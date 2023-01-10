Обзор Lian Li SP850. Блок питания SFX с PCIe 5.0…

Блоки питания формата SFX чаще всего уступают по мощности традиционному формату, ограничивая в выборе компонентов при сборке компактной системы. Но видеокарты и процессоры с каждым поколением поднимают требования к энергопотреблению, а текущие еще и добавили новый тип разъема. Тестируемый сегодня Lian Li SP850 соответствует требованиям PCIe 5.0, используется полностью модульная система подключения кабелей и установлен вентилятор с режимом полной установки при нагрузке ниже 40%.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне приведена таблица с доступными разъемами и данные по ключевым характеристикам.

Комплект включает мешочек, набор кабелей, силовой кабель, крепежные винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Lian Li SP850 обзор

Внешний вид

Представлен он в черном и белом вариантах исполнения корпуса. При этом помимо окраски стали, также меняется цвет у разъемов и комплектных кабелей. Основательный подход.

Габариты корпуса составляют 100х63.5х125 мм. Форма угловатая, решетка вентилятора в виде продолговатых штампованных вырезов.

У Lian Li SP850 модульная система кабелей. Панель разъемов разделена на группы и подписана. PCIe и CPU разъемы в количестве 4 штук идут общей группой.

Все кабели с раздельной и мягкой оплеткой. Их легко укладывать в ограниченном пространстве компактных корпусов.

Набор разъемов у него включает один 24-контактный ATX, два 4+4 CPU (EPS12V), один 12-контактный PCI 5.0, три PCIe со схемой 6+2, восемь SATA и четыре MOLEX. Отметим наличие двух видов кабелей с разъемами PCIe.

По умолчанию блок питания комплектуется 12-контактным PCIe 5.0, задействующим два разъема PCIe. 16-контактный можно будет приобрести отдельно в виде аксессуара.

На боковые стороны нанесены наклейки с техническими данными по линиям. На линию 12V дает 70A, на 5V и 3.3V по 20А.

Платформа

Задняя стенка с металлической сеткой. Рядом с гнездом под силовой кабель тумблер питания.За охлаждение в Lian Li SP850 отвечает 92 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. При нагрузке ниже 40% его вращение останавливается. В этой модели режим Zero Fan не отключается.

Используется качественная элементная база, состоящая преимущественно из японских конденсаторов. Компоненты сгруппированы плотно, часть из них дополнительно экранирована и отделена.

ШИМ-контроллер ANPEC APW7159B, основной конденсатор 400V 560 мКф.

Тесты

Уровень шума

Данные 150W 29 400W 34 800W 38

КПД

Продемонстрировал высокую эффективность при низкой, средней и высокой нагрузке. Превосходит требования 80 Plus Gold.

Данные 150W 87 250W 91 350W 92 500W 93 650W 91 850W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 400W 800W 12 12,09 12,05 11,95 5 5.07 5.04 5.01 3,33 3.34 3.33 3.3

Итоги

Решений в этом формате не так много, при этом Lian Li SP850 при своей стоимости предлагает высококачественную элементную базу, 5-летнюю гарантию, полностью модульное подключение кабелей, добротное исполнение кабелей, высокую стабильность по линиям и низкий уровень шума. Этот источник питания можно использовать для сборки компактной системы со старшими видеокартами NVIDIA и AMD.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".