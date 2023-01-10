Обзор Lian Li SP850. Блок питания SFX с PCIe 5.0

Блоки питания формата SFX чаще всего уступают по мощности традиционному формату, ограничивая в выборе компонентов при сборке компактной системы. Но видеокарты и процессоры с каждым поколением поднимают требования к энергопотреблению, а текущие еще и добавили новый тип разъема. Тестируемый сегодня Lian Li SP850 соответствует требованиям PCIe 5.0, используется полностью модульная система подключения кабелей и установлен вентилятор с режимом полной установки при нагрузке ниже 40%.

Lian Li SP850

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне приведена таблица с доступными разъемами и данные по ключевым характеристикам.

Lian Li SP850

Комплект включает мешочек, набор кабелей, силовой кабель, крепежные винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

Lian Li SP850

Lian Li SP850 обзор

Внешний вид

Представлен он в черном и белом вариантах исполнения корпуса. При этом помимо окраски стали, также меняется цвет у разъемов и комплектных кабелей. Основательный подход.

Lian Li SP850

Габариты корпуса составляют 100х63.5х125 мм. Форма угловатая, решетка вентилятора в виде продолговатых штампованных вырезов.

Lian Li SP850

У Lian Li SP850 модульная система кабелей. Панель разъемов разделена на группы и подписана. PCIe и CPU разъемы в количестве 4 штук идут общей группой.

Lian Li SP850

Все кабели с раздельной и мягкой оплеткой. Их легко укладывать в ограниченном пространстве компактных корпусов.

Lian Li SP850

Набор разъемов у него включает один 24-контактный ATX, два 4+4 CPU (EPS12V), один 12-контактный PCI 5.0, три PCIe со схемой 6+2, восемь SATA и четыре MOLEX. Отметим наличие двух видов кабелей с разъемами PCIe.

Lian Li SP850

По умолчанию блок питания комплектуется 12-контактным PCIe 5.0, задействующим два разъема PCIe. 16-контактный можно будет приобрести отдельно в виде аксессуара.

Lian Li SP850

На боковые стороны нанесены наклейки с техническими данными по линиям. На линию 12V дает 70A, на 5V и 3.3V по 20А.

Lian Li SP850

Задняя стенка с металлической сеткой. Рядом с гнездом под силовой кабель тумблер питания.

Платформа

За охлаждение в Lian Li SP850 отвечает 92 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения. При нагрузке ниже 40% его вращение останавливается. В этой модели режим Zero Fan не отключается.

Lian Li SP850

Используется качественная элементная база, состоящая преимущественно из японских конденсаторов. Компоненты сгруппированы плотно, часть из них дополнительно экранирована и отделена.

Lian Li SP850

ШИМ-контроллер ANPEC APW7159B, основной конденсатор 400V 560 мКф.

Lian Li SP850

Тесты

Уровень шума

Lian Li SP850

Данные
150W29
400W34
800W38
Продемонстрировал высокую эффективность при низкой, средней и высокой нагрузке. Превосходит требования 80 Plus Gold.

КПД

Lian Li SP850

Данные
150W87
250W91
350W92
500W93
650W91
850W90

Уровень напряжения на линиях

Lian Li SP850

150W400W800W
1212,0912,0511,95
55.075.045.01
3,333.343.333.3

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorРешений в этом формате не так много, при этом Lian Li SP850 при своей стоимости предлагает высококачественную элементную базу, 5-летнюю гарантию, полностью модульное подключение кабелей, добротное исполнение кабелей, высокую стабильность по линиям и низкий уровень шума. Этот источник питания можно использовать для сборки компактной системы со старшими видеокартами NVIDIA и AMD.
Lian Li SP850 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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