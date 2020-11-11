Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060

Не так давно компания Lenovo пополнила семейство игровых ноутбуков Legion 5P новой модификацией с процессором AMD Ryzen 9 4900H и дискретной видеокартой NVIDIA RTX 2060. Ранее максимально были доступны с AMD Ryzen 7 4800H и Intel Core i7-10750H. Несмотря на то, что относится он к игровой серии, его также можно рассматривать как высокопроизводительное решение для выполнения рабочих задач, например, обработки фото и видео.

Lenovo Legion 5P

Сразу отметим, что вероятнее всего модификация с Ryzen 9 4900H, но сейчас доступен Ryzen 7 4800H, отличием которого является пониженная на 200 МГц частота.

Lenovo Legion 5P обзор

Комплект

Стартовый набор включает блок питания мощностью 230 Вт. Упакован в коробку из неокрашенного картона.

Внешний вид

Для игрового ноутбука он компактен. Толщина с закрытой крышкой не превышает 2.5 сантиметра. Вес без адаптера питания в районе 2.5 килограммов, с адаптером приближается к 3.5 килограммам. Взять его с собой можно будет, но для частых поездок лучше обратить внимание на ультрабуки.

Lenovo Legion 5P

Выполнен корпус из окрашенного в серебристый цвет пластика. Визуально производит приятное впечатление.

Lenovo Legion 5P

Крышка откидывается на 180 градусов. Шарниры тугие, для открытия потребуется приложить небольшое усилие. В любом из положений она не перевешивает.

Lenovo Legion 5P

Сами шарниры смещены относительно задней грани. Связано это с размещенными там разъемами и выпускной решеткой системы охлаждения. Выбрасываемый назад горячий воздух не будет обжигать рук пользователя.

Lenovo Legion 5P

По центру крышки у Lenovo Legion 5P подсвечиваемый белой подсветкой логотип игровой серии. Подсветка автоматически выключается при работе от батареи для сохранения заряда. Есть режим ее ручного выключения комбинацией клавиш Fn+L.

Lenovo Legion 5P

Основные разъемы сосредоточены на тыльной грани. Тут RJ-45, два полноразмерных USB, USB Type-C (поддерживает вывод изображения), HDMI и симметричное гнездо зарядки. Подключать периферию, дополнительный монитор можно будет без дополнительных разветвителей и хабов. Есть и встречаемый все реже проводной доступ в сеть. Будет актуально для снижения пинга в сетевых играх.

Lenovo Legion 5P

На правой грани еще один USB и светодиодные индикаторы.

Lenovo Legion 5P

Слева USB, оптимизированный для проведения сеансов зарядки смартфонов и носимых устройств, и спаренный аудиоразъем под гарнитуру или акустику.

Lenovo Legion 5P

Большинство тестов ноутбуков и ультрабуков идут с заслуженной критикой качества установленной веб-камеры, тут ее не будет, по причине полного ее отсутствия.

Lenovo Legion 5P

Клавиатура с четырехзонной подсветкой. Предлагаются возможности по выбору цветов для каждой в отдельности. Есть эффекты.

Lenovo Legion 5P

Латинские и кириллические символы подсвечиваются, а также периметр вокруг переключателей. Нанесены они методом лазерной гравировки. За время длительных тестов тенденции к стиранию замечено не было.

Lenovo Legion 5P

Отметим полноразмерные клавиши у стрелок, SHIFT и однорядный ENTER. Верхний блок F1-F12 традиционно выполняет дополнительное действие.

Lenovo Legion 5P

Ход клавиш 1.5 мм. Нажимаются бесшумно. Набор текста комфортный. Между клавишами оптимальное расстояние. Тачпад смещен левее относительно центра. Его активная площадь 10.5 на 7 см, совмещен со скрытыми кнопками мышки. Движения пальцев отслеживает корректно. Поддерживаются жесты.

Lenovo Legion 5P

Экран

Экрану уделено в этой модификации повышенное внимание. На борту 15.6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Поддерживается Dolby Vision. В более дешевых Lenovo Legion 5P ставится экран с частотой обновления 60 Гц.

Lenovo Legion 5P

Установлена качественная матрица. Лагов и артефактов замечено не было. Разрешение Full HD. С ним видеокарта справляется отлично, обеспечивая высокое количество кадров в игр. Подсветка равномерна по всей площади.

Lenovo Legion 5P

Есть антибликовое покрытие. Уровень максимальной яркости позволит использовать ноутбук вне помещения.

Начинка

На борту восьмиядерный процессор AMD Ryzen 9 4900H. Тактовая частота варьируется от 3.3 до 4.4 ГГц. Выполнен по 7нм техпроцессору. Заявленный уровень TDP для него составляет 54 Ватт в максимальной нагрузке.

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Располагает устройство 32 Гбайт памяти DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Тайминги CL22.

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Под хранение выделено два накопителя объемами 1 Тбайт. Основной накопитель SKHynix. Есть возможность проведения апгрейда. На крышке отдельное окошко для доступа к памяти и накопителям.

Lenovo Legion 5P

Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060. Уровня ее быстродействия достаточно для игры в современные игры с повышенными требованиями графики.

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Поддерживается скоростной доступ в сеть Wi-Fi 6. Bluetooth 5.0 под подключение наушников или передачу данных со смартфона.

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Lenovo Legion 5P

Система охлаждения со своей задачей справляется на отлично. При продолжительной нагрузке перегревов зафиксировано не было.

Аккумулятор

Стоит понимать, что такое техническое оснащение потребляет значительно. В играх без подключенного питания с розетки проработает в течение часа. В обычных и нересурсоемких задачах можно получить до 7 часов работы. Комплектуется ноутбук адаптером мощностью 230 Ватт.

Lenovo Legion 5P

Итоги по Lenovo Legion 5P

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo Legion 5P с Ryzen 9 4900H и RTX 2060 отличает высокий уровень быстродействия в играх и рабочих приложениях. Рекомендовать такую связку можно как геймерам, для них тут IPS-дисплей с частотой 144 Гц, так и тем, кто находится в поиске высокопроизводительной системы для таких задач, как монтаж видеороликов. 32 Гбайт памяти, быстрые накопители для хранения данных, эффективное охлаждение, хороший набор портов и разъемов, упрощенная процедура апгрейда, аккуратный внешний вид без излишеств. К условным минусам отнесем вес.
Lenovo Legion 5P получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lenovo Legion 5P
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