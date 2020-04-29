Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы

За прошедший месяц заметно возросла актуальность настольных ПК и ноутбуков. Дистанционное образование, мастер-классы, конференции, рабочие совещания и даже занятия фитнесом. Все это требует наличия доступа в сеть и свободного компьютера. Причем, даже после того, как мы начнем возвращаться к привычному ритму, актуальность таких дистанционных занятий не растеряется. Тестируемый сегодня Lenovo ThinkBook 13s ориентирован на сегмент малого и среднего бизнеса, а также школьников и студентов. Предлагает оптимальное соотношение – то, что нам нужно с учетом текущих реалий.

Lenovo ThinkBook 13s

Есть несколько модификаций в зависимости от процессора, объема оперативной и внутренней памяти. Мы изучаем на примере версии с Intel Core i5-8265U и 8 Гбайт памяти. Ее средняя стоимость на момент публикации составляет 63 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и блок питания. Упаковано все в коробку из неокрашенного картона.

Внешний вид

Lenovo ThinkBook 13s

Выполнен в корпусе темно-серого цвета. Внешний вид строгий и аккуратный. Близок по оформлению к рассмотренному ранее Lenovo Yoga C740-14IML.

Lenovo ThinkBook 13s

На крышке нанесен логотип производителя и название линейки. Откидывается она на 180 градусов.

Lenovo ThinkBook 13s

В откинутом положении она не перевешивает. Шарниры достаточно тугие. Для открытия нужно будет придерживать основание.

Lenovo ThinkBook 13s

В качестве материалов в Lenovo ThinkBook 13s используются алюминий и пластик. Габариты в сравнении с моделями с той же диагональю экрана компактны.

Lenovo ThinkBook 13s

Рамки вокруг дисплея узкие. По центру верхней выведен объектив веб-камеры. Есть шторка, позволяющая обеспечить полную приватность в то время, когда работа камеры не требуется.

Lenovo ThinkBook 13s

Несмотря на небольшую толщину корпуса, предлагается хороший набор разъемов. Справа два USB 3.0.

Lenovo ThinkBook 13s

Слева симметричный разъем для зарядного устройства, HDMI, USB Type-C и спаренный аудиоразъем.

Lenovo ThinkBook 13s

Используется клавиатура с мембранными переключателями. У нас на тестах версия только с латиницей. Есть белая подсветка с двумя уровнями яркости. Набор клавиш без цифрового блока.

Lenovo ThinkBook 13s

В центре расположена активная зона тачпада с видимой окантовкой по периметру. Кнопка включения совмещена со сканером отпечатка пальца.

Lenovo ThinkBook 13s

Отдельных окон для доступа к оперативной памяти и накопителю нет. Для обслуживания потребуется полный съем крышки. Так можно будет добавить еще одну планку оперативной памяти.

Lenovo ThinkBook 13s

На борту динамики Harman. Расположены они на основании. Акцент в звуковой сцене сделан на среднечастотный спектр.

Lenovo ThinkBook 13s

Экран

В Lenovo ThinkBook 13s используется 13.3-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением. Углы обзора широкие. Яркость высокая, подсветка равномерна по всей площади.

Lenovo ThinkBook 13s

Поддерживается HDR. Хорошо настроен цветовой баланс. Подойдет для работы с текстом, обработки видео и фото, просмотра видеоконтента.

Lenovo ThinkBook 13s

Начинка

Установлен процессор Intel Core i5-8265U со встроенной графикой Intel UHD Graphics 620. Это четырехъядерный процессор с тактовой частотой от 1.6 до 3.9 ГГц. Уровня его быстродействия достаточно для выполнения рабочих задач. Зависания за время тестирования выявлено не было.

Lenovo ThinkBook 13s

В нашей версии установлена одна планка объемом 8 Гбайт, функционирующая на частоте 2666 МГц.

Lenovo ThinkBook 13s

Данные хранятся на твердотельном диске 256 Гбайт. С учетом ограничений по установке дополнительных накопителей, рекомендуем сразу рассматривать версию с нужным объемом памяти.

Lenovo ThinkBook 13s

Установленная здесь система активного охлаждения работает тихо. Максимальная температура при продолжительной нагрузке не превышала 70 градусов.

Lenovo ThinkBook 13s

Lenovo ThinkBook 13s

Из беспроводных модулей связи установлены Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Проводное подключение к сети не поддерживается.

Lenovo ThinkBook 13s

Lenovo ThinkBook 13s

Lenovo ThinkBook 13s

Автономность

Установленного в Lenovo ThinkBook 13s аккумулятора хватает примерно на 7 часов беспрерывной работы на высоком уровне яркости в смешанном сценарии работы. Зарядка проводится через внешний блок питания мощностью 65W.

Lenovo ThinkBook 13s

Софт

Установлена операционная система Windows 10. Предустановлен фирменный софт Lenovo и антивирус McAfee. Есть возможности настройки в режиме корпоративного ноутбука.

Lenovo ThinkBook 13s

Lenovo ThinkBook 13s обзор

Итоги по Lenovo ThinkBook 13s

Золото. Выбор редакции MegaObzorLenovo ThinkBook 13s можно рекомендовать в качестве ноутбука для офиса и дома. Невысокая стоимость с учетом позиционирования на бизнес-сегмент, аккуратное исполнение в алюминиевом корпусе, узкие боковые рамки, хорошее качество IPS-экрана, сканер отпечатка пальца, механическая шторка на веб-камере. Из минусов отметим отсутствие слота под карту памяти, гнезда RJ-4 и замка Кенсингтона.
Lenovo ThinkBook 13s получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lenovo ThinkBook 13s
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
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