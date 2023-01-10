Обзор Lian Li SP850. Блок питания SFX с PCIe 5.0…

Блоки питания формата SFX чаще всего уступают по мощности традиционному формату, ограничивая в выборе компонентов при сборке компактной системы. Но видеокарты и процессоры с каждым поколением поднимают требования к энергопотреблению, а текущие еще и добавили новый тип разъема. Тестируемый сегодня Lian Li SP850 соответствует требованиям PCIe 5.0, используется полностью модульная система подключения кабелей и установлен вентилятор с режимом полной установки при нагрузке ниже 40%.
Комплектация
Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне приведена таблица с доступными разъемами и данные по ключевым характеристикам.
Комплект включает мешочек, набор кабелей, силовой кабель, крепежные винты, руководство пользователя и гарантийный талон.
Lian Li SP850 обзор
Внешний вид
Представлен он в черном и белом вариантах исполнения корпуса. При этом помимо окраски стали, также меняется цвет у разъемов и комплектных кабелей. Основательный подход.
Габариты корпуса составляют 100х63.5х125 мм. Форма угловатая, решетка вентилятора в виде продолговатых штампованных вырезов.
У Lian Li SP850 модульная система кабелей. Панель разъемов разделена на группы и подписана. PCIe и CPU разъемы в количестве 4 штук идут общей группой.
Все кабели с раздельной и мягкой оплеткой. Их легко укладывать в ограниченном пространстве компактных корпусов.
Набор разъемов у него включает один 24-контактный ATX, два 4+4 CPU (EPS12V), один 12-контактный PCI 5.0, три PCIe со схемой 6+2, восемь SATA и четыре MOLEX. Отметим наличие двух видов кабелей с разъемами PCIe.
По умолчанию блок питания комплектуется 12-контактным PCIe 5.0, задействующим два разъема PCIe. 16-контактный можно будет приобрести отдельно в виде аксессуара.
На боковые стороны нанесены наклейки с техническими данными по линиям. На линию 12V дает 70A, на 5V и 3.3V по 20А.
Задняя стенка с металлической сеткой. Рядом с гнездом под силовой кабель тумблер питания.
Платформа
За охлаждение в Lian Li SP850 отвечает 92 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. При нагрузке ниже 40% его вращение останавливается. В этой модели режим Zero Fan не отключается.
Используется качественная элементная база, состоящая преимущественно из японских конденсаторов. Компоненты сгруппированы плотно, часть из них дополнительно экранирована и отделена.
ШИМ-контроллер ANPEC APW7159B, основной конденсатор 400V 560 мКф.
Тесты
Уровень шума
|Данные
|150W
|29
|400W
|34
|800W
|38
Продемонстрировал высокую эффективность при низкой, средней и высокой нагрузке. Превосходит требования 80 Plus Gold.
КПД
|Данные
|150W
|87
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|93
|650W
|91
|850W
|90
Уровень напряжения на линиях
|150W
|400W
|800W
|12
|12,09
|12,05
|11,95
|5
|5.07
|5.04
|5.01
|3,33
|3.34
|3.33
|3.3
Итоги
Решений в этом формате не так много, при этом Lian Li SP850 при своей стоимости предлагает высококачественную элементную базу, 5-летнюю гарантию, полностью модульное подключение кабелей, добротное исполнение кабелей, высокую стабильность по линиям и низкий уровень шума. Этот источник питания можно использовать для сборки компактной системы со старшими видеокартами NVIDIA и AMD.Lian Li SP850
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