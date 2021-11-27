Обзор Marvo HG9018. Игровые наушники с 7.1 звуком и вибрацией

Средняя стоимость гарнитуры составляет 2290 рублей.
Внешняя из стальной проволоки с прорезиненной оплеткой. Она позволяет без риска изменять расстояние между чашками и обеспечивать автоматический прижим к ушам пользователя.
Такие материалы прощают случайные падения и служат дольше чем решения из пластика. Да и выглядят наушники неплохо.
В местах соединения с чашками усиления конструкции. На внешней части две линии оголовья соединяют проставки с нанесенным названием этой модели
Чашки круглой формы. На внешней стороне островок с подсвечиваемым логотипом бренда. Это многоцветная подсветка, но без управления и синхронизации
На левой расположена несъемная ножка с капсюлем микрофона. На внешней стороне капсулы зона с подсветкой.
Амбушюры из экокожи. Глубокие и с мягким наполнителем внутри. После быстро восстанавливают форму.
Элементы управления у Marvo HG9018 вынесены на внешний пульт ДУ. Тут кнопки активации режима вибрации, микрофона и регуляторы громкости. Раположен этот пульт на оптимальном расстоянии от кабеля.
Сам кабель без дополнительной оплетки. Подключается к USB-разъему. Длина кабеля 2.1 метра, больше, чем в среднем у проводных наушников.
Отрегулировать усиление микрофона и задать кастомную кнопку управления.
Проверка и настройка виртуальной объемной сцены.
Для голоса можно активировать модификатор.
Профили с выбором отдельных параметров и последующего переключения между ними.
Сила вибрации и изменение ее активности.
За воспроизведение отвечают 40 мм динамики. В звуковой сцене по умолчанию сделан акцент на средние и низкие частоты. Отбалансировать можно будет вручную с помощью эквалайзера. В целом наушники сделаны под эффектную отработку в играх и создание виртуального присутствия.
В шутере хорошо себя показала система вибрации. По ощущениям, она дополняет низкие частоты. Добавляет эффект для выстрелов, взрывов или работы двигателя. В фильмах принцип работы был схожим. При прослушивании музыки можно будет выключить одним кликом.
По эргономике подойдут пользователям с разным объемом головы. Такое оголовье не требует ручного подбора длины оголовья и корректировки посадки. Из негативных моментов отметим запотевание при эксплуатации в теплом помещении.
Есть микрофон с всенаправленной диаграммой. Для оценки качества его работы записали отдельный ролик.