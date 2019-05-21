Обзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонка

Сегодня в центре внимания у нас будет портативная колонка LoftSound GZ-55 от компании GZ electronics. Это уже не первое решение от этого производителя, протестированные ранее колонки отличались высоким качеством исполнения и хорошим звучанием при невысокой стоимости.

LoftSound GZ-55 обзор

Средняя стоимость составляет 2490 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет. Мы собрали актуальные предложения в таблице.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает USB и аудиокабель в тканевой оплетке, гарантийный талон и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в виде параллелепипеда с закругленными углами. По габаритам она сопоставима с женским бумажником.

Большая часть площади LoftSound GZ-55 обтянута плотной серой тканью. Смотрится интереснее, чем часто встречаемые решения из пластика. Да и еще как показала практика, ткань обеспечивает удобный хват и устойчива к загрязнению.

За воспроизведение тут отвечает пара 40-мм динамиков, мощностью по 5 Вт каждый.

На боковой грани скрываются четыре механические кнопки, на ткань нанесена соответствующая маркировка. Ход у кнопок короткий.

Нанесена декоративная металлическая накладка с логотипом производителя. На ней же находятся аудиоразъем и microUSB, используемый для зарядки.

Тесты

Снизу резиновая накладка с нанесенной технической информацией. Она же обеспечит отсутствие скольжения при размещении на ровной поверхности.Для беспроводного подключения в LoftSound GZ-55 используется Bluetooth. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Одновременно можно подключить два устройства. Также предусмотрена возможность проводного подключения через AUX-кабель.

Общая мощность 10 Вт. Несмотря на компактные габариты звучит громко. Высокие частоты выразительные. А вот басов явно не хватает. Как результат тут лучше звучат вокальные композиции, а не танцевальные треки. Также подойдет для прослушивания аудиоподкастов и просмотра фильмов.

Итоги по LoftSound GZ-55

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 8 часов беспрерывного воспроизведения. С учетом маленьких габаритов автономность хорошая. В поездках время можно будет продлить при помощи внешней батарейки.LoftSound GZ-55 недорогая и компактная портативная колонка с привлекательным внешним видом и хорошей автономностью. Проводное и беспроводное подключение, дистанционное управление, практичный корпус.