Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями

Вслед за беспроводными наушниками Logitech G935 с подсветкой LIGHTSYNC, мы изучим еще одно устройство с её поддержкой, игровую клавиатуру Logitech G512 CARBON с тактильными переключателями ROMER-G Tactile. Она на 25% быстрее решений с CHERRY MX. Средняя стоимость составляет 9230 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Logitech G512 CARBON обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробными данными по техническим характеристикам. С обратно стороной приведено описание основных особенностей на английском языке. В комплекте есть техническая документация.

Внешний вид

В Logitech G512 CARBON доступна с несколькими вариантами переключателей: GX Blue, линейные ROMER-G и тактильные ROMER-G. В тестируемом нами решении есть заметная отдача при нажатии.

Лицевая панель представляет собой цельную пластину из алюминиево-магниевого сплава. Высокая жесткость и надежность конструкции, а также отсутствие прогибания при активном нажатии по клавишам.

Основание из пластика с матовым покрытием. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

Общие габариты составляют 455 × 132 × 34 мм, вес — 1020 граммов. Подключается при помощи кабеля с тканевой защитной оплеткой.

На конце два USB, они промаркированы. Один из них нужен для работы самой клавиатуры, второй для сквозного USB на тыльной грани.

Доступен классический набор клавиш с цифровым блоком. Дополнительных медиа и макроклавиш тут нет, вместо этого задействуется имеющиеся кнопки.

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Кириллические и латинские символы хорошо читаются в дневное и ночное время.

На кнопки F5-F12 на боковую грань нанесена дополнительная маркировка, соответствующая выполняем функциям.

Так можно будет без программного обеспечения управлять подсветкой и режимами её работы, переключать треки и изменять уровень громкости.

Из интересных конструктивных особенностей отметим наличие по центру винтового разъема. Сюда используя съемные крепления можно будет поставить вебкамеру, микрофон или зафиксировать смартфон.

Снизу у Logitech G512 CARBON шесть резиновых ножек, предотвращающих скольжение. Есть пара откидных ножек, изменяющих угол наклона рабочей плоскости.

Рамки вокруг блока клавиш минимальной ширины. Выполнена она в дизайне «скелетон». Отсутствует выраженная подставка под запястья.

Символы подсвечиваются многоцветной подсветкой LIGHTSYNC. Есть большое количество предустановленных эффектов и сценариев работы.

В отличие от CHERRY переключателей тут кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. Подсветку можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

Софт

Клавиатура поддерживает управление при помощи программного центра LOGITECH G-HUB, объединяющего периферию этого производителя.

В окне детальных настроек проводится выбор сценария работы подсветки. Эффекты, циклы и частота. Есть предустановки, свободный стиль, анимационные эффекты.

Вкладка НАЗНАЧЕНИЯ дает возможность настроить действия клавиш выбрав из готовых предустановок или создав собственные макросы.

Отдельно включается игровой режим с выбором блокируемых клавиш.

Тесты

В Logitech G512 CARBON установлены тактильные переключатели ROMER-G. Производит их компания OMRON, заявлен ресурс в 70 миллионов кликов. 1.5мм до точки срабатывания, полный ход 3.2 мм. Клавиши нажимаются ровно, без перекосов. Шум во время работы умеренный.

Корпус с небольшой высотой, привычное расстояние между клавишами и простая конструкция. Металлическая пластина обеспечивает высокий уровень жесткости. Подойдет она как для игр, так и набора больших объемов текста. Тактильная отдача позволяет определять момент срабатывания переключателей. Понравилась реализация подсветки и возможности её детальной настройки.

Итоги по Logitech G512 CARBON

Logitech G512 CARBON – игровая клавиатура с надежной конструкцией, классическим набором тактильных клавиш и поддержкой программного обеспечения. Равномерная подсветка символов, быстрые механические переключатели, распознавание большого количества одновременно нажаты клавиш, синхронизация с остальной периферией. Не устроить может отсутствие выраженной подставки под запястья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".