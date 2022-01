Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр

Тестируемый сегодня ноутбук Lenovo Legion C7 использует связку из процессора Intel Core i7-10750H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Такое техническое оснащение позволяет играть на высоких настройках графики в Full HD разрешении, а именно таким экраном оснащена эта модель. Мы же его использовали в течение двух месяцев в редакции, не только для игр, но и в качестве рабочей станции для монтажа видеороликов в Adobe Premier.

Комплектация

Мы отмечаем стоимость актуальную только в день выхода материала, она может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Для этой сборки составляет она 144 тысячи рублей.Комплект включает адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в неприметной по оформлению коробке из транспортировочного картона.

Lenovo Legion C7 15IMH05 обзор

Внешний вид

Для модели с дискретной видеокартой этот ноутбук отличается строгим внешним видом. В целом такой подход становится трендом, на фоне общего внимания и акцента на сегмент креаторов (производителей контента и тех чья работа связана с творчеством).

Хотя и без акцентов для геймеров тоже не обошлось, среди них можно выделить фоновую подсветку на блоке клавиатуры.

Тут набор клавиш с цифровым блоком. Низкопрофильные клавиши с коротким ходом. Нанесенные символы хорошо читаются при разном освещении.

Габариты зоны тачпада составляют 10.5 на 7 сантиметров. На жесты и касания реагировал корректно. Придраться можно к его габаритам.

В тыльной части корпуса выступ с петлями, отвечающими за открытие крышки. Ход достаточно тугой для сохранения выбранного положения при открытии.

На нем сгруппирован набор интерфейсов, состоящий из HDMI с поддержкой вывода изображения в высоком разрешении, двух полноразмерных USB, гнездо RJ-45, разъема питания и замка Kensington. Также для зарядки можно использовать и USB-C с Power Delivery и ThunderBolt 3 (USB-C).

Справа еще один полноразмерный USB. Общий набор интерфейсов позволяет эксплуатировать без концентраторов и переходников, чем не могут похвастать большинство ультрабуков.

По краям решетки для отвода тепла. Теплый воздух не попадает на руки. Есть несколько режимов работы. В рабочих задачах можно умерить обороты вентиляторов, обеспечив комфортный уровень шума, переключение между рабочими режимами проходит одновременным нажатием клавиш FN + Q, соответствующая подсказка есть на крышке.

Для вывода звука в Lenovo Legion C7 используется пара динамиков. Звук приемлемый, но в играх и фильмах внешнюю акустическую систему не заменят.

Экран

Боковые рамки вокруг экрана узкие. По центру верхней расположен выступ, на котором выведен объектив веб-камеры. Есть и встроенный микрофон.Установлен IPS-дисплей с разрешением Full HD. Используется IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision HDR. Качество экрана у хорошее, мы использовали его преимущественно в помещении.

Не бликует. Углы обзора широкие. Яркость регулируется в широком диапазоне. Не мерцает. Как и отмечали выше использовался для монтажа видеороликов, цветовой охват у него 100% sRGB и 88% AdobeRGB.

Оснащение

Изученная нами модификация Lenovo Legion C7 работает на базе процессора семейства Comet Lake, это Intel Core i7-10875H с тактовой частотой в диапазоне от 2.3 до 4.3 ГГц. Установлены 32 Гбайт памяти, еще одна особенность, которая давала монтировать ролики в высоком разрешении.

Под систему и хранение данных выделен быстрый накопитель Samsung объемом 1 Тбайт (M.2 2280).

Lenovo Legion C7 - FarCry 6, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Синтетические тесты

Хорошо себя показал в ресурсоемких задачах и играх. Приведем отдельный мониторинг в играх FarCry 6, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Во всех играх устанавливались высокие настройки графики. Данные этого же мониторинга можно использовать для оценки работы системы охлаждения в динамике.

Автономность

Windows 11

Оценка времени автономной работы велась без запущенных игр с запущенным браузером и цикличным воспроизведением роликов. В такой нагрузке он проработал 7.5 часов. В условиях офиса и дома можно использовать компактный адаптер питания. Он массивный и тяжелый, а в поездках уже задействовать Power Delivery.Ноутбук был обновлен до версии Windows 11. Обновление было получено автоматически за время эксплуатации. Есть фирменная утилита Vantage для управления дополнительными параметрами системы.

Итоги

Lenovo Legion C7 можно рассматривать как игровой ноутбук для актуальных игр в Full HD разрешении, предлагая высокий уровень быстродействия в относительно компактных габаритах и весе. При этом он хорош и в качестве машины для создания видео контента для Youtube, TikTok и др., установленная в нем видеокарта от NVIDIA в целом ряде специализированных программ даст в преимуществе в удобстве и скорости рендера.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".