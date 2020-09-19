Обзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышки

На прошлой неделе мы рассматривали игровой коврик MARVO G15 , рассчитанный на работу с мышками, оснащенными как оптическими, так и лазерными сенсорами. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет Marvo G13, занимающий основную площадь рабочего стола.

Marvo G13 обзор

Относится он к недорогому сегменту. Средняя стоимость на момент публикации составляет 999 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется собранным в рулон, упакованным в компактную коробку с общей информацией по особенностям исполнения.Как и рассмотренный ранее коврик, он относится к мягкому типу. Выполнен из ткани с прорезиненным основанием.

Длина рабочей площади составляет 920 мм. Здесь можно будет свободно разместить клавиатуру и мышку.

Толщина покрытия 3 мм. Ширина 294 мм. Этого будет достаточно и для клавиатуры с подставкой под запястья.

Периметр Marvo G13 прошит нитками. Так сохраняется целостность коврика при длительной эксплуатации.

На покрытие нанесен логотип производителя и крупное изображение жала скорпиона. Оформлен в фирменном красном цвете.

Тесты

Качество нанесенного покрытия высокое. Производителем отмечается влагоустойчивость.

Длина коврика позволяет разместить его на рабочем столе, закрыв практически всю активную площадь. Свободно размещается клавиатура, остается место под движения мышки в разных направлениях.

Покрытие обеспечивает точную работу сенсоров разного типа. Наличие ковриков для основного количества мышек является обязательным, если ставятся повышенные требования к контролю движения курсора. Само покрытие приятно тактильно.

Итоги по Marvo G13

Marvo G13 при своей невысокой стоимости предлагает высокое качество исполнения, привлекательное оформление. Коврик с такими габаритами не только дает возможность для эксплуатации мышки, но и размещения клавиатуры с решением вопроса ее устойчивости и комфортного расположения рук.