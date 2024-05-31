Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101

Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Lenco LS-101 оснащен двумя внешними динамиками, позволяя наслаждаться живым звуком без необходимости дополнительного наличия ресивера или акустики. Данная модель выполнена в корпусе из МДФ, поддерживает авто остановку, питч-контроль, три скорости воспроизведения, а также трансляцию и прием звука через Bluetooth.

Комплектация

Упаковано в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением. На лицевой стороне приведено ряд поддерживаемых схем беспроводного подключения. Комплект включает адаптер питания с несколькими типами вилок, салфетку из микрофибры, руководство пользователя.

Lenco LS-101 обзор

Внешний вид

Система выполнена в духе минимализма и с заделом на премиальность за счет преобладания черного цвета и выраженной текстуры дерева. Использование в основе МДФ исключает вибрацию и резонацию во время работы.

Состоит из центрального элемента и двух колонок, располагаемых по краям. Соединяются они при помощи кабеля с RCA-разъемом. Можно разместить как все элементы рядом, так и на удалении друг от друга.

На панели разъемов помимо стереовыходов на акустику также выведен AUX-вход, гнездо питания. Здесь же регулятор высоты тона.

Корпус Lenco LS-101 в виде цельной плиты с ножками в основании которых прорезиненная накладка. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Верхняя часть с прозрачной крышкой, зафиксированной на двух петлях.

Опорный диск сопровождается съемным слимпатом. Справа от него тонарм из металла, он паркуется в фиксаторе. Перемещать в рабочее положение можно с помощью рычажка. В этой зоне переключатель скоростей и функции автоматической остановки.

На лицевой панели в углу переключатель режимов работы беспроводного модуля, а также перевода на AUX, регулятор громкости. Доступен выход на наушники.

Корпус динамиков также выполнен из МДФ. Лицевая сторона с защитным экраном, обтянутым тканью. На основании прорезиненные накладки.

Тесты

Несмотря на то что Lenco LS-101 укомплектованы парой динамиков установленный здесь модуль Bluetooth 5.0 можно использовать для подключения внешней акустикой. При этом сохранена возможность соединения со смартфоном с которого можно будет транслировать музыкальные композиции. В качестве источника можно задействовать подключение аудиокабелем.

Установить можно виниловые пластинки формата 7, 10 и 12 со скоростью воспроизведения 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Оснащен виниловый проигрыватель керамической иглой и пассиковым приводом.

При оценке звука мы использовали комплектные колонки с мощностью по 10 Вт. Они закрывают потребности прослушивания в условиях типовой квартиры. Несмотря на свою доступность, данная модель выдает достойное звучание. Хорошо проведена балансировка.

Итоги

Lenco LS-101- виниловый проигрыватель, выполненный в корпусе из МДФ с минималистичным внешним видом и оснащенный керамическим звукоснимателем, а также укомплектованный парой динамиков по 10 Вт. Двухсторонний режим работы Bluetooth, пылезащитная крышка, слимпат, автостоп.