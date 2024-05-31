Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101

Система выполнена в духе минимализма и с заделом на премиальность за счет преобладания черного цвета и выраженной текстуры дерева. Использование в основе МДФ исключает вибрацию и резонацию во время работы.
Состоит из центрального элемента и двух колонок, располагаемых по краям. Соединяются они при помощи кабеля с RCA-разъемом. Можно разместить как все элементы рядом, так и на удалении друг от друга.
На панели разъемов помимо стереовыходов на акустику также выведен AUX-вход, гнездо питания. Здесь же регулятор высоты тона.
Корпус Lenco LS-101 в виде цельной плиты с ножками в основании которых прорезиненная накладка. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Верхняя часть с прозрачной крышкой, зафиксированной на двух петлях.
Опорный диск сопровождается съемным слимпатом. Справа от него тонарм из металла, он паркуется в фиксаторе. Перемещать в рабочее положение можно с помощью рычажка. В этой зоне переключатель скоростей и функции автоматической остановки.
На лицевой панели в углу переключатель режимов работы беспроводного модуля, а также перевода на AUX, регулятор громкости. Доступен выход на наушники.
Корпус динамиков также выполнен из МДФ. Лицевая сторона с защитным экраном, обтянутым тканью. На основании прорезиненные накладки.
Установить можно виниловые пластинки формата 7, 10 и 12 со скоростью воспроизведения 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Оснащен виниловый проигрыватель керамической иглой и пассиковым приводом.
При оценке звука мы использовали комплектные колонки с мощностью по 10 Вт. Они закрывают потребности прослушивания в условиях типовой квартиры. Несмотря на свою доступность, данная модель выдает достойное звучание. Хорошо проведена балансировка.