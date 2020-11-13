Обзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатура

Мы продолжаем изучение беспроводной периферии и в центре внимания сегодня Logitech K380. Ее заметным отличием от изученной ранее Logitech K400 Plus стало отсутствие передатчика 2.4 ГГц, но увеличение при этом количества подключаемых по Bluetooth устройств до 3 с быстрым переключением между ними. Такой способ подключения делает эту клавиатуру универсальной в вопросе поддерживаемых платформ, а это как минимум Windows, Android, Chrome OS, iOS, Mac OS, Apple TV.

Logitech K380 обзор

К моменту публикации продажи ее стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор включает инструкцию и две ААА-батарейки. Собрано все в коробке с подробным описанием характеристик и особенностей.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе из темно-серого пластика. Есть также в белом и кремовом вариантах.

Отсутствие ровных углов и плавные линии. Вес у нее легкий. Рабочая плоскость расположена под наклоном, отдельной регулировки не предусмотрено.

На борту традиционный набор клавиш без цифрового блока. Клавиши круглой формы с углублением по центру.

Символы на кнопки нанесены белой краской. За время тестирования мы не обнаружили тенденции к стиранию.

Латиница и кириллица в Logitech K380 хорошо читаются при любом освещении. Подсветки не предусмотрено.

Блок F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на кнопки.

Можно обратить внимание что первые три клавиши окрашены в желтый цвет. Они отвечают за сопряжение и дальнейшее переключение между устройствами.

В нижнем ряду выделены клавиши, совмещающие специальные функции Mac OS и Windows. Кнопки стрелок меньше по габаритам.

На левой грани механический выключатель и светодиодный индикатор, отображающий текущий статус.

Питание осуществляется с помощью двух ААА-батареек. Отсек под них закрыт крышкой.Тесты Для соединения Logitech K380 использует Bluetooth. Клавиатура позволяет провести подключение сразу для трех устройств. В последующем на любую из трех клавиш можно будет переподключить другое устройство. Соединение в ходе тестов продемонстрировало стабильность, мы проверили его на разных платформах. Переключение также проходит мгновенно.

Как пример, можно подключить ее к телевизору, компьютеру и планшету. Переключить канал, вбить название ролика или канала на Youtube, ответить на сообщения в планшете. Все это простым переключением между тремя этими устройствами без использования USB-адаптера.

Как уверяет производитель, пара ААА-батареек хватает на 2 года автономной работы. По понятным причинам разрядить нам ее за несколько недель эксплуатации не удалось.

Итоги по Logitech K380

Кнопки нажимаются бесшумно. Традиционное расположение клавиш и достаточное расстояние между ними упрощает быстрый набор текста.Logitech K380 – недорогая беспроводная клавиатура, поддерживающая актуальные платформы разных производителей. Стабильное соединение, длительное время автономной работы, бесшумные переключатели, дополнительные действия для часто используемых действий, компактные габариты, высокое качество исполнения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".