее стала возможность оцифровки.

Комплектация

На лицевой стороне коробки из плотного картона приведены данные по используемому картриджу, изображение и данные по ключевым особенностям исполнения. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель RCA, блок питания с вилками, салфетку из микрофибры с логотипом бренда, слимпат, руководство пользователя.

Lenco L-30 обзор

Внешний вид

Выполнена в духе минимализма, при этом со вкусом. В основе плита из МДФ с текстурой под натуральное дерево. Доступна в двух версиях цветового исполнения.

Основание пластиковое с четырьмя ножками по периметру. Нанесены антивибрационные накладки.

Верхнюю часть защищает крышка из тонированного пластика. Открывается с помощью металлических петель, они достаточно жесткие. Фиксируется как в полностью открытом положении и промежуточных.

В рабочей зоне диск диаметром 300 мм. Тонарм из металла, окрашенный в черный цвет, на его обратной стороне противовес. Предустановлен звукосниматель Audio Technica, который используется в более дорогом ценовом сегменте.

Рядом рычажок для перевода тонарма в рабочее положение и автоматический подъем тонарма по завершению воспроизведения. Установленные здесь переключатель функции автостоп, скоростей визуально не акцентируются. Они не так часто нужны для изменения режима работы, при этом отсутствие ярких надписей делает внешний вид премиальнее. Наклейку в этой зоне со списком ключевых особенностей в этой зоне при желании можно отклеить.

Тесты

На обратной стороне у Lenco L-30 вывода RCA на внешнюю акустику, USB, гнездо и тумблер питания. Используется внешний блок питания мощностью 12В.Начнем с уникальной функции этого винилового проигрывателя. Установленный здесь ЦАП дает возможность подключить его по USB к компьютеру или ноутбуку, а далее используя программу, например, бесплатную AudioCity оцифровать свою библиотеку пластинок. Отметим, что при записи сохраняется «живой» характер звука и за два разных прохождения одного трека можно получить файлы, которые отличаются мелкими деталями.

Здесь классический пассиковый привод и картридж Audio Technica AT-3600L. Поддерживается две скорости воспроизведения. Встроенный фонокоррректор. Установить можно пластики с разным диаметром. У системы нет встроенных динамиков, использовать нужно будет внешние динамики или ресивер.

Итоги

В звучании сдержанный бас и поднятые верхи. Динамика с хорошим разделением по каналам. Хорошо справляется с разным жанром, как классическими композициями, так и новоделом. Нам понравилось, от прослушивания получили удовольствие.Lenco L-30 – стильный виниловый проигрыватель с качественным катриджем и возможностью оцифровки пластинок. Корпус из дерева, две скорости вращения, автостоп, защитная крышка и слимпат в комплекте. Из особенностей отметим необходимость подключения внешних динамиков. Однозначно можно брать.