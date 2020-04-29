Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы

За прошедший месяц заметно возросла актуальность настольных ПК и ноутбуков. Дистанционное образование, мастер-классы, конференции, рабочие совещания и даже занятия фитнесом. Все это требует наличия доступа в сеть и свободного компьютера. Причем, даже после того, как мы начнем возвращаться к привычному ритму, актуальность таких дистанционных занятий не растеряется. Тестируемый сегодня Lenovo ThinkBook 13s ориентирован на сегмент малого и среднего бизнеса, а также школьников и студентов. Предлагает оптимальное соотношение – то, что нам нужно с учетом текущих реалий.

Комплектация

Внешний вид

Есть несколько модификаций в зависимости от процессора, объема оперативной и внутренней памяти. Мы изучаем на примере версии с Intel Core i5-8265U и 8 Гбайт памяти. Ее средняя стоимость на момент публикации составляет 63 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и блок питания. Упаковано все в коробку из неокрашенного картона.

Выполнен в корпусе темно-серого цвета. Внешний вид строгий и аккуратный. Близок по оформлению к рассмотренному ранее Lenovo Yoga C740-14IML.

На крышке нанесен логотип производителя и название линейки. Откидывается она на 180 градусов.

В откинутом положении она не перевешивает. Шарниры достаточно тугие. Для открытия нужно будет придерживать основание.

В качестве материалов в Lenovo ThinkBook 13s используются алюминий и пластик. Габариты в сравнении с моделями с той же диагональю экрана компактны.

Рамки вокруг дисплея узкие. По центру верхней выведен объектив веб-камеры. Есть шторка, позволяющая обеспечить полную приватность в то время, когда работа камеры не требуется.

Несмотря на небольшую толщину корпуса, предлагается хороший набор разъемов. Справа два USB 3.0.

Слева симметричный разъем для зарядного устройства, HDMI, USB Type-C и спаренный аудиоразъем.

Используется клавиатура с мембранными переключателями. У нас на тестах версия только с латиницей. Есть белая подсветка с двумя уровнями яркости. Набор клавиш без цифрового блока.

В центре расположена активная зона тачпада с видимой окантовкой по периметру. Кнопка включения совмещена со сканером отпечатка пальца.

Отдельных окон для доступа к оперативной памяти и накопителю нет. Для обслуживания потребуется полный съем крышки. Так можно будет добавить еще одну планку оперативной памяти.

На борту динамики Harman. Расположены они на основании. Акцент в звуковой сцене сделан на среднечастотный спектр.

Экран

В Lenovo ThinkBook 13s используется 13.3-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением. Углы обзора широкие. Яркость высокая, подсветка равномерна по всей площади.

Поддерживается HDR. Хорошо настроен цветовой баланс. Подойдет для работы с текстом, обработки видео и фото, просмотра видеоконтента.

Начинка

Установлен процессор Intel Core i5-8265U со встроенной графикой Intel UHD Graphics 620. Это четырехъядерный процессор с тактовой частотой от 1.6 до 3.9 ГГц. Уровня его быстродействия достаточно для выполнения рабочих задач. Зависания за время тестирования выявлено не было.

В нашей версии установлена одна планка объемом 8 Гбайт, функционирующая на частоте 2666 МГц.

Данные хранятся на твердотельном диске 256 Гбайт. С учетом ограничений по установке дополнительных накопителей, рекомендуем сразу рассматривать версию с нужным объемом памяти.

Установленная здесь система активного охлаждения работает тихо. Максимальная температура при продолжительной нагрузке не превышала 70 градусов.

Из беспроводных модулей связи установлены Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Проводное подключение к сети не поддерживается.

Автономность

Установленного в Lenovo ThinkBook 13s аккумулятора хватает примерно на 7 часов беспрерывной работы на высоком уровне яркости в смешанном сценарии работы. Зарядка проводится через внешний блок питания мощностью 65W.

Софт

Установлена операционная система Windows 10. Предустановлен фирменный софт Lenovo и антивирус McAfee. Есть возможности настройки в режиме корпоративного ноутбука.

Lenovo ThinkBook 13s обзор

Итоги по Lenovo ThinkBook 13s

Lenovo ThinkBook 13s можно рекомендовать в качестве ноутбука для офиса и дома. Невысокая стоимость с учетом позиционирования на бизнес-сегмент, аккуратное исполнение в алюминиевом корпусе, узкие боковые рамки, хорошее качество IPS-экрана, сканер отпечатка пальца, механическая шторка на веб-камере. Из минусов отметим отсутствие слота под карту памяти, гнезда RJ-4 и замка Кенсингтона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".