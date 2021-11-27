Обзор Marvo HG9018. Игровые наушники с 7.1 звуком и вибрацией

В центре внимания сегодня игровые наушники Marvo HG9018 с виртуальным 7.1 звуком и многоцветной подсветкой. Это модель с проводным подключением и длина интерфейсного кабеля в 2.1 метра позволяет рассматривать их не только под ПК, но и игровые консоли.

Комплектация

Средняя стоимость гарнитуры составляет 2290 рублей.Упакованы в коробку с агрессивным оформлением и прозрачным окошком, позволяющим оценить форму чашек до распаковки. Комплект включает документацию, гарантийный талон и наклейку с логотипом бренда.

Marvo HG9018 обзор

Внешний вид

Оголовье с двойным контуром. Внутренняя часть из экокожи с мягким наполнителем крепится на подпружиненных подвесах.

Внешняя из стальной проволоки с прорезиненной оплеткой. Она позволяет без риска изменять расстояние между чашками и обеспечивать автоматический прижим к ушам пользователя.

Такие материалы прощают случайные падения и служат дольше чем решения из пластика. Да и выглядят наушники неплохо.

В местах соединения с чашками усиления конструкции. На внешней части две линии оголовья соединяют проставки с нанесенным названием этой модели

Чашки круглой формы. На внешней стороне островок с подсвечиваемым логотипом бренда. Это многоцветная подсветка, но без управления и синхронизации

На левой расположена несъемная ножка с капсюлем микрофона. На внешней стороне капсулы зона с подсветкой.

Амбушюры из экокожи. Глубокие и с мягким наполнителем внутри. После быстро восстанавливают форму.

Элементы управления у Marvo HG9018 вынесены на внешний пульт ДУ. Тут кнопки активации режима вибрации, микрофона и регуляторы громкости. Раположен этот пульт на оптимальном расстоянии от кабеля.

Сам кабель без дополнительной оплетки. Подключается к USB-разъему. Длина кабеля 2.1 метра, больше, чем в среднем у проводных наушников.

Софт

Эта модель сопровождается программой для управления, загружаемой с официального сайта. С помощью нее можно выбрать пресет эквалайзера.

Отрегулировать усиление микрофона и задать кастомную кнопку управления.

Проверка и настройка виртуальной объемной сцены.

Для голоса можно активировать модификатор.

Профили с выбором отдельных параметров и последующего переключения между ними.

Тесты

Сила вибрации и изменение ее активности.Наушники изучались с настольным ПК с операционной системой Windows и игровой консолью Xbox Series S. Определялись сразу после подключения. Микрофон корректно работал и с Windows и с консолью. Ключевыми параметрами можно управлять и без софта.

За воспроизведение отвечают 40 мм динамики. В звуковой сцене по умолчанию сделан акцент на средние и низкие частоты. Отбалансировать можно будет вручную с помощью эквалайзера. В целом наушники сделаны под эффектную отработку в играх и создание виртуального присутствия.

В шутере хорошо себя показала система вибрации. По ощущениям, она дополняет низкие частоты. Добавляет эффект для выстрелов, взрывов или работы двигателя. В фильмах принцип работы был схожим. При прослушивании музыки можно будет выключить одним кликом.

По эргономике подойдут пользователям с разным объемом головы. Такое оголовье не требует ручного подбора длины оголовья и корректировки посадки. Из негативных моментов отметим запотевание при эксплуатации в теплом помещении.

Тест микрофона Marvo HG9018

Итоги

Есть микрофон с всенаправленной диаграммой. Для оценки качества его работы записали отдельный ролик.Marvo HG9018 – игровые наушники с объемным 7.1 звучанием и дополнительными эффектами с вибрацией. Надежный и удобный формат исполнения оголовья, подсветка, кабель с увеличенной длиной, софт, пульт ДУ с кнопками.