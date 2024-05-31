Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101

Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Lenco LS-101 оснащен двумя внешними динамиками, позволяя наслаждаться живым звуком без необходимости дополнительного наличия ресивера или акустики. Данная модель выполнена в корпусе из МДФ, поддерживает авто остановку, питч-контроль, три скорости воспроизведения, а также трансляцию и прием звука через Bluetooth.

Lenco LS-101

Комплектация

Упаковано в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением. На лицевой стороне приведено ряд поддерживаемых схем беспроводного подключения. Комплект включает адаптер питания с несколькими типами вилок, салфетку из микрофибры, руководство пользователя.

Lenco LS-101

Lenco LS-101 обзор

Внешний вид

Lenco LS-101

Система выполнена в духе минимализма и с заделом на премиальность за счет преобладания черного цвета и выраженной текстуры дерева. Использование в основе МДФ исключает вибрацию и резонацию во время работы.

Lenco LS-101

Состоит из центрального элемента и двух колонок, располагаемых по краям. Соединяются они при помощи кабеля с RCA-разъемом. Можно разместить как все элементы рядом, так и на удалении друг от друга.

Lenco LS-101

На панели разъемов помимо стереовыходов на акустику также выведен AUX-вход, гнездо питания. Здесь же регулятор высоты тона.

Lenco LS-101

Корпус Lenco LS-101 в виде цельной плиты с ножками в основании которых прорезиненная накладка. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Верхняя часть с прозрачной крышкой, зафиксированной на двух петлях.

Lenco LS-101

Опорный диск сопровождается съемным слимпатом. Справа от него тонарм из металла, он паркуется в фиксаторе. Перемещать в рабочее положение можно с помощью рычажка. В этой зоне переключатель скоростей и функции автоматической остановки.

Lenco LS-101

На лицевой панели в углу переключатель режимов работы беспроводного модуля, а также перевода на AUX, регулятор громкости. Доступен выход на наушники.

Lenco LS-101

Корпус динамиков также выполнен из МДФ. Лицевая сторона с защитным экраном, обтянутым тканью. На основании прорезиненные накладки.

Lenco LS-101

Тесты

Несмотря на то что Lenco LS-101 укомплектованы парой динамиков установленный здесь модуль Bluetooth 5.0 можно использовать для подключения внешней акустикой. При этом сохранена возможность соединения со смартфоном с которого можно будет транслировать музыкальные композиции. В качестве источника можно задействовать подключение аудиокабелем.

Lenco LS-101

Установить можно виниловые пластинки формата 7, 10 и 12 со скоростью воспроизведения 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Оснащен виниловый проигрыватель керамической иглой и пассиковым приводом.

При оценке звука мы использовали комплектные колонки с мощностью по 10 Вт. Они закрывают потребности прослушивания в условиях типовой квартиры. Несмотря на свою доступность, данная модель выдает достойное звучание. Хорошо проведена балансировка.

Lenco LS-101

Итоги

Lenco LS-101- виниловый проигрыватель, выполненный в корпусе из МДФ с минималистичным внешним видом и оснащенный керамическим звукоснимателем, а также укомплектованный парой динамиков по 10 Вт. Двухсторонний режим работы Bluetooth, пылезащитная крышка, слимпат, автостоп.
Музыкальный центр с винилом, кассетами и дисками. Обзор Aliv…
Все-таки умели раньше делать продукты с душой, это касается как внешнего вида, так и исполнения. Взять те…
Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчи…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio GLAM представлен сразу в нескольких цветах и его пр…
Раскачает любую вечеринку. Обзор VIPE NITRO X8 PULSAR…
Рынок портативной акустики заполнен различными колонками, которые в той или иной мере, можно использовать…
Портативная акустика для природы и улицы. Обзор Hyundai H-PS…
Изучаемая сегодня портативная колонка Hyundai H-PS1025 оснащена стереодинамиками с общей мощностью 40 Вт …
Представлен саундбар Sharp HT-SB700…
Компания Sharp выпустила на европейский рынок саундбар Sharp HT-SB700, который оценен в 200 евро. Новинка…
Представлена колонка Xiaomi Sound Outdoor…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок беспроводную колонку Sound Outdoor, которая может похвас…
Представлена колонка Xiaomi Sound Pocket с защитой IP67…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок компактную беспроводную колонку Sound Pocket, цена котор…
Домашний виниловый проигрыватель с теплым звуком. Обзор Repr…
Цифровизация музыки и стриминговые сервисы конечно упростили доступ к огромной библиотеке и позволили слу…
Недорогой виниловый проигрыватель в корпусе из дерева. Обзор Alive Audio QUATTROНедорогой виниловый проигрыватель в корпусе из дерева. Обзор Alive Audio QUATTRO
Яркая портативная колонка. Обзор HONOR CHOICE Portable Speaker ProЯркая портативная колонка. Обзор HONOR CHOICE Portable Speaker Pro
Обзор SVEN 340. Беспроводные 2.0 колонки для ноутбука, планшета и моноблокаОбзор SVEN 340. Беспроводные 2.0 колонки для ноутбука, планшета и моноблока
Обзор HYUNDAI H-RCL221. Радиобудильник для спальни, кухни и дачиОбзор HYUNDAI H-RCL221. Радиобудильник для спальни, кухни и дачи
Портативная акустика для природы и улицы. Обзор Hyundai H-PS1025Портативная акустика для природы и улицы. Обзор Hyundai H-PS1025
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor