Обзор Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Корпоративный ноутбук на платформе AMD Ryzen Pro

Не так давно мы детально изучали ноутбуки в рамках платформы Intel EVO и тогда же отмечали серьезную конкуренцию решений на базе платформы AMD. Тестируемый сегодня Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 работает на базе AMD Ryzen 5-4650U с интегрированной графикой Radeon. Сегодня поделимся опытом его эксплуатации и данными полученных тестов.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 обзор

Его уже есть возможность приобрести в российских магазинах. Есть различные варианты его компоновки, включая процессоры Intel.

Комплектация

Внешний вид

Его комплект включает адаптер питания с USB-C разъемом мощностью 65 Ватт. Упаковано все в коробку из транспортировочного картона.Строгий и выверенный вид для семейства ThinkPad. В основе используется магниевый сплав, обеспечивающий баланс между легкостью и надежностью.

Внешние поверхности матовые, немаркие. Качество сборки высокое. С закрытой крышкой толщина составляет 16 мм. Вес 1.27 килограмма.

В верхнем левом углу характерный логотип с интегрированным в символ «i» светодиодным индикатором.

Открывать крышку можно одной рукой, не придерживая основание. Ход петель мягкий. Откинуть можно на 180 градусов.

На основании четыре ножки, обеспечивающие приток воздуха к зоне с вентиляционной решеткой. Отдельных окошек для доступа к элементам на плате нет.

Парная решетка динамика также на основании. Качество звучания посредственное.

Рамки вокруг дисплея у Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 широкие. По центру верхней объектив камеры с ИК-сенсором. Поддерживается технология идентификации пользователя Windows Hello.

Есть группа встроенных микрофонов. Ноутбук можно будет использовать для участия в удаленных совещаниях.

Используется фирменная клавиатура с красным трекпоинтом. Это решение по праву считается лучшим на рынке.

Над зоной тачпада три дополнительные клавиши. На касания реагирует точно. Поддерживаются жесты.

Рядом сканер отпечатка. К точности срабатывания и скорости есть большие вопросы.

На левой грани USB-C, проприетарный разъем для подключения док-станции или Ethernet кабеля, полноразмерный USB, HDMI и спаренный аудиоразъем.

С противоположной стороны замок Кенсингтона и еще один USB, оптимизированный для зарядки носимых устройств.

Апгрейд

Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 также располагает съемным лотком под SIM и карту памяти.Отдельных окошек для доступа к памяти и накопителю нет. Снимается вся крышка целиком. Чипы памяти впаяны в плату. Заменить можно только М.2 накопитель.

Отметим отсутствие радиатора у твердотельного диска. В ходе продолжительной нагрузки его температура поднимается до 70 градусов.

Свободный коннектор под LTE-модуль. Поэтому несмотря на слот для SIM-карты, фактически доступа через мобильную сеть не будет. В теории можно самостоятельно поставить Global Mobile Broadband LTE-A Cat. 9, тем более под него уже подведены антенны с коннекторами.

Экран

Изображение выводится на 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Мы за время тестов использовали его для работы на улице. Отметим хорошее качество цветопередачи. Отсутствует ШИМ-мерцание.

Начинка

Тестируемая модификация работает на базе процессора AMD Ryzen 5 PRO 4650U. Это 6-ядерная платформа с 12 потоками. Базовая частота от 2.1 ГГц до 4.0 ГГц. Номинальный уровень TDP его 15W. Есть технологии аппаратного шифрования личных данных.

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics позволит поиграть в киберспортивные игры и проекты с несложной графикой. Разрешение Full HD не создает повышенную нагрузку.

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти. Работает на частоте 3200 МГц.

Под хранение выделен накопитель М.2 объемом 256 Гбайт.

В бенчмарке PCMark температура процессора повышалась максимально до 86 градусов.

Аккумулятор

Софт

В среднем Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 работает в течение 9 часов с высоким уровнем яркости. Для зарядки можно использовать совместимые с PowerDelivery 3.0 адаптеры. Комплектный адаптер довольно массивный.Установлено приложение Lenovo Vantage. С помощью него можно проводить обновление ПО, получить рекомендации по безопасности, отслеживать завершение гарантии.

Проводить настройки камеры и микрофона.

Вывести технические данные.

Итоги

Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 представляет интерес как корпоративный ноутбук или ноутбук под выполнение рабочих задач для тех, кто ставит повышенные требования к удобству и качеству исполнения. Корпус из магниевого сплава, эргономичная клавиатура, скрытый слот под карту памяти, камера с ИК-сенсором, IPS-дисплей FHD, набор портов, Wi-Fi 6, низкий уровень шума системы охлаждения. Не устроить могут отсутствие Thunderbolt, массивный блок питания, невозможность замены оперативной памяти.