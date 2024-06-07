Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco LS-50

Героем обзора будет виниловый проигрыватель Lenco LS-50, выполненный в корпусе из МДФ с керамической иглой и двумя встроенными динамиками. Поддерживает три скорости воспроизведения пластинок с разным диаметром, а также дает возможность их оцифровывать, подключая к ПК.

Комплектация

Коробка из плотного картона, в оформлении которой есть описание особой конструкции ножек, а также списком приведены ключевые особенности исполнения. Внутри зафиксирован в пенопласт и защищен транспортировочным пакетом. Комплект включает фетровый слимпат, USB-кабель, адаптер для воспроизведения на скорости 45 оборотов, блок питания, руководство пользователя.

Lenco LS-50 обзор

Внешний вид

Представлен в нескольких расцветках: дерево, розовый, серый и бирюзовый. В зависимости от версии исполнения могут отличаться используемые материалы.

У нас стильный вариант из МДФ с выраженным древесным рисунком. Габариты у него компактные, хорошо смотрится в интерьере.

Рабочая зона закрывается крышкой из тонированного пластика. Петли металлические, хорошо фиксируют и промежуточные положения. В закрытом состоянии защищает от попадания пыли и повреждений при неаккуратном обращении.

Как отмечали, в этом проигрывателе необычное исполнение ножек. В переднюю пару интегрированы динамики, по 5 Вт каждый. Так они не отнимают полезную площадь, не ухудшают внешний вид и при этом не страдает звучание.

Пластиковый опорный диск с ременным приводом. Для него в комплекте идет фетровый слимпат с логотипом бренда. Тонарм из металла, фиксируется в парковочном положении. Рядом с ним рычаг для перевода в рабочее положение.

На лицевой стороне регулятор громкости. Кнопки переключения скорости воспроизведения перемещены на основание. В обычной эксплуатации частой необходимости в них нет, при этом видимая для пользователя часть Lenco LS-50 остается не перегруженной элементами.

На обратной стороне панель разъемов, состоящая из двух RCA-разъемов для подключения внешней акустики, USB-выход и гнездо для подключения внешнего блока питания. Тумблер питания.

Тесты

Виниловый проигрыватель с помощью комплектного USB-кабеля можно подключать к ПК. В программах для работы с аудиодорожками определяется как источник, далее можно будет, включив воспроизведение пластинки, записать ее участок или полностью. Конечно, это любительский уровень, но для последующего прослушивания на смартфоне, ноутбуке этого с запасом. Записи получаются не безликими, сохраняются те самые, характерные для винила, черты.

Встроенные динамики не могут похвастать детализированным звуком, это, скорее, резервный вариант при отсутствии полноценных динамиков. Раскрыть же весь потенциал сможет дополнительный ресивер или колонки, для их подключения есть разъемы на обратной стороне.

В этой модели используется керамический картридж 402-M208-015. Для оценки подключили студийные 2.0 колонки. Звучание понравилось, хорошая детализация на широком спектре. Хорошо отрабатывает композиции различных жанров, включая классику, рок, а также аудиоспектакли.

Итоги

Lenco LS-50 – виниловый проигрыватель, выполненный в компактном корпусе и качественно технически оснащенный для своей стоимости. Оригинально исполненные стереодинамики, поддержка оцифровки с помощью ПК, слимпат в комплекте. Для постоянной домашней эксплуатации рекомендуем обзавестись активными колонками или ресивером.