Обзор Lenovo HQ08. Беспроводные наушники для игр

Тестируемые сегодня беспроводные наушники Lenovo HQ08 поддерживают игровой режим, сокращая задержки в передаче звука. Из особенностей отмечаются увеличенное время автономной работы, зона с подсветкой, сенсорное управление и защищенный от воды корпус.

Комплектация

Средняя стоимость 3000 рублей.Поставляются в компактной коробке из плотного картона с изображением гарнитуры. Нанесенная тут информация по характеристикам представлена только на английском языке. Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, инструкцию и дополнительные пары амбушюров.

Внешний вид

Чашки выполнены из черного пластика с матовым покрытием. В оформлении преобладают прямые линии.

На внешней стороне островок с подсвечиваемым логотипом бренда. Цвет у подсветки зафиксирован, он только синий.

В этой же зоне находится сенсорная зона управления. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления, переназначение не поддерживает.

Корпус защищен от воды, соответствуя требованиям класса IPX5. В них можно тренироваться и они же выдержат даже самые ожесточенные состязания в сетевых играх.

На ножку динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец Lenovo HQ08 получает две дополнительные пары, отличающиеся габаритами.

Вытянутая ножка с расположенными в основании микрофонами. Качество сборки корпуса хорошее.

В комплекте идет зарядный кейс. Он, как и наушники, угловатой формы. На крышке хромированная вставка, продолженная в индикатор питания.

Внутри располагаются горизонтально. Магнитный замок предотвратит выпадение при случайном открытии крышки.

Тесты

Восстановление заряда проходит через USB-C разъем. В поездке можно будет использовать кабель и блок питания от смартфона.Для соединения наушники используют модуль Bluetooth 5.0. Lenovo HQ08 поддерживают кодеки SBC и AAC. Тесты велись с ноутбуком, смартфонами iPhone 13 Pro Max и Pixel 6. Соединение было стабильным, проблем за время тестов обнаружено не было. Звук передавался без слышимых искажений.

В звуковой сцене акцент смещен на средние и низкие частоты. Детализация хорошая. Подходят для прослушивания современной музыки. Можно придраться к отработке верхних частот, тут они смазаны. Оптимально для мобильных игр, геймплей которых предполагает выстрелы и взрывы.

По игровому режиму, он включается двумя касаниями по сенсорной зоне и также выключается. Активировать можно только после постановки воспроизведения на паузу. С ним задержки сокращаются до 60 мс (200 мс в обычной работе). С ним нет заметной рассинхронизации звука с происходящим на экране. Для не киберспортивных игр вполне заменяют проводное подключение.

Посадка в ушах удобная. Отсутствие проводов и привязки к системному блоку дают возможность встать и отдохнуть после тяжелой игровой сессии. Длительное ношение их не вызывало дискомфорта и запотевания ушей.

На среднем уровне громкости с выключенным игровым режимом работают около 4 часов на одном заряде. Комплектный зарядный кейс даст провести 3 полных цикла зарядки.

Тест микрофона Lenovo HQ08

Итоги

Традиционно в завершение приведем отдельный ролик с примером работы микрофона.Lenovo HQ08 – беспроводные наушники для мобильных игр с отдельным режимом, снижающим задержки в передаче звука. При невысокой стоимости они продемонстрировали хорошее качество звука, поддержку сенсорного управления и умеренные показатели автономной работы. Не устроить может отсутствие приложения для переназначения команд для сенсорной зоны и управления эквалайзером.