Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками

Переход музыки в цифровой формат позволил в свое время хранить громадные библиотеки мультимедиа контента на встроенных и переносных накопителях, а позже все это еще перенеслось в стриминговые сервисы. Вся эта универсальность хороша, но у звука пропадает «душевность». Неудивительно, что на этом фоне все еще остаются актуальными виниловые пластинники. Изучаемый сегодня Lenco LS-10 относится к невысокому ценовому сегменту, позволяя прослушивать оставшуюся коллекцию пластинок или в качестве стартового проигрывателя.

Lenco LS-10

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 7 990 рублей.

Комплектация

Стартовый набор включает защитную крышку, блок питания с двумя типами съемных вилок, салфетку из микрофибры, различную документацию. Упаковано все в коробку с изображением устройства.

Lenco LS-10

Внешний вид

Основу корпуса составляет лист дерева с сохранением оригинального рисунка. На него защищено лаковое покрытие.

Lenco LS-10

Выглядит в таком исполнении стильно и аккуратно. Под ним основная часть с динамиками и технической начинкой.

Lenco LS-10

Доступен в двух вариантах цветового исполнения, помимо тестируемой нами это черная. Качество исполнения высокое.

Lenco LS-10

Комплектуется Lenco LS-10 прозрачной крышкой, позволяя защитить звукосниматель и тарелку во время хранения. Она съемная, крепится в шарниры.

Lenco LS-10

На фронтальной панели светодиодный индикатор питания, барабан регулировки громкости и выход под наушники.

Lenco LS-10

В блоке со звукоснимателем рычажок для смены разблокировки механизма. Здесь же переключатель скорости и механический тумблер питания.

Lenco LS-10

На обратной стороне корпуса два RCA разъема. Это выходы для подключения двух внешних динамиков.

Lenco LS-10

Устойчивое расположение на ровной поверхности обеспечивают прорезиненные ножки, они же исключают соскальзывание при воспроизведении.

Lenco LS-10

Тесты

Lenco LS-10

Lenco LS-10 предлагает две скорости вращения: 33 и 45 оборотов в минуту. Диаметр тарелки 200 мм. В комплекте есть защитная декоративная пластина из войлока с нанесенным на нее логотипом.

Lenco LS-10

Для вращения в этом проигрывателе используется ременной привод. Такое исполнение максимально удаляет двигатель от звукоснимателя, уменьшая помехи и наводки. Минусом является необходимость периодической замены при активном прослушивании.

Lenco LS-10

Ожидаемо используется ручное управление. Для начала прослушивания после установки виниловой пластинки нужно будет переместить звукосниматель в нужный участок, опустить рычажок и дождаться плавного контакта звукоснимателя. Поддерживается функция автоматической остановки после завершения.

Lenco LS-10

Проигрыватель оснащен динамиками общей мощностью 6 Вт. Качество воспроизведения хорошее. По ощущениям акцент сделан на высокие частоты, может не хватать басов, но система дает возможность вывода на внешнюю акустику.

Lenco LS-10

Итоги по Lenco LS-10

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenco LS-10 при своей невысокой стоимости предлагает качественные материалы, встроенные динамики с высокой громкостью, две скорости воспроизведения, ременный привод, защитная крышка из прозрачного пластика и диск для предотвращения попадания пыли, функцию автостоп, выходы на внешнюю акустику.
Lenco LS-10 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lenco LS-10
Обзоры:
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
Лучшие портативные блендеры. Xiaomi Pinlo Hand Juice MachineЛучшие портативные блендеры. Xiaomi Pinlo Hand Juice Machine
Новости:
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой

Совмещенные газовые плиты сейчас встречаются все реже. Раздельное исполнение варочной панели и духового ш...
Обзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печь

Традиционное сейчас сочетание варочной панели и духовки есть возможность поставить далеко не всегда, это ...
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей

Тестируемый сегодня планетарный миксер Hyundai HYM-S6551 может похвастать сразу восемью скоростными режим...
Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленкиОбзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовый планшет для учебы и удаленки
Лучший кулер для процессора. Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0Лучший кулер для процессора. Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0
Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВОбзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ
Обзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HDОбзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HD
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear ...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear 32GN600, которая получила 31,5-д...
PlayStation 5 получила крупное обновлени...
PlayStation 5 получила крупное обновлениВчера PlayStation 5 получила обновление системного программного обеспечения дабы решить некоторые из проб...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OCПервой видеокартой с новой архитектурой Ampere у нас на тестах стала ...
Первые фото, сделанные на камерофон Vivo...
Первые фото, сделанные на камерофон VivoКомпания Vivo опубликовала качественные фотографии, сделанные на топовый камерофон X60 Pro+. Аппарат уже ...
75-дюймовый смарт-телевизор Honor X1 с О...
75-дюймовый смарт-телевизор Honor X1 с ОВ линейке умных телевизоров Honor появилась новая модель, которая будет доступна для покупки с 20 января ...
Xiaomi сместила Apple с пьедестала...
Xiaomi сместила Apple с пьедесталаС учетом всего, что произошло в этом году, можно подумать, что рынок смартфонов резко изменился за послед...
Xiaomi выпустила в Индии Mi Notebook 14...
Xiaomi выпустила в Индии Mi Notebook 14Xiaomi только что выпустила новый ноутбук в Индии, который является самым свежим релизом в существующей л...
Samsung теперь поставляет складные диспл...
Samsung теперь поставляет складные дисплМногие производители смартфонов работали над складными смартфонами в течение последних нескольких лет, но...
Huawei Mate 40 появился в продаже...
Huawei Mate 40 появился в продажеСмартфон Huawei Mate 40 Pro появился в продаже уже давно, а вот младшая версия Mate 40 дебютировал на дом...
Турция ввела запрет на рекламу в Twitter...
Турция ввела запрет на рекламу в TwitterТурция ввела запрет на рекламу в некоторых популярных социальных сетях. Это касается таких приложении как...
Обновление DayZ ver. 1.11 добавляет ново...
Обновление DayZ ver. 1.11 добавляет новоРазработчик Bohemia Interactive объявил о выпуске обновления для DayZ. Ver. 1.11 исправляет множество оши...
Biostar представила новую серию материнс...
Biostar представила новую серию материнсBiostar представила новую серию материнских плат Z590 VALKYRIE. Платы созданы под новейшие процессоры In...
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублейОбзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor