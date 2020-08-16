Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура

На прошлой неделе мы проводили тесты MARVO K656 с мембранными переключателями. Продолжая изучение актуальной модельной линейки периферии в центре внимания сегодня будет MARVO K616A с подсветкой, мультимедийными клавишами и защищенным от воды корпусом.

MARVO K616A обзор

Продажи уже стартовали. Средняя стоимость на момент публикации составляет 950 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона. Комплект включает документацию и гарантийный талон.

Внешний вид

Заметным отличием от рассмотренной ранее модели здесь корпус идет под подставки под запястья. Выполнена в стиле «скелетон».

Приподнятые на основной рабочей плоскостью кнопки и боковые рамки по периметру. Основным материалом выступает матовый пластик.

Объединяет их способ реализации подсветки. Она многоцветная. С помощью клавиши можно перебирать один из трех эффектов.

Подсвечиваются как символы, так и пространство вокруг клавиш. Кириллица и латиница с одинаковым уровнем яркости. Сам уровень подсветки регулируется.

На борту MARVO K616A полный набор клавиш с цифровым блоком. F1-F12 выполняют дополнительное действие.

С помощью них можно управлять воспроизведением и запускать в один клик почтовый клиент, стартовый экран и калькулятор. Есть функция блокировки кнопки WIN.

В конструкции корпуса предусмотрены дренажные отверстия. Они отводят случайно пролитую жидкость. Эту же особенность в последующем можно будет использовать для удаления накопившейся пыли, промыв рабочую площадь под струей воды.

Есть возможность регулировки угла наклона поверхности. Две откидные ножки. В нижней части пара резиновых ножек, предотвращающих скольжение.

Подключается при помощи кабеля длиной 1.5 метра. Место выхода усилено и защищено от излома.

Тесты

В MARVO K616A используются мембранные переключатели. Полный ход 3.6 мм. Усилие 50G. Нажимаются бесшумно. Расположение традиционное, времени на адаптацию не требуется. Подойдет для набора текста и игр. Срабатывание точное.

Итоги по MARVO K616A

Она умеет распознавать до 19 одновременно нажатых клавиш. На столе стоит устойчиво.MARVO K616A – недорогая мембранная клавиатура, выполненная в стиле «скелетон» с узкими боковыми рамками. Защищенный от воды корпус, три эффекта подсветки, мультимедийные клавиши и бесшумная работа.