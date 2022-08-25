Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом

С начала марта компания Lenovo приостановила свою активность и поставки на российском рынке. Жертвой этого стал планшет премиум-класса Lenovo Tab P12 Pro, так и не появившийся в наших магазинах, но глобальный старт его прошел и есть возможность приобрести его на Aliexpress. С текущим курсом доллара ценник на него заманчив, особенно с учетом того, что выступает конкурентом Samsung Galaxy Tab S8 с ценой от 70 тысяч рублей.

Комплектация

Планшет от Lenovo с доставкой с российского склада обойдется в среднем за 39 000.Упакован в коробку из плотного картона с информацией оп наличии в комплекте стилуса. Также владелец внутри обнаружит сменные наконечники для стилуса, переходник с USB-C на аудиоразъем, USB-кабель, адаптер питания 30 Вт, руководство пользователя на английском языке.

Внешний вид

Активная зона экрана занимает большую часть площади лицевой стороны. Толщина рамок и самого корпуса не превышает 6мм.

Основа у него из металла. Этот материал придает устройству премиальности и повышает долговечность. Также он участвует в рассеивании тепла.

Зарядка проходит через USB-C, расположенный на нижнем торце. Аудиоразъема нет, вместо него изначально комплектуется соответствующим переходником.

Четыре динамика распределены по двум граням. Звучание на хорошем уровне, есть эффект стерео.

На верхнем торце у Lenovo Tab P12 Pro кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца, скрытый слот для SIM и карты памяти.

Одна из граней с четырьмя медными контактами и магнитным замком для установки клавиатуры.

Экран

Из особенностей также отметим островок на задней крышке. Это зона крепления стилуса, и она же совмещена с его бесконтактной зарядкой.Установлен 12.6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560х1600 пикселей. Поддерживает частоту обновления 120 Гц. Уровень его яркости достигает 600 нит, соответствует требования стандарта HDR10.

Экран понравился, с ним можно работать на улице. Отдельно отметим возможность использования планшета для расширения рабочего пространства ноутбука, установкой утилиты Lenovo Project Unity.

Платформа

С помощью комплектного стилуса можно писать заметки, переводить выбранные участки текста и ряд других задач.Работает Lenovo Tab P12 Pro на базе платформы Snapdragon 870, выполненной по 7нм техпроцессу. Состоит он из трех ядер Cortex-A77 с частотой 3.2 ГГц и четырех Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц, а также графикой Adreno 650.

Аккумулятор

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт под хранение. Также пространство расширяется установкой карты памяти. Поддерживает Wi-Fi 6 с высокими скоростями обмена данными, LTE.Встроенной батареи с емкостью 10200 мАч хватает на 7 часов работы с выставленным на максимальную яркость экраном. Зарядка с Quick Charge 4.0 комплектным адаптером занимает 1.5 часа.

Камера

Фотовозможности у него уступают смартфонам этого же ценового сегмента, но в целом лучше, чем у большинства планшетов. Главный сенсор с разрешением 13 Мп дополнен 5 Мп широкугольным.

Софт

Помимо отмеченной выше возможности использования для расширения пространства, также есть виджет для быстрого доступа к инструментам со стилусом. Есть приложение Google Kids Space с расширенными инструментами родительского контроля.

Итоги