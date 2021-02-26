Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками

Переход музыки в цифровой формат позволил в свое время хранить громадные библиотеки мультимедиа контента на встроенных и переносных накопителях, а позже все это еще перенеслось в стриминговые сервисы. Вся эта универсальность хороша, но у звука пропадает «душевность». Неудивительно, что на этом фоне все еще остаются актуальными виниловые пластинники. Изучаемый сегодня Lenco LS-10 относится к невысокому ценовому сегменту, позволяя прослушивать оставшуюся коллекцию пластинок или в качестве стартового проигрывателя.

Комплектация

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 7 990 рублей.Стартовый набор включает защитную крышку, блок питания с двумя типами съемных вилок, салфетку из микрофибры, различную документацию. Упаковано все в коробку с изображением устройства.

Внешний вид

Основу корпуса составляет лист дерева с сохранением оригинального рисунка. На него защищено лаковое покрытие.

Выглядит в таком исполнении стильно и аккуратно. Под ним основная часть с динамиками и технической начинкой.

Доступен в двух вариантах цветового исполнения, помимо тестируемой нами это черная. Качество исполнения высокое.

Комплектуется Lenco LS-10 прозрачной крышкой, позволяя защитить звукосниматель и тарелку во время хранения. Она съемная, крепится в шарниры.

На фронтальной панели светодиодный индикатор питания, барабан регулировки громкости и выход под наушники.

В блоке со звукоснимателем рычажок для смены разблокировки механизма. Здесь же переключатель скорости и механический тумблер питания.

На обратной стороне корпуса два RCA разъема. Это выходы для подключения двух внешних динамиков.

Устойчивое расположение на ровной поверхности обеспечивают прорезиненные ножки, они же исключают соскальзывание при воспроизведении.

Тесты

Lenco LS-10 предлагает две скорости вращения: 33 и 45 оборотов в минуту. Диаметр тарелки 200 мм. В комплекте есть защитная декоративная пластина из войлока с нанесенным на нее логотипом.

Для вращения в этом проигрывателе используется ременной привод. Такое исполнение максимально удаляет двигатель от звукоснимателя, уменьшая помехи и наводки. Минусом является необходимость периодической замены при активном прослушивании.

Ожидаемо используется ручное управление. Для начала прослушивания после установки виниловой пластинки нужно будет переместить звукосниматель в нужный участок, опустить рычажок и дождаться плавного контакта звукоснимателя. Поддерживается функция автоматической остановки после завершения.

Проигрыватель оснащен динамиками общей мощностью 6 Вт. Качество воспроизведения хорошее. По ощущениям акцент сделан на высокие частоты, может не хватать басов, но система дает возможность вывода на внешнюю акустику.

Итоги по Lenco LS-10

Lenco LS-10 при своей невысокой стоимости предлагает качественные материалы, встроенные динамики с высокой громкостью, две скорости воспроизведения, ременный привод, защитная крышка из прозрачного пластика и диск для предотвращения попадания пыли, функцию автостоп, выходы на внешнюю акустику.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".