Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-Sync

Ориентирование монитора на игровую аудиторию накладывает свои требования и ограничения, одно из них касается плавности картинки и отсутствия задержек при выводе изображения. Тестируемый сегодня монитор Lenovo Legion Y27gq-25 предлагает частоту обновления 240 Гц с поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. Установлена 27-дюймовая TN-матрица с частотой 1440 p. Монитор укомплектован акустикой Harman & Kardon.

Комплектация

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Укомплектован в коробку из неокрашенного картона с ручкой для переноски. На верхней крышке красуется логотип NVIDIA G-Sync.

Внешний вид

В комплекте покупатель получает: блок питания, силовой кабель, кабели DisplayPort и HDMI, кабели подключения USB на мониторе и акустике, блок Harman & Kardon, разобранную подставку, руководство пользователя и гарантийный талон.Перед началом эксплуатации пользователю будет необходимо провести сборку подставки или установить монитор на VESA совместимый кронштейн.

Состоит подставка из основания и стойки. Сборка безвинтовая. Внимание привлекает внешний вид основания.

Выполнено оно из металла, представляет направленные в стороны лучи с круглыми вырезами. В основании окрашенная в синий цвет подложка.

С тыльной стороны расположен фиксатор для аккуратной укладки кабеля. Опционально можно будет зафиксировать на стойке комплектный блок акустики Harman & Kardon.

Стоит на подставке Lenovo Legion Y27gq-25 устойчиво, не раскачивается. Выбранное положение в последующем не смещается. Меняется высота расположения панели, наклоняется в стороны и вращается относительно точки крепления. Предусмотрена возможность перевода монитора в портретный режим.

Корпус монитора выполнен из черного матового пластика. В центре на спинке выступающий блок с логотипом Legion и активной системой охлаждения.

На левой стороне пара USB-разъемов. Один из них оптимизирован для зарядки носимых устройств. Здесь же гнездо для подключения наушников.

Еще один USB на нижнем торце. Здесь же порт USB Type-B. При ограниченном числе разъемов на материнской плате или ноутбуке, сюда подсоединяется периферия или внешние накопители.

Для ввода изображения предлагается выбор между HDMI и DisplayPort. В этой же зоне симметричное гнездо питания. Блок питания внешний.

Рамки вокруг 27-дюймового дисплея узкие. В связке из нескольких таких моделей можно будет получить картинку с минимальными границами. Поверхность матовая.

По центру нижней рамки логотип серии. Справа находятся кнопки управления. Для удобства маркировка выведена на фронтальную сторону.

В комплекте с Lenovo Legion Y27gq-25 идет блок Harman & Kardon, выполненный в виде усеченной сферы. Крышка у нее съемная.

По периметру сетка динамика. Его внутренняя подложка подсвечивается. Цвет можно выбирать последовательным нажатием на кнопку.

На верхней грани ряд из кнопок управления. С помощью них можно управлять громкостью воспроизведения и цветом подсветки.

Габариты у блока достаточно компактны, гармонично вписывается в общий внешний вид. Но оценивая качество его звучания, не можем отметить какие-либо весомые преимущества в сравнении со встроенными динамиками в большинстве мониторов.

А вот с картинкой на экране уже без нареканий. Частота обновления в 240 Гц и поддержка синхронизации кадров NVIDIA G-Sync. Установленный тут тип матрицы имеет ограничения по комфортным углам обзора.

Управление

Откидная ножка для хранения наушников на левой грани.Меню содержит шесть ключевых разделов с распределенными опциями настроек. В первой выводится общая техническая информация.

В первой вкладке меняется уровень яркости, контраст. Проводится сдвиг гаммы и активируется функция Dark Boost.

Проводится корректировка цветового баланса. Выбираются профили и проводится корректировка по ним.

Отдельная вкладка в Lenovo Legion Y27gq-25 с выбором частоты обновления, разгона матрицы Overdrive и выбора игрового режима.

Выбирается источник сигнала. Функция автоматического перевода в режим сна.

Выбор языка интерфейса, прозрачности меню. Активация зарядки по USB.

Тесты Lenovo Legion Y27gq-25

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонения цвета от эталона

Задержка Lenovo Legion Y27gq-25

Lenovo Legion Y27gq-25 обзор

Lenovo Legion Y27gq-25 - 424 cd/mLenovo Legion Y27gq-25 - 0.49 cd/m2Lenovo Legion Y27gq-25 – 6806K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Lenovo Legion Y27gq-25 – 306KЗадержка, светлые тона – 1msЗадержка, темные тона – 8.2ms

Итоги по Lenovo Legion Y27gq-25

Lenovo Legion Y27gq-25 станет хорошим выбором для тех, кто ставит повышенные требования по скорости отклика матрицы и частоте обновления экрана. К сильным сторонам отнесем: функциональную подставку, сразу три USB для подключения периферии и накопителей, интуитивное меню, хорошую заводскую калибровку, 240 Гц с G-Sync, равномерную подсветку, Flicker-Free, возможность аккуратной укладки кабелей. Не устроить в нем могут ограничения по углам обзора и наличие Glow-эффекта, связанные с используемым тут типом матрицы.