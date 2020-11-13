Обзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатура

Мы продолжаем изучение беспроводной периферии и в центре внимания сегодня Logitech K380. Ее заметным отличием от изученной ранее Logitech K400 Plus стало отсутствие передатчика 2.4 ГГц, но увеличение при этом количества подключаемых по Bluetooth устройств до 3 с быстрым переключением между ними. Такой способ подключения делает эту клавиатуру универсальной в вопросе поддерживаемых платформ, а это как минимум Windows, Android, Chrome OS, iOS, Mac OS, Apple TV.

Logitech K380

К моменту публикации продажи ее стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей.

Logitech K380 обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор включает инструкцию и две ААА-батарейки. Собрано все в коробке с подробным описанием характеристик и особенностей.

Logitech K380

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе из темно-серого пластика. Есть также в белом и кремовом вариантах.

Logitech K380

Отсутствие ровных углов и плавные линии. Вес у нее легкий. Рабочая плоскость расположена под наклоном, отдельной регулировки не предусмотрено.

Logitech K380

На борту традиционный набор клавиш без цифрового блока. Клавиши круглой формы с углублением по центру.

Logitech K380

Символы на кнопки нанесены белой краской. За время тестирования мы не обнаружили тенденции к стиранию.

Logitech K380

Латиница и кириллица в Logitech K380 хорошо читаются при любом освещении. Подсветки не предусмотрено.

Logitech K380

Блок F1-F12 выполняет дополнительное действие. Соответствующая маркировка нанесена на кнопки.

Logitech K380

Можно обратить внимание что первые три клавиши окрашены в желтый цвет. Они отвечают за сопряжение и дальнейшее переключение между устройствами.

Logitech K380

В нижнем ряду выделены клавиши, совмещающие специальные функции Mac OS и Windows. Кнопки стрелок меньше по габаритам.

Logitech K380

На левой грани механический выключатель и светодиодный индикатор, отображающий текущий статус.

Logitech K380

Питание осуществляется с помощью двух ААА-батареек. Отсек под них закрыт крышкой.
Тесты Для соединения Logitech K380 использует Bluetooth. Клавиатура позволяет провести подключение сразу для трех устройств. В последующем на любую из трех клавиш можно будет переподключить другое устройство. Соединение в ходе тестов продемонстрировало стабильность, мы проверили его на разных платформах. Переключение также проходит мгновенно.

Logitech K380

Как пример, можно подключить ее к телевизору, компьютеру и планшету. Переключить канал, вбить название ролика или канала на Youtube, ответить на сообщения в планшете. Все это простым переключением между тремя этими устройствами без использования USB-адаптера.

Logitech K380

Как уверяет производитель, пара ААА-батареек хватает на 2 года автономной работы. По понятным причинам разрядить нам ее за несколько недель эксплуатации не удалось.

Logitech K380

Кнопки нажимаются бесшумно. Традиционное расположение клавиш и достаточное расстояние между ними упрощает быстрый набор текста.

Итоги по Logitech K380

Золото. Выбор редакции MegaObzorLogitech K380 – недорогая беспроводная клавиатура, поддерживающая актуальные платформы разных производителей. Стабильное соединение, длительное время автономной работы, бесшумные переключатели, дополнительные действия для часто используемых действий, компактные габариты, высокое качество исполнения.
Logitech K380 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Logitech K380
Обзоры:
Лучшая мышка для игр. Logitech G G102 Lighsync BlackЛучшая мышка для игр. Logitech G G102 Lighsync Black
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатураОбзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровняОбзор Patriot Memory Viper V530. Игровая мышка начального уровня
Новости:
Обзор Razer DeathAdder V2 Mini + Mouse Grip Tapes. Игровая мышка для ладоней небольших размеров

Линейка мышек Razer DeathAdder за время своего существования разошлась по миру огромными тиражами, предло...
SPC Gear представила линейку игровых клавиатур GK630K Tenkeyless Gaming

SPC Gear представила линейку игровых клавиатур GK630K Tenkeyless Gaming. Новая линейка предлагает стильны...
Sony будет выпускать дроны Airpeak

Компания Sony весьма неожиданно для всех анонсировала свою дочернюю компанию Airpeak, которая будет выпус...
Обзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатураОбзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатура
Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 годаОбзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкойОбзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкой
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Re...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game ReNVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 456.38. Новое обновление добавляет поддержку ранее объявленны...
MSI представила новую функцию CPU Cooler...
MSI представила новую функцию CPU CoolerMSI представила новую функцию CPU Cooler Tuning, которая позволит выбрать тип охлаждения для вашего проце...
На Microsoft подали в суд из-за геймпада...
На Microsoft подали в суд из-за геймпадаВ апреле 2020 года появилась информация о том, что на компанию Microsoft собираются подать коллективный и...
Смартфон Redmi 10X 4G появился в продаже...
Смартфон Redmi 10X 4G появился в продажеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi 10X 4G, который оценен в 145 долларов за ва...
DJI Pocket 2 официально представили...
DJI Pocket 2 официально представилиБуквально позавчера мы писали о том, что компания DJI планирует показать свою новую компактную камеру, а ...
Cyberpunk 2077 снова переносится...
Cyberpunk 2077 снова переноситсяCyberpunk 2077 снова отложили. Разработчик CD Projekt RED решил перенести игру Cyberpunk 2077 до 10 декаб...
uCoz - универсальный конструктор для соз...
uCoz - универсальный конструктор для соз ...
ASUS представила мониторы PA279CV и PA32...
ASUS представила мониторы PA279CV и PA32ASUS расширяет ассортимент монитор предназначенных для работы. Серия ProArt включает в себя два монитора ...
Huawei представила новый телефон под наз...
Huawei представила новый телефон под назHuawei представила новый телефон под названием Huawei Y7a. ...
Вкуснейший кофе у вас дома с новой кофем...
Вкуснейший кофе у вас дома с новой кофемКомпания Philips выпустила две модели кофемашин: серии 4300 LatteGo и 5400 LatteGo. Кофейный напиток приг...
Samsung представила новый планшет Galaxy...
Samsung представила новый планшет GalaxySamsung также представила Galaxy Tab A7, и это то, что будет представлять средний уровень планшетов Galax...
Неттоп ZOTAC Zbox QCM7T3000 получил 3D-к...
Неттоп ZOTAC Zbox QCM7T3000 получил 3D-кКомпания ZOTAC пополнила ассортимент мощных неттопов моделью Zbox QCM7T3000, которая выйдет в формате bar...
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеровОбзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киберспорта и онлайн шутеров
Обзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
Обзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатураОбзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатура
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor