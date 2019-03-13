Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями

2019-03-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech G G512 CARBON Tactile RGB; [98]
Вслед за беспроводными наушниками Logitech G935 с подсветкой LIGHTSYNC, мы изучим еще одно устройство с её поддержкой, игровую клавиатуру Logitech G512 CARBON с тактильными переключателями ROMER-G Tactile. Она на 25% быстрее решений с CHERRY MX. Средняя стоимость составляет 9230 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Logitech G512 CARBON

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Logitech G512 CARBON обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с подробными данными по техническим характеристикам. С обратно стороной приведено описание основных особенностей на английском языке. В комплекте есть техническая документация.

Logitech G512 CARBON

Внешний вид

В Logitech G512 CARBON доступна с несколькими вариантами переключателей: GX Blue, линейные ROMER-G и тактильные ROMER-G. В тестируемом нами решении есть заметная отдача при нажатии.

Logitech G512 CARBON

Лицевая панель представляет собой цельную пластину из алюминиево-магниевого сплава. Высокая жесткость и надежность конструкции, а также отсутствие прогибания при активном нажатии по клавишам.

Logitech G512 CARBON

Основание из пластика с матовым покрытием. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Logitech G512 CARBON

Общие габариты составляют 455 × 132 × 34 мм, вес — 1020 граммов. Подключается при помощи кабеля с тканевой защитной оплеткой.

Logitech G512 CARBON

На конце два USB, они промаркированы. Один из них нужен для работы самой клавиатуры, второй для сквозного USB на тыльной грани.

Logitech G512 CARBON

Доступен классический набор клавиш с цифровым блоком. Дополнительных медиа и макроклавиш тут нет, вместо этого задействуется имеющиеся кнопки.

Logitech G512 CARBON

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические и латинские символы хорошо читаются в дневное и ночное время.

Logitech G512 CARBON

На кнопки F5-F12 на боковую грань нанесена дополнительная маркировка, соответствующая выполняем функциям.

Logitech G512 CARBON

Так можно будет без программного обеспечения управлять подсветкой и режимами её работы, переключать треки и изменять уровень громкости.

Logitech G512 CARBON

Из интересных конструктивных особенностей отметим наличие по центру винтового разъема. Сюда используя съемные крепления можно будет поставить вебкамеру, микрофон или зафиксировать смартфон.

Logitech G512 CARBON

Снизу у Logitech G512 CARBON шесть резиновых ножек, предотвращающих скольжение. Есть пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости.

Logitech G512 CARBON

Рамки вокруг блока клавиш минимальной ширины. Выполнена она в дизайне «скелетон». Отсутствует выраженная подставка под запястья.

Logitech G512 CARBON

Символы подсвечиваются многоцветной подсветкой LIGHTSYNC. Есть большое количество предустановленных эффектов и сценариев работы.

Logitech G512 CARBON

В отличие от CHERRY переключателей тут кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Подсветку можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

Logitech G512 CARBON

Софт

Logitech G512 CARBON

Клавиатура поддерживает управление при помощи программного центра LOGITECH G-HUB, объединяющего периферию этого производителя.

Logitech G512 CARBON

В окне детальных настроек проводится выбор сценария работы подсветки. Эффекты, циклы и частота. Есть предустановки, свободный стиль, анимационные эффекты.

Logitech G512 CARBON

Вкладка НАЗНАЧЕНИЯ дает возможность настроить действия клавиш выбрав из готовых предустановок или создав собственные макросы.

Logitech G512 CARBON

Отдельно включается игровой режим с выбором блокируемых клавиш.

Logitech G512 CARBON

Тесты

Logitech G512 CARBON

В Logitech G512 CARBON установлены тактильные переключатели ROMER-G. Производит их компания OMRON, заявлен ресурс в 70 миллионов кликов. 1.5мм до точки срабатывания, полный ход 3.2 мм. Клавиши нажимаются ровно, без перекосов. Шум во время работы умеренный.

Logitech G512 CARBON

Корпус с небольшой высотой, привычное расстояние между клавишами и простая конструкция. Металлическая пластина обеспечивает высокий уровень жесткости. Подойдет она как для игр, так и набора больших объемов текста. Тактильная отдача позволяет определять момент срабатывания переключателей. Понравилась реализация подсветки и возможности её детальной настройки.

Logitech G512 CARBON

Итоги по Logitech G512 CARBON

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech G512 CARBON – игровая клавиатура с надежной конструкцией, классическим набором тактильных клавиш и поддержкой программного обеспечения. Равномерная подсветка символов, быстрые механические переключатели, распознавание большого количества одновременно нажаты клавиш, синхронизация с остальной периферией. Не устроить может отсутствие выраженной подставки под запястья.
Logitech G512 CARBON получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателямиОбзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями
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