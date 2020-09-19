Обзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышки

Относится он к недорогому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 999 рублей.
Marvo G13 обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется собранным в рулон, упакованным в компактную коробку с общей информацией по особенностям исполнения.
Внешний видКак и рассмотренный ранее коврик, он относится к мягкому типу. Выполнен из ткани с прорезиненным основанием.
Длина рабочей площади составляет 920 мм. Здесь можно будет свободно разместить клавиатуру и мышку.
Толщина покрытия 3 мм. Ширина 294 мм. Этого будет достаточно и для клавиатуры с подставкой под запястья.
Периметр Marvo G13 прошит нитками. Так сохраняется целостность коврика при длительной эксплуатации.
На покрытие нанесен логотип производителя и крупное изображение жала скорпиона. Оформлен в фирменном красном цвете.
Качество нанесенного покрытия высокое. Производителем отмечается влагоустойчивость.
Тесты
Длина коврика позволяет разместить его на рабочем столе, закрыв практически всю активную площадь. Свободно размещается клавиатура, остается место под движения мышки в разных направлениях.
Покрытие обеспечивает точную работу сенсоров разного типа. Наличие ковриков для основного количества мышек является обязательным, если ставятся повышенные требования к контролю движения курсора. Само покрытие приятно тактильно.