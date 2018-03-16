Обзор Logitech G433. Игровые наушники с 7.1 звуком

2018-03-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech G433; [136]
При выборе игровой гарнитуры важно не только подобрать модель с качественным звучанием, но и брать в расчет вопрос удобства эксплуатации. Игры радуют насыщенной звуковой сценой и эффектами, увлекая на длительные сессии. В тестируемых сегодня наушниках Logitech G433, как уверяют инженеры смогли совместить все эти вопросы и предложить оптимальное решение с учетом повышенных требований требовательных пользователей.

Logitech G433

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации. Наушники находятся в широком доступе в российских магазинах, список предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Logitech G433 обзор

Комплектация

Поставляются Logitech G433 в коробке из плотного картона с подробной информацией по поддерживаемым технологиям и ключевым характеристикам. Внутри комплектующие распределены по отдельным боксам, а сами наушники зафиксированы на поддоне из твердого пластика, предотвращающем возможные повреждения во время транспортировки.

Logitech G433

Комплект на зависть конкурентам. Он включает пару сменных амбушюр, звуковую карту, съемный микрофон, кабель подключения, кабель под смартфоны с пультом ДУ, тряпичный чехол.

Logitech G433

Внешний вид

Logitech G433 вышла в четырех цветовых расцветках корпуса: черный, синий, камуфляж и красный. У нас на тестах Royal Blue, цвет определено выглядит интересно и заслуживает внимания.

Logitech G433

Необычно оформлены чашки этих наушников. Они полностью обтянуты тканью. Материал приятен тактильно и не подвержен загрязнению следами пальцев.

Logitech G433

Из ткани выполнены и амбушюры. Решена проблема запотевания при длительных игровых сессиях. Используется гидрофобный материал. В ходе эксплуатации можно будет снять амбушюры и промыть под водой.

Logitech G433

В комплекте также идет пара сменных амбушюр из более плотного материала с улучшенной звукоизоляцию. По центру решетку динамика защищает сетчатая ткань.

Logitech G433

Внутри чашек динамики расположены под углом. Присутствует дополнительный акустический порт позади динамика, обеспечивающий резонанс и усиление звука.

Logitech G433

Оголовье с матовым внешним покрытием в цвет основной цветовой гамме. Внутренняя часть со вставкой с памятью формы.

Logitech G433

Предусмотрена возможность изменения длины оголовья. Металлические направляющие с насечками. Также есть возможность поворота чашек в стороны относительно точки крепления. Вся конструкция с запасом по прочности.

Logitech G433

На левой чашке у Logitech G433 порт для подключения аудиокабеля и внешнего микрофона. Есть два кабеля на выбор один для подключения ПК, консолей, ноутбуков, а второй оптимизирован под смартфоны.

Logitech G433

Отличия заключаются в наличии дополнительного пульта ДУ на основном кабеле с механическим переключателем микрофона и барабаном регулировки громкости. На кабеле под смартфоны есть кнопка ответа на выходящие вызовы.

Logitech G433

Микрофон оформлен в виде съемной гибкой ножки. Его можно снимать и ставить в зависимости от сценариев эксплуатации. Без микрофона этими наушниками можно комфортно пользоваться на улице.

Logitech G433

Внешняя звуковая карта по габаритам не превышает обычную флешку. Подключается по USB, на обратной стороне спаренный аудиоразъем.

Софт

Logitech G433 поддерживает управление при помощи игрового центра управления, объединяющего игровую периферию этого производителя. В главном окне предлагается выбрать цвет гарнитуры, практичного смысла эта опция не имеет.

Logitech G433

Во второй вкладке выбирается готовый пресет настроек под разные типы задач. Выставляются уровни громкости динамиков и микрофона. Можно изменить баланс между низкими и высокими частотами. Есть расширенный эквалайзер.

Logitech G433

Отдельная вкладка под активацию объемного звука. Здесь же проводится калибровка звука. Доступно несколько вариантов: DTS 7.1, First Person Shooter, Logitech Signature Studio.

Logitech G433

Тесты

Logitech G433 наушники удобно сидят на голове, не давит. Усилия на виски подобраны удачно, длительные сеансы ношения не вызывают усталости и дискомфорта. Самопроизвольно наушники не смещаются при резких движениях головы. Уши не запотевают, тканевые амбушюры по ощущениям на порядок удобней распространённого кожзама.

Logitech G433

Звучат наушники звучат отлично. Низкие частоты не перебивают средние. Высокие частоты не звенят. Звучание в играх шикарное. Насыщенный и яркий звук без излишнего преобладания низов. В сетевых шутерах дается преймущество в виде позиционирования расположения противников.

Logitech G433

Использование для прослушивания музыкальных композиций тоже приятное. Наушники не имеют ограничений по диапазону, плюс у пользователя есть возможность подправить настройки при помощи эквалайзера.

Logitech G433

Порадовало качество работы микрофона. Микрофон не ловит лишних шумов, передает голос владельца без искажений. Наушники могут использоваться для трансляций и записи подкастов.

Итоги по Logitech G433

Logitech G433 продемонстрировали хорошее сочетание эргономики, внешней привлекательности и качества звучания. К плюсам отнесем возможность настроек, съемный кабель-менеджмент, мультиплатформенность, тканевые амбушюры, съемный микрофон, собственную звуковую карту, дополнительные амбушюры и чехол в комплекте, приятный дизайн. Явных проблем и минусов за время теста выявить не удалось.

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