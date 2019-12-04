Обзор Logitech Zone Wireless. Наушники для офиса с активным шумоподавлением

Сегодня мы детально рассмотрим беспроводную гарнитуру Logitech Zone Wireless, ориентированную на использование в открытых офисных пространствах с высоким уровнем окружающего шума. Система активного шумоподавления, чувствительный микрофон и беспроводная зарядка.

Logitech Zone Wireless обзор

К моменту публикации они уже находятся в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из неокрашенного картона со схематичным изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, адаптер подключения, чехол-мешок и документацию.

Внешний вид

Эту модель отличает легкость конструкции. В отличие от игровых наушников, тут отсутствуют массивные элементы.

Тонкое оголовье с мягкой подкладкой на внутренней части. Нанесен логотип производителя.

Справа и слева металлические направляющие, зафиксированные на шарнирах. Двигая по ним чашки, меняется длина оголовья.

В Logitech Zone Wireless предусмотрена возможность складывания чашек для удобного хранения и переноски.

Чашки круглой формы. Уши они закрывают не полностью. Амбушюры с мягкой подкладкой обтянуты экокожей.

На боковой грани левой чашки светодиодный индикатор, механическая кнопка включения и активации Bluetooth сопряжения, кнопка активации шумоподавления ANC. Смена рабочего статуса сопровождается голосовыми подсказками.

Разъем microUSB используется как для проведения сеанса зарядки, так и проводного подключения к ноутбуку/ПК.

На внешней стороне чашек кнопки управления громкостью и ответа на вызова/остановки воспроизведения.

Микрофон в виде поворотной ножки. Он идет с отдельной кнопки для включения. Смена статуса микрофона также сопровождается голосовой подсказкой.

Софт

В комплекте идет компактный USB-адаптер, к которому можно подключить до 6 совместимых устройств.Для управления используется утилита Logi Zone доступная для устройств на базе Android и iOS. После сопряжения предлагается изменить имя гарнитуры.

Все настройки собраны в одном окне. Выключение микрофона, активное шумоподавление, голосовые подсказки.

Эквалайзер с пресетами для подкастов, увеличения низких частот и увеличения громкости.

Тесты

Конструкция Logitech Zone Wireless оптимизирована под длительное ношение в течение всего рабочего дня. Они не давят на голову, уши в них не запотевают. Понравилось полное отсутствие проводов, позволяющее встать с рабочего места и пройтись. Подойдут под разные объемы головы. Для хранения в комплекте идет чехол-мешок, в сложенном состоянии занимают ограниченное пространство.

Встроенного в наушники аккумулятора хватает примерно на 14-15 часов активного прослушивания музыки или голосовых разговоров. Заряжать можно как с помощью кабеля, так и Qi-зарядки, получающей широкое распространение.

Для подключения используется Bluetooth или комплектный адаптер. Переключаться между ними можно одним кликом. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров.

Напомним, наушники поддерживают активное шумоподавление ANС, микрофоны, отвечающие за него, расположены в каждой чашке. При активации эффективно отсекаются все внешние шумы. Мы проверяли его работу в помещении с большим количеством разговаривающих людей, а также метро. Так, общаясь с собеседником, не мешает окружающая обстановка.

Logitech Zone Wireless обзор

В плане звуковой сцены можно отметить акцент на верхние и средние частоты. Низкие частоты не основная стихия этой гарнитуры. Но с учетом сценария основного применения, прослушивание музыки — это скорее приятное дополнение в течение рабочего дня. Запас громкости большой.

Итоги по Logitech Zone Wireless

Logitech Zone Wireless эффективно решает задачи, актуальные для эксплуатации в условиях офиса или колл-центра. Общение с клиентами, использование голосовых мессенджеров, координация действия команды сотрудников. Активное шумоподавление, аккуратный внешний вид и легкая конструкция, длительное время автономной работы, удобные и логичные элементы управления.