Обзор Lenovo HQ08. Беспроводные наушники для игр

Средняя стоимость 3000 рублей.
На внешней стороне островок с подсвечиваемым логотипом бренда. Цвет у подсветки зафиксирован, он только синий.
В этой же зоне находится сенсорная зона управления. В комплектной инструкции подробно описаны сценарии управления, переназначение не поддерживает.
Корпус защищен от воды, соответствуя требованиям класса IPX5. В них можно тренироваться и они же выдержат даже самые ожесточенные состязания в сетевых играх.
На ножку динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте владелец Lenovo HQ08 получает две дополнительные пары, отличающиеся габаритами.
Вытянутая ножка с расположенными в основании микрофонами. Качество сборки корпуса хорошее.
В комплекте идет зарядный кейс. Он, как и наушники, угловатой формы. На крышке хромированная вставка, продолженная в индикатор питания.
Внутри располагаются горизонтально. Магнитный замок предотвратит выпадение при случайном открытии крышки.
Восстановление заряда проходит через USB-C разъем. В поездке можно будет использовать кабель и блок питания от смартфона.
В звуковой сцене акцент смещен на средние и низкие частоты. Детализация хорошая. Подходят для прослушивания современной музыки. Можно придраться к отработке верхних частот, тут они смазаны. Оптимально для мобильных игр, геймплей которых предполагает выстрелы и взрывы.
По игровому режиму, он включается двумя касаниями по сенсорной зоне и также выключается. Активировать можно только после постановки воспроизведения на паузу. С ним задержки сокращаются до 60 мс (200 мс в обычной работе). С ним нет заметной рассинхронизации звука с происходящим на экране. Для не киберспортивных игр вполне заменяют проводное подключение.
Посадка в ушах удобная. Отсутствие проводов и привязки к системному блоку дают возможность встать и отдохнуть после тяжелой игровой сессии. Длительное ношение их не вызывало дискомфорта и запотевания ушей.
На среднем уровне громкости с выключенным игровым режимом работают около 4 часов на одном заряде. Комплектный зарядный кейс даст провести 3 полных цикла зарядки.
Традиционно в завершение приведем отдельный ролик с примером работы микрофона.