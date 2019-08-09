Обзор Marshall Stockwell II. Портативная ретро-колонка

Для тех, кто знаком с историей рок-музыки, не нужно рассказывать, что такое Marshall: множество известных групп исполняли свои лучшие хиты на оборудовании этой компании. Теперь к легенде может прикоснуться каждый, благодаря линейки портативной акустики от именитого бренда.

Комплектация

Сегодня в наших руках оказалась самая компактная колонка из модельного ряда 2019 года – Marshall Stockwell II. Новинка может похвастаться 3 усилителями класса D, поддержкой Bluetooth 5.0 c кодеком aptX, защитой по протоколу IPX4, потрясающей автономностью и фирменным звучанием.

Поставляется устройство в картонной коробке с изображением продукта и описанием его основных особенностей.

Дизайн

Комплект, помимо колонки, включает лишь техническую документацию и кабель USB – USB Type-C. Наконец-то Marshall перешла на универсальный разъем, но вот отсутствие адаптера питания немного расстраивает, тем более, что акустика поддерживает быструю зарядку.Во внешности Stockwell II узнаются фирменные черты концертной акустики Marshall: прямоугольная форма, закругленные углы, металлические решетки на передней (серебристая) и задней панелях (черная), аналоговые регуляторы-крутилки, кожаная ручка и, конечно, всемирно известный логотип.

Колонка балансирует между стационарной и портативной: с одной стороны, сравнительно компактные размеры (180.5x161x70 мм) позволяют всегда найти ей место рюкзаке, с другой, дополнительные 1,4 кг – не всегда позволительная роскошь. Вместо твердого пластика с текстурой под кожу, во втором поколении используется приятная на ощупь мягкая резина, обволакивающая колонку со всех сторон.

Крепится оболочка в специальных пазах на корпусе. Выглядит классно, да и от ударов при падении защитит, но вот пыль собирает тоже будь здоров. Корпус не боится водяных брызг, но под сильным дождем колонку все же лучше не оставлять.

Все органы управления сосредоточены в углублении на верхней грани. Три регулятора служат для изменения громкости, нижних и верхних частот. При переходе через 0 первой ручки, происходит включение/выключение устройства. Единственная кнопка слева отвечает за беспроводное подключение колонки к телефону, а справа расположен индикатор заряда батареи с 10 делениями.

Конструкция

Производитель оставил и проводное подключение через разъем AUX на правой грани, который отлично сгодится для какого-нибудь старенького плеера, рядом находится и порт USB Type-C. С боков прикручены два позолоченных крепления, на которые одевается традиционная кожаная ручка с красной бархатной тканью изнутри, напоминающая ремень от электрогитары.Для беспроводного подключения используется протокол Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков aptX и EDR. Дальность стабильной передачи звука не менее 25 метров. Но вот смотреть видео не очень комфортно – звук с колонки отстает на 0,5 с.

К устройству можно одновременно подключить два источника звука, микшируя с них треки. Переключение может происходить или в автоматическом режиме, сразу после нажатия кнопки воспроизведения на одном из них, либо вручную, с помощью клавиши синхронизации Bluetooth на колонке.

Звук воспроизводится через 2 полнодиапозонных динамика, диаметром 5 см и один низкочастотный, диаметром 7,5 см. Применены цифровые усилители класса D: один на сабвуфер (10 Вт) и два на твитеры (по 5 Вт).

Звук

Диапазон частот 60-20 000 Гц, уровень звукового давления – 80дБ на расстоянии 1 м. Благодаря тому, что динамики развернуты в противоположные стороны, колонка создает вокруг себя объемный звук, и Stockwell II легко станет «звездой» любой вечеринки.Качество звука в Stockwell II очень высокое: отчетливо слышны как басы, так и высокие частоты, а классическая детальная середина уже стала визитной карточкой колонок Marshall. Хорошо различимо звучание каждого инструмента, главное, чтобы качество исходной аудиозаписи было хорошим, поскольку при плохой, недостатки тоже становятся хорошо различимы. Даром говорят, что Marshall – это исключительно про рок: в Stockwell II музыка любого жанра звучит насыщенно, чисто, сбалансированно и… более благородно что ли, по сравнению с дешевыми устройствами. Наиболее сбалансированное звучание, на мой взгляд, ощущается, когда регуляторы баса и высоких частот установлены на отметку 5, но никто не мешает пользователю поиграться с частотами, подобрав свой идеал. Устройство прекрасно звучит как в помещении, так и на улице, а никаких сопений или хрипов тут нет и в помине.

Автономность

Громкость регулируется нелинейно: с 0 до 70% нарастание идет очень плавно, с 70% до 90% она увеличивается примерно в 1,5 раза, и еще в 1,5 раза, пока доводишь ручку до 100%. Регулировать громкость можно и на смартфоне, и на колонке. Не скажу, что Stockwell II исключительно громкая, но заполнить звуком 25 метровую комнату вполне сможет.В мануале говорится, о времени автономной работы около 20 ч, что серьезный минус… для маркетологов, поскольку реальное время звучания на комфортной громкости около 30 ч, а на максималках – примерно 22 часа.

Конечно, настолько емкий аккумулятор и заряжался бы очень долго, но благодаря поддержки быстрой зарядки на 36 Вт, чуть более 2х часов зарядки достаточно для полного восстановления батареи. В качестве бонуса, колонка может делиться своей энергией с другими гаджетами, правда, понадобится вначале приобрести соответствующий кабель. Итог В Marshall Stockwell II не найти таких «фишек», как конференцсвязь или NFC, зато здесь есть следование традициям, премиальный стильный ретро-дизайн, высокое качество сборки, потрясающая автономность и, конечно, фирменное звучание Marshall. Stockwell II является колонкой с лучшим звучанием для своих размеров, ну и соответствующей ценой (18 990 рублей), конечно. Автор: Артем Костенко