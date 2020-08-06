Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U

Несмотря на то, что часть ограничительных мер была снята, многие компании не торопятся возвращать сотрудников в офисы, оставляя выбор в пользу удаленной работы. Плюс уже скоро начнется новый учебный год у школьников и студентов. Поэтому актуальность ноутбуков остается высокой, это же показывают данные статистики продаж. Тестируемый сегодня Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 оснащен процессором AMD Ryzen 3 4300U, 8 Гбайт оперативной памяти и видеокартой Radeon RX Vega 5.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Помимо нее также вышла модификация с процессором Ryzen 5 4500U. Продажи в России уже стартовали.

Комплектация

Комплект включает блок питания и набор документации. Упаковано все в коробку из неокрашенного картона.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Внешний вид

Вышел в двух расцветках корпуса: Graphite grey и Light teal. Основным материалом корпуса выступает пластик. Собран аккуратно.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Внешний вид строгий. Рамки вокруг экрана узкие. В центре верхней расположен объектив веб-камеры, оснащенной шторкой. Так, в то время, когда необходимости в использовании камеры нет, можно будет обеспечить полную приватность.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Крышка откидывается на 140 градусов. В откинутом положении корпус не перевешивает. Петля достаточно тугая. Для открытия нужно будет придерживать основание.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

На левой грани у Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 выведены гнездо питания, USB Type-C, HDMI, спаренный аудиоразъем и индикаторы.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

С противоположной стороны слот для карты памяти формата SD и два полноразмерных USB. Набор разъемов позволяет эксплуатировать ноутбук без дополнительных трат на переходники и разветвители.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Рабочая поверхность клавиатуры с приятной матовой текстурой. По краям расположились решетки динамиков. Они направлены на пользователя, обеспечивая улучшенное звучание с Dolby Audio.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Низкопрофильная клавиатура с мембранными переключателями. Набор без цифрового блока. Часть клавиш выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на эти клавиши.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Символы на кнопки нанесены краской. Работает с отключаемой подсветкой белого цвета. Нажимаются бесшумно.

В центре находится активная зона тачпада. Поддерживается управление жестами.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

На основании вентиляционная решетка, а также три прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение по рабочей поверхности. Отдельных окошек для проведения апгрейда не предусмотрено. Для доступа к плате нужно будет провести полное снятие крышки. Гарантийные пломбы в нашей тестовой версии отсутствовали.

Экран

Установлен 14-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением. Подсветка равномерна по всей площади. Картинка приятная. Шрифт хорошо читаем. Есть регулировка яркости в широком диапазоне.

Начинка

Изучаемая нами версия Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 работает на базе процессора AMD Ryzen 3 4300U. Четыре ядра с графикой Vega. Выполнен по 7нм техпроцессу. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 2.7 до 3.7 ГГц. Частота графики 1.4 ГГц. Установленная система охлаждения справляется со своей задачей эффективно, в режиме максимальной нагрузки издает равномерный нераздражающий шум.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

На борту 8 Гбайт оперативной памяти. Собрано одной планкой с частотой 3200 МГц.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Под хранение выделен SSD-накопитель объемом 500 Гбайт. Работает с данными шустро.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Встроенная видеокарта позволяет играть в нетребовательные игры на низких и средних настройках графики.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Аккумулятор

В смешанной нагрузке с активным Wi-Fi и высоким уровнем яркости хватает примерно на 8 часов. С нагруженным процессором и видеокартой хватит примерно на 2.5-3 часа. При снижении уровня яркости хватает примерно на 9-9.5 часов в смешанном режиме работы.

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Итоги по Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 станет хорошим выбором в качестве ноутбука для работы и учебы. При своей невысокой стоимости предлагает хорошее техническое оснащение и исполнение. Full HD экран, SSD-накопитель, 8 Гбайт быстрой памяти, хорошие показатели автономной работы, клавиатура с подсветкой, вебкамера со шторкой, набор разъемов.
Комментарии и отзывы Lenovo IdeaPad 5 14ARE05
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