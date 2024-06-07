Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco LS-50

У нас стильный вариант из МДФ с выраженным древесным рисунком. Габариты у него компактные, хорошо смотрится в интерьере.
Рабочая зона закрывается крышкой из тонированного пластика. Петли металлические, хорошо фиксируют и промежуточные положения. В закрытом состоянии защищает от попадания пыли и повреждений при неаккуратном обращении.
Как отмечали, в этом проигрывателе необычное исполнение ножек. В переднюю пару интегрированы динамики, по 5 Вт каждый. Так они не отнимают полезную площадь, не ухудшают внешний вид и при этом не страдает звучание.
Пластиковый опорный диск с ременным приводом. Для него в комплекте идет фетровый слимпат с логотипом бренда. Тонарм из металла, фиксируется в парковочном положении. Рядом с ним рычаг для перевода в рабочее положение.
На лицевой стороне регулятор громкости. Кнопки переключения скорости воспроизведения перемещены на основание. В обычной эксплуатации частой необходимости в них нет, при этом видимая для пользователя часть Lenco LS-50 остается не перегруженной элементами.
На обратной стороне панель разъемов, состоящая из двух RCA-разъемов для подключения внешней акустики, USB-выход и гнездо для подключения внешнего блока питания. Тумблер питания.
Встроенные динамики не могут похвастать детализированным звуком, это, скорее, резервный вариант при отсутствии полноценных динамиков. Раскрыть же весь потенциал сможет дополнительный ресивер или колонки, для их подключения есть разъемы на обратной стороне.
В этой модели используется керамический картридж 402-M208-015. Для оценки подключили студийные 2.0 колонки. Звучание понравилось, хорошая детализация на широком спектре. Хорошо отрабатывает композиции различных жанров, включая классику, рок, а также аудиоспектакли.