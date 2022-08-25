Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом

С начала марта компания Lenovo приостановила свою активность и поставки на российском рынке. Жертвой этого стал планшет премиум-класса Lenovo Tab P12 Pro, так и не появившийся в наших магазинах, но глобальный старт его прошел и есть возможность приобрести его на Aliexpress. С текущим курсом доллара ценник на него заманчив, особенно с учетом того, что выступает конкурентом Samsung Galaxy Tab S8 с ценой от 70 тысяч рублей.

Lenovo Tab P12 Pro

Планшет от Lenovo с доставкой с российского склада обойдется в среднем за 39 000.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с информацией оп наличии в комплекте стилуса. Также владелец внутри обнаружит сменные наконечники для стилуса, переходник с USB-C на аудиоразъем, USB-кабель, адаптер питания 30 Вт, руководство пользователя на английском языке.

Lenovo Tab P12 Pro

Внешний вид

Активная зона экрана занимает большую часть площади лицевой стороны. Толщина рамок и самого корпуса не превышает 6мм.

Lenovo Tab P12 Pro

Основа у него из металла. Этот материал придает устройству премиальности и повышает долговечность. Также он участвует в рассеивании тепла.

Lenovo Tab P12 Pro

Зарядка проходит через USB-C, расположенный на нижнем торце. Аудиоразъема нет, вместо него изначально комплектуется соответствующим переходником.

Lenovo Tab P12 Pro

Четыре динамика распределены по двум граням. Звучание на хорошем уровне, есть эффект стерео.

На верхнем торце у Lenovo Tab P12 Pro кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца, скрытый слот для SIM и карты памяти.

Одна из граней с четырьмя медными контактами и магнитным замком для установки клавиатуры.

Из особенностей также отметим островок на задней крышке. Это зона крепления стилуса, и она же совмещена с его бесконтактной зарядкой.

Экран

Установлен 12.6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560х1600 пикселей. Поддерживает частоту обновления 120 Гц. Уровень его яркости достигает 600 нит, соответствует требования стандарта HDR10.

Lenovo Tab P12 Pro

Экран понравился, с ним можно работать на улице. Отдельно отметим возможность использования планшета для расширения рабочего пространства ноутбука, установкой утилиты Lenovo Project Unity.

Lenovo Tab P12 Pro

С помощью комплектного стилуса можно писать заметки, переводить выбранные участки текста и ряд других задач.

Платформа

Работает Lenovo Tab P12 Pro на базе платформы Snapdragon 870, выполненной по 7нм техпроцессу. Состоит он из трех ядер Cortex-A77 с частотой 3.2 ГГц и четырех Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц, а также графикой Adreno 650.

Lenovo Tab P12 Pro

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт под хранение. Также пространство расширяется установкой карты памяти. Поддерживает Wi-Fi 6 с высокими скоростями обмена данными, LTE.

Аккумулятор

Встроенной батареи с емкостью 10200 мАч хватает на 7 часов работы с выставленным на максимальную яркость экраном. Зарядка с Quick Charge 4.0 комплектным адаптером занимает 1.5 часа.

Lenovo Tab P12 Pro

Камера

Фотовозможности у него уступают смартфонам этого же ценового сегмента, но в целом лучше, чем у большинства планшетов. Главный сенсор с разрешением 13 Мп дополнен 5 Мп широкугольным.

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab P12 Pro

Софт

Помимо отмеченной выше возможности использования для расширения пространства, также есть виджет для быстрого доступа к инструментам со стилусом. Есть приложение Google Kids Space с расширенными инструментами родительского контроля.

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab P12 Pro

Lenovo Tab P12 Pro

Итоги

Lenovo Tab P12 Pro интересен впервую очередь как бизнес решение, выступающее альтернативой ультрабуку или его дополнением. Успешно конкурирует с Samsung Tab S8 и iPad Air M1, предлагая высокий уровень быстродействия, яркий дисплей, стилус в комплекте, тонкий корпус из алюминиевого сплава, квадроакустика JBL, частота 120 Гц. Для обычной же домашней эксплуатации интереснее будет Lenovo Yoga Tab 11.
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