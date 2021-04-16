Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED

Не так давно мы проводили тестирование наушников Mad Catz F.R.E.Q. 4 и тогда же поговорили о возвращении бренда в сегмент игровой периферии. На российском рынке они представлены официально, как пример тестируемая сегодня механическая клавиатура Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 идет с локализованными клавишами.

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 обзор

Оснащается переключателями Cherry MX RED, предлагает управляемую подсветку и поддерживает программное обеспечение.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением клавиатуры. На боковых гранях нанесены технические данные и основные особенности. Комплект включает наклейки с фирменной стилистике, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

На выбор есть в белом и черном вариантах исполнения. Верхняя панель клавиатуры представляет собой цельный лист металла.

Корпус не прогибается под давлением пальцев. Дизайн скелетон с поднятыми над плоскостью колпачками.

Боковые рамки узкие. Нижняя выполняет частично функцию подставки под запястье. Она со срезом.

Нанесен схематичный рисунок и нанесен логотип бренда. Общее качество исполнения у нее высокое.

Весит корпус Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 в районе 1 килограмма. На основании пара откидных ножек для изменения угла наклона рабочей плоскости.

Разведены канавки для укладки кабеля и смены стороны его выхода. Несколько прорезиненных накладок, предотвращающих скольжение по поверхности рабочего стола.

Латинские и кириллические символы хорошо разборчивы. Они с многоцветной подсветкой. Кириллица немного тусклее.

За счет прозрачного корпуса переключателей создается также эффект окружающего свечения вокруг клавиш.

На борту традиционный набор клавиш. SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный.

Макро и медиа функции реализованы зажатием кнопки FN. На блок F1-F12 нанесена соответствующая маркировка.

Софт

Подключается при помощи кабеля с нейлоновой оплеткой. Место выхода скрыто на основании и усилено, предотвращая излом.Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 поддерживает управление с помощью утилиты, загружаемой с официального сайта. Выполнена она в виде одного окна. В главном окне выбирается частота опроса в диапазоне от 125 до 1000 Гц. Поддерживается три профиля.

Для выбранной клавиши можно выставить действие.

Редактор макросов с возможностью редактирования

Выбор эффекта подсветки и дополнительных параметров.

Тесты

Определяется корректно сразу после подключения. Длины кабеля достаточно для размещения на удалении от системного блока. Два уровня наклона рабочей плоскости. Расположение клавиш классическое, времени на адаптацию не требуется.

Тест шума Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

В ней используются переключатели Cherry MX RED. Полный ход 4мм, точка срабатывания 2 мм. Одни из самых тихих среди механических. Хорошо себя показала в сетевых играх, требующих быстрой реакции. В течение тестирования набирали на ней текст.

Итоги по Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4

Из особенностей конструкции можно отметить отсутствие выраженной подставки под запястья. Хорошие возможности по кастомизации с выбором эффекта подсветки.Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 – механическая клавиатура с традиционным набором клавиш, оснащаемая Cherry MX RED с высоким ресурсом службы. Металлический каркас, программное обеспечение, управляемая подсветка, макросы. Не устроить может отсутствие отдельных макроклавиш и подставки под запястья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".