Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED

Не так давно мы проводили тестирование наушников Mad Catz F.R.E.Q. 4 и тогда же поговорили о возвращении бренда в сегмент игровой периферии. На российском рынке они представлены официально, как пример тестируемая сегодня механическая клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 идет с локализованными клавишами.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Оснащается переключателями Cherry MX RED, предлагает управляемую подсветку и поддерживает программное обеспечение.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 обзор

Комплектация

Упакована в коробку с изображением клавиатуры. На боковых гранях нанесены технические данные и основные особенности. Комплект включает наклейки с фирменной стилистике, руководство пользователя и гарантийный талон.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Внешний вид

На выбор есть в белом и черном вариантах исполнения. Верхняя панель клавиатуры представляет собой цельный лист металла.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Корпус не прогибается под давлением пальцев. Дизайн скелетон с поднятыми над плоскостью колпачками.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Боковые рамки узкие. Нижняя выполняет частично функцию подставки под запястье. Она со срезом.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Нанесен схематичный рисунок и нанесен логотип бренда. Общее качество исполнения у нее высокое.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Весит корпус Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 в районе 1 килограмма. На основании пара откидных ножек для изменения угла наклона рабочей плоскости.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Разведены канавки для укладки кабеля и смены стороны его выхода. Несколько прорезиненных накладок, предотвращающих скольжение по поверхности рабочего стола.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Латинские и кириллические символы хорошо разборчивы. Они с многоцветной подсветкой. Кириллица немного тусклее.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

За счет прозрачного корпуса переключателей создается также эффект окружающего свечения вокруг клавиш.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

На борту традиционный набор клавиш. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Макро и медиа функции реализованы зажатием кнопки FN. На блок F1-F12 нанесена соответствующая маркировка.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Место выхода скрыто на основании и усилено, предотвращая излом.

Софт

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 поддерживает управление с помощью утилиты, загружаемой с официального сайта. Выполнена она в виде одного окна. В главном окне выбирается частота опроса в диапазоне от 125 до 1000 Гц. Поддерживается три профиля.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Для выбранной клавиши можно выставить действие.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Редактор макросов с возможностью редактирования

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Выбор эффекта подсветки и дополнительных параметров.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Тесты

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Определяется корректно сразу после подключения. Длины кабеля достаточно для размещения на удалении от системного блока. Два уровня наклона рабочей плоскости. Расположение клавиш классическое, времени на адаптацию не требуется.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

В ней используются переключатели Cherry MX RED. Полный ход 4мм, точка срабатывания 2 мм. Одни из самых тихих среди механических. Хорошо себя показала в сетевых играх, требующих быстрой реакции. В течение тестирования набирали на ней текст.

Тест шума Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Из особенностей конструкции можно отметить отсутствие выраженной подставки под запястья. Хорошие возможности по кастомизации с выбором эффекта подсветки.

Итоги по Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Золото. Выбор редакции MegaObzorMad Catz S.T.R.I.K.E. 4 – механическая клавиатура с традиционным набором клавиш, оснащаемая Cherry MX RED с высоким ресурсом службы. Металлический каркас, программное обеспечение, управляемая подсветка, макросы. Не устроить может отсутствие отдельных макроклавиш и подставки под запястья.
Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4
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