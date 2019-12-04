Обзор Logitech Zone Wireless. Наушники для офиса с активным шумоподавлением

2019-12-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech Zone Wireless; [249]
Сегодня мы детально рассмотрим беспроводную гарнитуру Logitech Zone Wireless, ориентированную на использование в открытых офисных пространствах с высоким уровнем окружающего шума. Система активного шумоподавления, чувствительный микрофон и беспроводная зарядка.

Logitech Zone Wireless

К моменту публикации они уже находятся в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Logitech Zone Wireless обзор

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, чехол-мешок и документацию.

Logitech Zone Wireless

Внешний вид

Эту модель отличает легкость конструкции. В отличие от игровых наушников, тут отсутствуют массивные элементы.

Logitech Zone Wireless

Тонкое оголовье с мягкой подкладкой на внутренней части. Нанесен логотип производителя.

Logitech Zone Wireless

Справа и слева металлические направляющие, зафиксированные на шарнирах. Двигая по ним чашки, меняется длина оголовья.

Logitech Zone Wireless

В Logitech Zone Wireless предусмотрена возможность складывания чашек для удобного хранения и переноски.

Logitech Zone Wireless

Чашки круглой формы. Уши они закрывают не полностью. Амбушюры с мягкой подкладкой обтянуты экокожей.

Logitech Zone Wireless

На боковой грани левой чашки светодиодный индикатор, механическая кнопка включения и активации Bluetooth сопряжения, кнопка активации шумоподавления ANC. Смена рабочего статуса сопровождается голосовыми подсказками.

Logitech Zone Wireless

Разъем microUSB используется как для проведения сеанса зарядки, так и проводного подключения к ноутбуку/ПК.

Logitech Zone Wireless

На внешней стороне чашек кнопки управления громкостью и ответа на вызова/остановки воспроизведения.

Logitech Zone Wireless

Микрофон в виде поворотной ножки. Он идет с отдельной кнопки для включения. Смена статуса микрофона также сопровождается голосовой подсказкой.

Logitech Zone Wireless

В комплекте идет компактный USB-адаптер, к которому можно подключить до 6 совместимых устройств.

Софт

Для управления используется утилита Logi Zone доступная для устройств на базе Android и iOS. После сопряжения предлагается изменить имя гарнитуры.

Logitech Zone Wireless

Все настройки собраны в одном окне. Выключение микрофона, активное шумоподавление, голосовые подсказки.

Logitech Zone Wireless

Эквалайзер с пресетами для подкастов, увеличения низких частот и увеличения громкости.

Logitech Zone Wireless

Тесты

Конструкция Logitech Zone Wireless оптимизирована под длительное ношение в течение всего рабочего дня. Они не давят на голову, уши в них не запотевают. Понравилось полное отсутствие проводов, позволяющее встать с рабочего места и пройтись. Подойдут под разные объемы головы. Для хранения в комплекте идет чехол-мешок, в сложенном состоянии занимают ограниченное пространство.

Logitech Zone Wireless

Встроенного в наушники аккумулятора хватает примерно на 14-15 часов активного прослушивания музыки или голосовых разговоров. Заряжать можно как с помощью кабеля, так и Qi-зарядки, получающей широкое распространение.

Logitech Zone Wireless

Для подключения используется Bluetooth или комплектный адаптер. Переключаться между ними можно одним кликом. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров.

Logitech Zone Wireless

Напомним, наушники поддерживают активное шумоподавление ANС, микрофоны, отвечающие за него, расположены в каждой чашке. При активации эффективно отсекаются все внешние шумы. Мы проверяли его работу в помещении с большим количеством разговаривающих людей, а также метро. Так, общаясь с собеседником, не мешает окружающая обстановка.

Logitech Zone Wireless

В плане звуковой сцены можно отметить акцент на верхние и средние частоты. Низкие частоты не основная стихия этой гарнитуры. Но с учетом сценария основного применения, прослушивание музыки — это скорее приятное дополнение в течение рабочего дня. Запас громкости большой.

Logitech Zone Wireless обзор

Итоги по Logitech Zone Wireless

Logitech Zone Wireless эффективно решает задачи, актуальные для эксплуатации в условиях офиса или колл-центра. Общение с клиентами, использование голосовых мессенджеров, координация действия команды сотрудников. Активное шумоподавление, аккуратный внешний вид и легкая конструкция, длительное время автономной работы, удобные и логичные элементы управления.

Комментарии и отзывы Logitech Zone Wireless
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