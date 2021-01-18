Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров

В конце прошлого года у нас на сайте выходил разбор работы экосистемы Razer Chroma в рамках которой объединяются не только разные типы устройств, но и производителей. Такая реализация позволяет отказаться от «зоопарка» программ и контроля для управления подсветкой компонентов, организовав управление одним окном. Тестируемый сегодня Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer стал первым корпусом, созданным и спроектированным в рамках партнерства двух производителей. Он по умолчанию получил поддержку подсветки Chroma RGB, встроенный контроллер и стилизованное оформление.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

К моменту публикации он эксклюзивно представлен в сети ДНС за 13 800 рублей.

Комплектация

Упакован в массивную коробку, оформленную в фирменных цветах Razer. На боковых ее гранях представлены основные особенности и характеристиках. Внутри зафиксирован в пенопласт. На стеклах защитные пленки.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Стартовый набор включает регулируемый крепеж для видеокарты, набор стяжек-липучек, набор винтов, различную документацию.

Внешний вид

За основу был взят оригинальный Lian Li PC-O11 Dynamic со всеми его конструктивными особенностями и преимуществами. Сохранили строгую и выдержанную стилстику.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Изменения коснулись появления четырех светодиодных лент с 86 светодиодами. 40 на основании и 46 для подсветки фронтальной стенки. Это адресная подсветка с управлением отдельных светодиодов.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Также стеклянная лицевая панель здесь идет с гравированным логотипом Razer. При работе подсветки он также играет цветами. Из мелочей также отметим окрашенные в зеленый цвет коннекторы.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Общий же набор портов ввода/вывода включает два скоростных USB, один USB Type-C, раздельные аудиоразъемы и кнопку включения.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Основная боковая стенка у Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer из стекла. Оно закаленное, устойчиво к появлению царапин.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Применено безвинтовое крепление. Они ставятся в направляющие. Для снятия и установки нужно будет снять предварительно верхнюю крышку. Сам процесс несложный, один из самых удобных среди реализованных в корпусах.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Под верхней стенкой расположен съемный противопылевой фильтр. Еще один такой же на основании вдоль все длины.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Фильтрами сопровождаются ряды вентиляционных отверстий на боковой стенке. Экономить на защите от пыли не стали.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Задняя стенка с интересной компоновкой. Тут есть две выреза под блоки питания, один из них сопровождается съемной заглушкой. Восемь съемных заглушек под платы расширения без проставок между ними. Корпус не предполагает установку вентилятора на заднюю стенку. Вместо этого выведена только вентиляционная решетка.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Начинка

Внутреннее пространство разделено на две камеры. Та, что видна через стеклянную стенку в Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer используется для установки материнской платы и ключевых компонентов. Поддерживаются материнские платы до E-ATX формата.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

На основании две пластины под диски типоразмера 2.5 дюйма. Эти пластины съемные. Интерес представляет зона вдоль всей высоты сбоку от материнской платы. Сюда можно поставить три вентилятора 120 мм или специальные резервуары с помпами. Ее же можно использовать под радиатор жидкостного охлаждения.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Основные окошки под вывод кабелей сопровождаются клапанами. Аккуратности собираемой системы и скрытия лишних проводов тут уделено повышенное внимание. За стойкой платы предлагается большое пространство.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

По умолчанию с завода в месте под второй блок питания зафиксирована металлическая корзина для двух 3.5 дюймовых диск. Ее можно демонтировать для дополнительного источника питания или перемещения основного выше. Располагается источник питания вертикально. За счет наличия вентиляционной решетки на стенке доступ воздуха к нему не затруднителен.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

В центре находится металлическая пластина. Он скрывает и собирает кабели, а также сюда же можно поставить 2.5 диски. Корпус Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer дополняется встроенным контроллером для работы установленных светодиодных лент. Для его работы нужно будет подключить питание к USB-разъему на плате. Дополнительное питание не требует.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Поддерживаются блоки питания длиной до 210 мм, видеокарты до 420 см. Башенные системы охлаждения до 155.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

По корпусу можно распределить до трех радиаторов с типоразмером 360 мм.

Софт

Для управления подсветкой используется центр управления Razer Synapse 3. Определяется автоматически. Отображается в виде плитки.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

В окне доступны регулировка яркости. Выбор быстрых и расширенных эффектов. Подсветку можно автоматически выключать при переходе системы в режим сна.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Есть инструменты для создания собственных эффектов.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Сборка

Мы собирали систему с материнской платой ASRock X299 TAICHI CLX и процессором Intel Core i9-10920X. Ставится плата свободно. Доступ ко всем элементам свободный.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

По умолчанию корпус не предполагает вертикальной установки видеокарты. Но как сам производитель, так и конкуренты предлагают варианты для замены компоновки задней панели. Преимущество заключается в отсутствии перемычек. Выкусывать их как в большинстве других корпусов не нужно.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Видеокарту Palit GeForce RTX 3090 мы ставили как горизонтально, так и вертикально.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Сам корпус располагает к использованию жидкостной системы охлаждения. Для этого тут есть как элементы конструкции, так и общая компоновка. Сборка шла как с готовой заводской системой с радиатором 280 мм, так и провели финальную сборку кастомного охлаждения.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

В основе ее используется совмещенный резервуар с помпой. Такие панели предлагает и Lian Li и ключевые производители кастомного СВО. За последний год они получили широкую популярность. Выбрать есть из чего. С ними помпа остается в скрытом отсеке.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Общий процесс сборки рассмотрим еще в рамках отдельного обзора. Отметим только то что использовался общий контур для процессора и видеокарты с двумя 360 мм радиаторами.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Вся подсветка в корпусе в итоге управляется с одного окна. Удобно, плюс вместе с компонентами и периферией идет управление фоновой подсветки монитора с Philips Hue и стеновых панелей Nanoleaf.

Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Итоги по Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer

Золото. Выбор редакции MegaObzorLian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer – корпус который будет интересен не только владельцам периферии Razer, но и тем кто ставит приоритетом возможности аккуратной сборки без кабелей в видимой зоне, поддержку заводских и кастомных систем жидкостного охлаждения с наличием штатной защиты от пыли. К преимуществам отнесем скоростные разъемы на лицевой панели, встроенные зоны с подсветкой, аккуратный внешний вид, поддержка габаритных компонентов, место под дополнительный блок питания. Не устроить может ограничения по организации файловой системы с большим количеством HDD, отсутствие штатных средств для вертикального ориентирования видеокарты.
Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer
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