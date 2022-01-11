Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр

Тестируемый сегодня ноутбук Lenovo Legion C7 использует связку из процессора Intel Core i7-10750H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Такое техническое оснащение позволяет играть на высоких настройках графики в Full HD разрешении, а именно таким экраном оснащена эта модель. Мы же его использовали в течение двух месяцев в редакции, не только для игр, но и в качестве рабочей станции для монтажа видеороликов в Adobe Premier.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Мы отмечаем стоимость актуальную только в день выхода материала, она может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Для этой сборки составляет она 144 тысячи рублей.

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в неприметной по оформлению коробке из транспортировочного картона.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH05 обзор

Внешний вид

Для модели с дискретной видеокартой этот ноутбук отличается строгим внешним видом. В целом такой подход становится трендом, на фоне общего внимания и акцента на сегмент креаторов (производителей контента и тех чья работа связана с творчеством).

Lenovo Legion C7 15IMH5

Хотя и без акцентов для геймеров тоже не обошлось, среди них можно выделить фоновую подсветку на блоке клавиатуры.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Тут набор клавиш с цифровым блоком. Низкопрофильные клавиши с коротким ходом. Нанесенные символы хорошо читаются при разном освещении.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Габариты зоны тачпада составляют 10.5 на 7 сантиметров. На жесты и касания реагировал корректно. Придраться можно к его габаритам.

Lenovo Legion C7 15IMH5

В тыльной части корпуса выступ с петлями, отвечающими за открытие крышки. Ход достаточно тугой для сохранения выбранного положения при открытии.

Lenovo Legion C7 15IMH5

На нем сгруппирован набор интерфейсов, состоящий из HDMI с поддержкой вывода изображения в высоком разрешении, двух полноразмерных USB, гнездо RJ-45, разъема питания и замка Kensington. Также для зарядки можно использовать и USB-C с Power Delivery и ThunderBolt 3 (USB-C).

Lenovo Legion C7 15IMH5

Справа еще один полноразмерный USB. Общий набор интерфейсов позволяет эксплуатировать без концентраторов и переходников, чем не могут похвастать большинство ультрабуков.

Lenovo Legion C7 15IMH5

По краям решетки для отвода тепла. Теплый воздух не попадает на руки. Есть несколько режимов работы. В рабочих задачах можно умерить обороты вентиляторов, обеспечив комфортный уровень шума, переключение между рабочими режимами проходит одновременным нажатием клавиш FN + Q, соответствующая подсказка есть на крышке.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Для вывода звука в Lenovo Legion C7 используется пара динамиков. Звук приемлемый, но в играх и фильмах внешнюю акустическую систему не заменят.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Боковые рамки вокруг экрана узкие. По центру верхней расположен выступ, на котором выведен объектив веб-камеры. Есть и встроенный микрофон.

Экран

Установлен IPS-дисплей с разрешением Full HD. Используется IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision HDR. Качество экрана у хорошее, мы использовали его преимущественно в помещении.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Не бликует. Углы обзора широкие. Яркость регулируется в широком диапазоне. Не мерцает. Как и отмечали выше использовался для монтажа видеороликов, цветовой охват у него 100% sRGB и 88% AdobeRGB.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Оснащение

Изученная нами модификация Lenovo Legion C7 работает на базе процессора семейства Comet Lake, это Intel Core i7-10875H с тактовой частотой в диапазоне от 2.3 до 4.3 ГГц. Установлены 32 Гбайт памяти, еще одна особенность, которая давала монтировать ролики в высоком разрешении.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Под систему и хранение данных выделен быстрый накопитель Samsung объемом 1 Тбайт (M.2 2280).

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Хорошо себя показал в ресурсоемких задачах и играх. Приведем отдельный мониторинг в играх FarCry 6, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Во всех играх устанавливались высокие настройки графики. Данные этого же мониторинга можно использовать для оценки работы системы охлаждения в динамике.

Lenovo Legion C7 - FarCry 6, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Синтетические тесты

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Автономность

Оценка времени автономной работы велась без запущенных игр с запущенным браузером и цикличным воспроизведением роликов. В такой нагрузке он проработал 7.5 часов. В условиях офиса и дома можно использовать компактный адаптер питания. Он массивный и тяжелый, а в поездках уже задействовать Power Delivery.

Windows 11

Ноутбук был обновлен до версии Windows 11. Обновление было получено автоматически за время эксплуатации. Есть фирменная утилита Vantage для управления дополнительными параметрами системы.

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Lenovo Legion C7 15IMH5

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo Legion C7 можно рассматривать как игровой ноутбук для актуальных игр в Full HD разрешении, предлагая высокий уровень быстродействия в относительно компактных габаритах и весе. При этом он хорош и в качестве машины для создания видео контента для Youtube, TikTok и др., установленная в нем видеокарта от NVIDIA в целом ряде специализированных программ даст в преимуществе в удобстве и скорости рендера.
Lenovo Legion C7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lenovo Legion C7 15IMH05
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